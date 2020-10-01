Нацсовет реформ предлагает создать "единое окно" для приема документов и изменить параметры стимулирующего тарифа для реформы присоединений к электросетям

Нацсовет реформ предлагает минимизировать участие посредников в процессе присоединения к электросетям и изменить параметры стимулирующего регулирования для энергораспределительных компаний для удешевления подключений.

Об этом сообщили в Офисе простых решений и результатов, информирует Цензор.НЕТ.

Концепция реформы присоединения к электросетям от экспертов ОПРР включает в себя минимизацию посредников и участников процесса, открытый доступ к градостроительному кадастру и другим исходным данным, административную ответственность за необеспечение такого доступа, создание "Единого окна" для выдачи исходных данных и согласования проекта, полный переход на принцип оферты и акцепта в договорных отношениях.

"Предлагается упростить этот процесс путем урегулирования проблемы оформления прав на землю, уменьшение бюрократии (вместо 17 документов - 1), уменьшение количества согласований с органами, в общем сократить этот процесс с 267 дней до 97 дней", - отметил эксперт ОПРР Семен Кривонос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет реформ во главе с Зеленским обсудил реформы ГАСИ, недропользования и подключения потребителей к электросетям, - ОП. ФОТО

Для удешевления присоединения предлагают часть стоимости переложить на компании, осуществляющие распределение электроэнергии.

"Предлагается снижение стоимости присоединений путем усиления инфраструктуры электросетей энергораспределительными компаниями. А также путем пересмотра параметров возврата инвестиций на существующие активы в стимулирующем тарифообразовании для электросетевых компаний. Предлагается установить доходность на уровне 6%. Это позволит компаниям усиливать подстанции и в результате перевести часть оплаты за присоединение с потребителя на оператора системы распределения", - говорится в сообщении Офиса простых решений и результатов.

Также читайте: Готовим предложения по судебной реформе, которые подадим на следующем заседании Нацсовета, - Саакашвили

Михеил Саакашвили отметил, что в разработке этой реформы принимали участие все игроки в этой сфере.

"Все начали работать вместе, НКРЕКП, представители властных структур. К сожалению, в соседней России сделали уже болеше, там есть уголовная ответственность за неподключение. Они это сделали и пошли еще дальше. Поэтому мы должны как можно быстрее урегулировать эту проблему", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, ранее Ольга Буславец заявила, что Министерство энергетики поддерживает пересмотр стимулирующего регулирования для операторов системы распределения для удешевления подключения к электросетям.

Читайте: Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат"