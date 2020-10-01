Кандидат в мэры Кривого Рога Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам Центрального ГОКа

Кандидат в мэры Кривого Рога, генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик отрицает свою причастность к массовой рассылке агитации работникам этого предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевчик написал в Фейсбуке.

На днях рабочие промпредприятий Кривого Рога начали получать массовые спам-рассылки с призывами агитировать за мою кандидатуру. Кроме этого, злоумышленники требуют предоставить личные данные ближайших родственников и даже пишут о мифическом занесении агитационной активности в личное дело работника! Текст одинаковый, разве что меняются фамилии "ответственных" директоров по персоналу, в зависимости от предприятия.

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Сообщаю - ни я, ни руководство предприятий не имеют никакого отношения к рассылке. Принуждение к агитации или голосования незаконны. Политические предпочтения - личное дело каждого гражданина. Не обращайте внимания на манипуляции мошенников".







