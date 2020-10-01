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Новости Санкции против России
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Совет ЕС расширил список антироссийских санкций против лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста

Совет ЕС расширил список антироссийских санкций против лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста

Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".

Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.

Эти данные опубликованы в четверг в "Официальном журнале" ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз должен как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов, - Германия

Автор: 

санкции (11445) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+6
помощи никогда не может быть за много, пусть русня тащит это, им на пользу. ждёмс ответные, те обычно сильнее давят русню - даёшь отвеные.
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01.10.2020 19:44 Ответить
+5
Тут от всі скалять зуби стосовно введених ЕС санкцій.Тіпа- маловато будєт,пля! А мені от просто цікаво,а скільком громадянам та організаціям кацапії ввела санкції наша країна в зв*язку з побудовою цього мосту?
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01.10.2020 20:42 Ответить
+3
Порно это а не санкции .
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01.10.2020 19:47 Ответить
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помощи никогда не может быть за много, пусть русня тащит это, им на пользу. ждёмс ответные, те обычно сильнее давят русню - даёшь отвеные.
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01.10.2020 19:44 Ответить
Порно это а не санкции .
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01.10.2020 19:47 Ответить
Поганенька імітація .
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01.10.2020 19:57 Ответить
Конкретики 0 ,аркаша и его брат как и сруская элита продолжает колесить по миру ,наказывают лишь мелких подсобников....закройте нафик границы с мордом и кацапьё само через пару месяцев устроит майдан на червоной площі
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01.10.2020 19:48 Ответить
Страшную весть я принёс в твой дом Надежда! Зови детей....(с)
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01.10.2020 20:27 Ответить
Тут от всі скалять зуби стосовно введених ЕС санкцій.Тіпа- маловато будєт,пля! А мені от просто цікаво,а скільком громадянам та організаціям кацапії ввела санкції наша країна в зв*язку з побудовою цього мосту?
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01.10.2020 20:42 Ответить
А ще брешіть що будували без китайської допомоги.
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01.10.2020 20:50 Ответить
Пора вже слово антиросійський змінити на проукраїнський.
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01.10.2020 21:01 Ответить
Лицемеры. Санкции нужно было вводить перед началом строительства или во время строительства.. А что теперь кулаками махать.. Но свою функцию " глубочайшей озабоченности" конечно как всегда выполнили.
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01.10.2020 21:49 Ответить
Вы в норме?
1. Санкции вводить ДО начала строительства?
2. И где украинские санкции за мост? Ну или хотя бы "глубокая озабоченность"?
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01.10.2020 23:19 Ответить
Ну а зачем тогда вот эта запоздалая "реакция".. Не поздновато ли... ( санкции по Северному потоку 2 ввели до его окончания, а тут спустя уже долгой эксплуатации) вот в чем вопрос... Ну скажем наверное " проснулись". Ну то такЭ...
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01.10.2020 23:27 Ответить
В Европе работают законы, здесь нет "хозяев", которые ставят "своих людей" - вносятся предложения, потом их рассматривают, обсуждают, за них голосуют и т.д. - это процесс, процедура, нравится это нам или нет. И, конечно, это не на первом месте и даже не, как это не обидно, на втором...
Кроме того, где реакция Украинского правительства? Где она, быстрая, резкая и достойная... до, во время или после строительства? Почему претензии к другим, а не к себе любимым? Или Украине это не так важно как Европе?
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01.10.2020 23:47 Ответить
 
 