В Киеве благодаря сотрудничеству города и частного инвестора появилось современное медицинское учреждение, - Кличко
Новый корпус клиники "Обериг" - это пример успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей Киева.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook в заметке к видео о визите в медицинское учреждение, сообщает Цензор.НЕТ.
"Посетил сегодня новый корпус клиники "Обериг", который возвели в столице в рамках успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей. Благодаря реализации этого инвестпроекта, в Киеве появилось современное медицинское учреждение, где могут получать медицинскую помощь не только киевляне, но и пациенты со всего мира", - написал Кличко.
По словам мэра Киева, инвестор вложил в проект почти 1 млрд гривен. Из них - 13,6 млн гривен на развитие города - улучшение материально-технической базы медучреждений Киева, ремонты отделений, закупку медицинской мебели и оборудования.
Только в этом году "Обериг" заплатит НДФЛ на более 60 млн грн. А реализация проекта позволила создать около 500 новых рабочих мест.
"Посмотрел, в каких условиях и на каком оборудовании работают медики. И приятно поражен! В клинике есть самое современное оборудование для лучевой терапии, которое позволяет осуществлять точность облучения. Также оборудование для раннего выявления рака и оперативных вмешательств. В клинике провели уже восьмую трансплантацию печени и собираются трансплантировать почку", - отметил мэр.
Что важно - в новом корпусе клиники открыли и отделение для лечения больных коронавирусом на 20 коек. И уже вскоре планируют обустроить еще одно такое отделение.
"Киев сегодня - это город, который дает много возможностей для бизнеса по простым и прозрачным правилам. И реализация инвестпроекта клиники "Обериг" - пример. Мы приглашаем к сотрудничеству активных и прогрессивных предпринимателей. Чтобы вместе сделать Киев комфортным и привлекательным для жизни и работы европейским городом! " - отметил Виталий Кличко.
По его словам, сейчас к инвестиционному конкурсу готовятся еще несколько проектов в медицинской сфере. В частности, строительство медицинских учреждений в Печерском, Днепровском и Шевченковском районах города.
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Ладно. Но когда нашему сотруднику понадобилась операция этим же сраным скальпелем, счет пришел от медиков, что обосраться.
Пока раком не поставили, все силовики, то они не поняли за чей счет купили агрегат. Я представляю сколько бабла на простых гражданах нейрохирургия накосила.... Суки.
Почему бы нам тогда не попиариться на "суперсовременных новых лабораториях", где анализ на ковид стоит под 2000 гр?
Кличко позориться такими речами
Европейский город? Откаты Микитасю!