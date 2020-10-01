МИД Украины выразил протест в связи с призывом жителей оккупированного Крыма в армию РФ
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Согласно международному гуманитарному праву, в частности, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении МИД Украины.
В документе подчеркивается, что РФ нарушает нормы международного права, осуществляя призыв защищенного населения в свои вооруженные силы, преследуя в уголовном порядке отказывающихся от такой службы лиц, а также проводя массовые военно-пропагандистские мероприятия с привлечением населения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусного заболевания COVID-19.
"С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тысяч человек были незаконно призваны в вооруженные силы РФ. РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно соблюдать обязательства государства-оккупанта", - подчеркивается в заявлении.
В украинском внешнеполитическом ведомстве также призвали мировое сообщество "должным образом отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Украины".
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https://twitter.com/_Vovkulaka_ Старий Мовчун
Коли хтось мігрує з України до рашкі, загальний середній рівень IQ зростає в обох країнах.
З кількістю військових конфліктів рашки і їхній потребі у м'ясі дивина, що раніше не забирали.
Ті курки мабуть радіють, що їхня дитина життя за ту помойку віддасть. Бо альтернатива - смерть від алкогольного отруєння.
у кацапов грят "на халявной верёвке и висеть - приятно"