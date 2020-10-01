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Новости Коронавирус и карантин
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С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой (обновлено)

С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой (обновлено)

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 5 октября.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 5 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в желтой зоне", - написал Немчинов.

В "красную" зону будут включены город Тернополь Тернопольской области и город Канев Черкасской области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

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Как сообщили в Минздраве, Канев попал в "красный" уровень эпидемической опасности поскольку в городе зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости - 671 случай на 100 тыс населения, при общенациональном уровне в 123 случаях.

К "оранжевому" уровню эпидемической опасности отнесены 126 административных единиц, что на 15 больше, чем на прошлой неделе, в том числе 12 областных центров - Винница, Луцк, Днепр, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Хмельницкий, Харьков, Черновцы.

"Желтый" уровень эпидемической опасности будет будет установлен в 274 административных единицах, что на 15 больше, чем неделей ранее, в том числе он будет продолжать действовать в Киеве. К "зеленому" уровню отнесены 215 административных единиц.

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Наиболее угрожающую недельный динамику показывают три города - Харьков, Полтава и Сумы - все они находятся на "оранжевом" уровне. Суммарно рост новых выявленных случаев неделя к неделк в этих трех городах составляет более 40% всего недельного роста по стране.

Существенную угрожающую недельную динамику к росту заболеваемости также демонстрируют Винница, Луцк, Черновцы, Ривне, Чернигов, Запорожье и Черкассы, а также Славянский район Донецкой области.

С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой 01

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С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой 02
С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой 03
С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой 04
С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой 05
С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой 06
С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой 07
С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой 08

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Это трындец полный. Самая большая заболеваемость по Киеву и Харькову, а карантин в Тернополе. Думаю тут политика и только политика, и никакой заботой о населении и не пахнет!
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01.10.2020 19:52 Ответить
+1
Как же вы идиоты считаете, если харьков все рекорды побил.
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01.10.2020 19:24 Ответить
+1
Степашку и компашку на нары на каком основании он его ковидная шобла нарушает законы и конституцию. Геть ковидных смесь совка и олигархии.
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01.10.2020 20:12 Ответить
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С 5 октября в Украине устанавливается новое эпидемическое зонирование, в красной зоне Тернополь и Канев, Киев остается в желтой, - Немчинов - Цензор.НЕТ 5787
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01.10.2020 18:50 Ответить
Слово какое то нехорошее "эпидемическое зонирование"
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01.10.2020 19:13 Ответить
Как же вы идиоты считаете, если харьков все рекорды побил.
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01.10.2020 19:24 Ответить
Вот именно. При каком количестве заболевших Харьков определят в "красную зону"?
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02.10.2020 00:06 Ответить
Степанов на выход, нет больше такого министра который каждое утро писдит про количество и наденьте маску. 15 дней ждут результат люди. Вон!
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01.10.2020 19:27 Ответить
Кабы Тернополь и был в красной, но автобусы туда ходят.
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01.10.2020 19:44 Ответить
Это трындец полный. Самая большая заболеваемость по Киеву и Харькову, а карантин в Тернополе. Думаю тут политика и только политика, и никакой заботой о населении и не пахнет!
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01.10.2020 19:52 Ответить
Дехто, ще на кількість населення в місті дивиться. Уявляєте?
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01.10.2020 19:57 Ответить
так а куда смотрели когда вводили оранжевую зону??? Сейчас заболеваний больше, а мы "пожелтели". Так що кількість населення, тут скоріш за все ролі не грає, просто Тернопіль комусь не подобається.
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01.10.2020 21:57 Ответить
Зеля и команда не ******* хвайне місто Тернопіль
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02.10.2020 10:17 Ответить
Исходя из новости,где дочку погибшего летчика не взяли в "переполненную" школу, в Харькове слишком много жителей. Вот и пытаются проредить.
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02.10.2020 00:10 Ответить
Степашку и компашку на нары на каком основании он его ковидная шобла нарушает законы и конституцию. Геть ковидных смесь совка и олигархии.
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01.10.2020 20:12 Ответить
да шож это маленькое зеленое чмо так Канев не любит, у него предки случайно не шинкари из Канева?
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01.10.2020 20:25 Ответить
Ковідобєсіє - різновид клоунади, коли жонглюють цифрами і кидаються надувними хворобами.
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01.10.2020 20:30 Ответить
 
 