Нацсовет реформ предлагает создать "единое окно" для приема документов и изменить параметры стимулирующего тарифа для реформы присоединений к электросетям
Нацсовет реформ предлагает минимизировать участие посредников в процессе присоединения к электросетям и изменить параметры стимулирующего регулирования для энергораспределительных компаний для удешевления подключений.
Об этом сообщили в Офисе простых решений и результатов, информирует Цензор.НЕТ.
Концепция реформы присоединения к электросетям от экспертов ОПРР включает в себя минимизацию посредников и участников процесса, открытый доступ к градостроительному кадастру и другим исходным данным, административную ответственность за необеспечение такого доступа, создание "Единого окна" для выдачи исходных данных и согласования проекта, полный переход на принцип оферты и акцепта в договорных отношениях.
"Предлагается упростить этот процесс путем урегулирования проблемы оформления прав на землю, уменьшение бюрократии (вместо 17 документов - 1), уменьшение количества согласований с органами, в общем сократить этот процесс с 267 дней до 97 дней", - отметил эксперт ОПРР Семен Кривонос.
Для удешевления присоединения предлагают часть стоимости переложить на компании, осуществляющие распределение электроэнергии.
"Предлагается снижение стоимости присоединений путем усиления инфраструктуры электросетей энергораспределительными компаниями. А также путем пересмотра параметров возврата инвестиций на существующие активы в стимулирующем тарифообразовании для электросетевых компаний. Предлагается установить доходность на уровне 6%. Это позволит компаниям усиливать подстанции и в результате перевести часть оплаты за присоединение с потребителя на оператора системы распределения", - говорится в сообщении Офиса простых решений и результатов.
Михеил Саакашвили отметил, что в разработке этой реформы принимали участие все игроки в этой сфере.
"Все начали работать вместе, НКРЕКП, представители властных структур. К сожалению, в соседней России сделали уже болеше, там есть уголовная ответственность за неподключение. Они это сделали и пошли еще дальше. Поэтому мы должны как можно быстрее урегулировать эту проблему", - подчеркнул Саакашвили.
Напомним, ранее Ольга Буславец заявила, что Министерство энергетики поддерживает пересмотр стимулирующего регулирования для операторов системы распределения для удешевления подключения к электросетям.
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Як повідомляє Дорожній адвокат, суди карають "євробляхерів" через перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на 30 діб. Згідно з цим,
Водіям нагадали про суми штрафу за їзду на нерозмитнених авто
штраф у разі їзди на нерозмитненому авто становить саме 170 тисяч грн або конфіскація транспортного засобу.
Першими отримують протоколи громадяни, які після пом'якшення карантину перетинають митний кордон України. Тим, хто кордон не перетинає, такі протоколи поки не виписують.
Для прикладу, накладено штрафи по 170 000 грн. рішеннями від 22.09.2020 у справі №308/4063/20, від 18.09.2020 у справі №308/7876/20, від 11.09.2020 у справі № 953/11695/20, від 08.09.2020 у справі №431/774/20, від 02.09.2020 №461/1786/20 та багатьох інших.
Таким чином, власники "євроблях" на сьогодні опинились у "пастці". Вони не можуть вивезти авто, оскільки його одразу конфісковують та вручають протокол з повідомленням про дату засідання. Навіть розмитнення автомобіля за чинними ставками не звільняє від штрафу 170 тис. грн.
Зазначимо, що "євробляхери" все ще сподіваються на ухвалення законопроєкту щодо доступного розмитнення, який й досі перебуває на розгляді у Верховній Раді.
Зараз ставки розмитнення складені таким чином, що легалізація вживаного автомобіля у деяких випадках сягають 250-650% від його митної вартості. Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/********/yevroblyaheriv-masovo-pochali-shtrafuvati-na-170-tisyach-grn-1636732.html
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
«Тьфу пропасть!» говорит она: «и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них».
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк всё к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.