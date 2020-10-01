В Киеве благодаря сотрудничеству города и частного инвестора появилось современное медицинское учреждение, - Кличко

Новый корпус клиники "Обериг" - это пример успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей Киева.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook в заметке к видео о визите в медицинское учреждение, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посетил сегодня новый корпус клиники "Обериг", который возвели в столице в рамках успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей. Благодаря реализации этого инвестпроекта, в Киеве появилось современное медицинское учреждение, где могут получать медицинскую помощь не только киевляне, но и пациенты со всего мира", - написал Кличко.

По словам мэра Киева, инвестор вложил в проект почти 1 млрд гривен. Из них - 13,6 млн гривен на развитие города - улучшение материально-технической базы медучреждений Киева, ремонты отделений, закупку медицинской мебели и оборудования.



Только в этом году "Обериг" заплатит НДФЛ на более 60 млн грн. А реализация проекта позволила создать около 500 новых рабочих мест.

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"Посмотрел, в каких условиях и на каком оборудовании работают медики. И приятно поражен! В клинике есть самое современное оборудование для лучевой терапии, которое позволяет осуществлять точность облучения. Также оборудование для раннего выявления рака и оперативных вмешательств. В клинике провели уже восьмую трансплантацию печени и собираются трансплантировать почку", - отметил мэр.

Что важно - в новом корпусе клиники открыли и отделение для лечения больных коронавирусом на 20 коек. И уже вскоре планируют обустроить еще одно такое отделение.

"Киев сегодня - это город, который дает много возможностей для бизнеса по простым и прозрачным правилам. И реализация инвестпроекта клиники "Обериг" - пример. Мы приглашаем к сотрудничеству активных и прогрессивных предпринимателей. Чтобы вместе сделать Киев комфортным и привлекательным для жизни и работы европейским городом! " - отметил Виталий Кличко.

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По его словам, сейчас к инвестиционному конкурсу готовятся еще несколько проектов в медицинской сфере. В частности, строительство медицинских учреждений в Печерском, Днепровском и Шевченковском районах города.