РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11942 посетителя онлайн
Новости Местные выборы-2020
1 180 14

Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам Центрального ГОКа

Кандидат в мэры Кривого Рога, генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам этого предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевчик написал в Фейсбуке. 

На днях рабочие промпредприятий Кривого Рога начали получать массовые спам-рассылки с призывами агитировать за мою кандидатуру. Кроме этого, злоумышленники требуют предоставить личные данные ближайших родственников и даже пишут о мифическом занесении агитационной активности в личное дело работника! Текст одинаковый, разве что меняются фамилии "ответственных" директоров по персоналу, в зависимости от предприятия.

Сообщаю - ни я, ни руководство предприятий не имеют никакого отношения к рассылке. Принуждение к агитации или голосования незаконны. Политические предпочтения - личное дело каждого гражданина. Не обращайте внимания на манипуляции мошенников".

Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам Центрального ГОКа 01
Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам Центрального ГОКа 02
Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам Центрального ГОКа 03
Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам Центрального ГОКа 04

Автор: 

агитация (509) ГОК (51) Кривой Рог (1406) местные выборы (2752) Шевчик Дмитрий (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
но со слов друзей на ЦГОКе и ЮГОКе - их тупо заставляют не только агитировать, но и голосовать за него, иначе "премий не будет и зарплаты упадут"
показать весь комментарий
01.10.2020 19:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да-да... "невино-вата" шевчик..)
показать весь комментарий
01.10.2020 19:10 Ответить
но со слов друзей на ЦГОКе и ЮГОКе - их тупо заставляют не только агитировать, но и голосовать за него, иначе "премий не будет и зарплаты упадут"
показать весь комментарий
01.10.2020 19:12 Ответить
ещё ИнГОК и СевГОК
показать весь комментарий
01.10.2020 19:24 Ответить
скорее всего - тоже. но там нет знакомых.
на югоке и цгоке не смски, а начальники цехов "намекают" голосовать за шевчика....
показать весь комментарий
01.10.2020 19:36 Ответить
Ну так а тут же речь именно об смсках, что само по себе сюрр. Тем более с таким текстом и подачей.
показать весь комментарий
02.10.2020 11:28 Ответить
ахахха, какой же бред) вы своим комментарием лишь доказали, что просто работаете на Вилкула и его блок, потому что реальных друзей с комбината у вас нет, иначе вы бы знали правду....
показать весь комментарий
02.10.2020 10:38 Ответить
Всё это интересная версия "со слов друзей", только я не выкупаю, как кто-то проверить-то может, кто за кого голосовал?)) Потому про премии и зарплаты это смешно, конечно.
показать весь комментарий
02.10.2020 11:27 Ответить
Только мама , Верки Сердючки, созналась, что "устрицы ела -я", все остальные вкл заднюю. У мамы яйца больше
показать весь комментарий
01.10.2020 19:27 Ответить
Вот так он взял и признался...
показать весь комментарий
01.10.2020 19:31 Ответить
Да ну так бестолково составить текст может только школьник. Не думаю, что реальный кандидат и его команда могли бы такое бестолковое состряпать
показать весь комментарий
02.10.2020 15:55 Ответить
Да что ж это за напасть на "зеленых"! То их с контекста вырывают, то не так понимают, то мошеники манипулируют. И чего таким беспомощным во власть идти, "шли бы в садочек и ели червяки" по совету Сердючки.
показать весь комментарий
01.10.2020 20:06 Ответить
да посбивай их всех на переходах
показать весь комментарий
01.10.2020 20:16 Ответить
да тут даже на шоу политическое ходить не нужно и смотреть передачи "разоблачения", ясно же что местный глава Вилкул, использует любые технологии, чтобы усидеть в своем кресле
показать весь комментарий
02.10.2020 10:37 Ответить
Ну, кстати, охотно верю. Текст рассылки таков, что очень похоже на подставу. "Доказать свою любовь"? Точно кто-то из конкурентов балуется.
показать весь комментарий
02.10.2020 11:24 Ответить
 
 