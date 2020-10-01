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Новости
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В Киеве благодаря сотрудничеству города и частного инвестора появилось современное медицинское учреждение, - Кличко

Новый корпус клиники "Обериг" - это пример успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей Киева.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook в заметке к видео о визите в медицинское учреждение, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посетил сегодня новый корпус клиники "Обериг", который возвели в столице в рамках успешного сотрудничества частного инвестора и городских властей. Благодаря реализации этого инвестпроекта, в Киеве появилось современное медицинское учреждение, где могут получать медицинскую помощь не только киевляне, но и пациенты со всего мира", - написал Кличко.

По словам мэра Киева, инвестор вложил в проект почти 1 млрд гривен. Из них - 13,6 млн гривен на развитие города - улучшение материально-технической базы медучреждений Киева, ремонты отделений, закупку медицинской мебели и оборудования.

Только в этом году "Обериг" заплатит НДФЛ на более 60 млн грн. А реализация проекта позволила создать около 500 новых рабочих мест.

В Киеве благодаря сотрудничеству города и частного инвестора появилось современное медицинское учреждение, - Кличко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе откроют два обновленных путепровода, - Кличко

"Посмотрел, в каких условиях и на каком оборудовании работают медики. И приятно поражен! В клинике есть самое современное оборудование для лучевой терапии, которое позволяет осуществлять точность облучения. Также оборудование для раннего выявления рака и оперативных вмешательств. В клинике провели уже восьмую трансплантацию печени и собираются трансплантировать почку", - отметил мэр.

Что важно - в новом корпусе клиники открыли и отделение для лечения больных коронавирусом на 20 коек. И уже вскоре планируют обустроить еще одно такое отделение.

В Киеве благодаря сотрудничеству города и частного инвестора появилось современное медицинское учреждение, - Кличко 02

"Киев сегодня - это город, который дает много возможностей для бизнеса по простым и прозрачным правилам. И реализация инвестпроекта клиники "Обериг" - пример. Мы приглашаем к сотрудничеству активных и прогрессивных предпринимателей. Чтобы вместе сделать Киев комфортным и привлекательным для жизни и работы европейским городом! " - отметил Виталий Кличко.

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По его словам, сейчас к инвестиционному конкурсу готовятся еще несколько проектов в медицинской сфере. В частности, строительство медицинских учреждений в Печерском, Днепровском и Шевченковском районах города.

Автор: 

Киев (25668) Кличко Виталий (4652) медицина (2526)


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Топ комментарии
+10
Так. что то вспомнилось. Примерно в 2004 году, мы по всей Украине (СБУ, МВД, налоговики) скидывались на лазерный скальпель по две дневных зарплаты.
Ладно. Но когда нашему сотруднику понадобилась операция этим же сраным скальпелем, счет пришел от медиков, что обосраться.
Пока раком не поставили, все силовики, то они не поняли за чей счет купили агрегат. Я представляю сколько бабла на простых гражданах нейрохирургия накосила.... Суки.
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01.10.2020 19:22 Ответить
+10
Веталя, это что, клиника где обслужат по страховке или направлению? Если нет, к чему этот цирк на камеры?
Почему бы нам тогда не попиариться на "суперсовременных новых лабораториях", где анализ на ковид стоит под 2000 гр?
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01.10.2020 19:41 Ответить
+8
Кличко открыл платную клинику в которую 99% киевлян не попадет. И после этого Кличко хочет остаться мэром? Интересно будет смотреть как как киевляне схавают это.
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01.10.2020 19:22 Ответить
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новый корпус клиники "Обериг"/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко: теплосети готовы. / Кличко открыл .В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского. Который открывает : НАБУ открыло дело против Кличко. 02 ноября 2019 г.
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01.10.2020 19:12 Ответить
С микитасем опиши сотрудничество, сколько бабок попили от людей
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01.10.2020 19:20 Ответить
Нормально привлекли инвестора,люди вложили миллиард в дело,но 13 миллионов пришлось отдать просто так,а боксёришко типа не понимает,что эти 13 лимонов лягут бременем на карманы пациентов этой клиники.
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01.10.2020 19:22 Ответить
Без грошей і в державній лікарні не лікуватимуть , а тут відпочатку приватна фірма .
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01.10.2020 20:33 Ответить
Кличко открыл платную клинику в которую 99% киевлян не попадет. И после этого Кличко хочет остаться мэром? Интересно будет смотреть как как киевляне схавают это.
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01.10.2020 19:22 Ответить
Так. что то вспомнилось. Примерно в 2004 году, мы по всей Украине (СБУ, МВД, налоговики) скидывались на лазерный скальпель по две дневных зарплаты.
Ладно. Но когда нашему сотруднику понадобилась операция этим же сраным скальпелем, счет пришел от медиков, что обосраться.
Пока раком не поставили, все силовики, то они не поняли за чей счет купили агрегат. Я представляю сколько бабла на простых гражданах нейрохирургия накосила.... Суки.
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01.10.2020 19:22 Ответить
Веталя, это что, клиника где обслужат по страховке или направлению? Если нет, к чему этот цирк на камеры?
Почему бы нам тогда не попиариться на "суперсовременных новых лабораториях", где анализ на ковид стоит под 2000 гр?
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01.10.2020 19:41 Ответить
Але таки добре , що печінку хоч в приватних клініках трансплантують , це дуже складна операція найвищого рівня , лише нещодавно практикують її в Україні .
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01.10.2020 20:31 Ответить
Звичайні люди там ніколи не лікуватимуться.
Кличко позориться такими речами
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01.10.2020 20:40 Ответить
Ну и чем все-таки город помог, кроме поборов с бизнеса?
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01.10.2020 21:04 Ответить
Кличко покажи лучше свой ремонт Шулявки лучше! Сегодня полкилометра по глине в туфлях шел по твоей милости пока до метро добрался!
Европейский город? Откаты Микитасю!
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01.10.2020 22:31 Ответить
скажите пожалуйста....а чем вы там недовольны КЛИЧКО? да не святой. святые как всем известно обитают на небесах....у вас есть другие кандидатуры? их я вижу ЧТО нет! одни проходимцы. а кто и как бы ничего... но они ноль и никому не известны и как говорил кернес допкину(миша. тебе денег никто не даст.... так и им никто и цента не даст из инвесторов зарубежных! КЛИЧКО и говорит на украинском и ещё трёх языках , и герой и звестный всему миру и все двери в принцыпе перед ним открыты в мире .ему верят. а кого вы там предлагаете....ржу не могу сепары и нищедралы никому неизвестные без опыта и знания не то что языков .а УКРАИНСКОГО не знают... не трогайте вы того КЛИЧКО. он делает дела. пусть работает...(взгляд адекватный со стороны...)
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01.10.2020 22:51 Ответить
А КАК ЖЕ МИЛЛИАРДНЫЙ БЕЗОПЛАТНЫЙ ВЗНОС КИЕВЛЯН !!!???
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02.10.2020 04:28 Ответить
 
 