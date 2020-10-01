Совет ЕС расширил список антироссийских санкций против лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста
Совет ЕС принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Крымского моста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".
Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания.
Эти данные опубликованы в четверг в "Официальном журнале" ЕС.
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1. Санкции вводить ДО начала строительства?
2. И где украинские санкции за мост? Ну или хотя бы "глубокая озабоченность"?
Кроме того, где реакция Украинского правительства? Где она, быстрая, резкая и достойная... до, во время или после строительства? Почему претензии к другим, а не к себе любимым? Или Украине это не так важно как Европе?