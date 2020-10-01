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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД Украины выразил протест в связи с призывом жителей оккупированного Крыма в армию РФ

МИД Украины выразил протест в связи с призывом жителей оккупированного Крыма в армию РФ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Согласно международному гуманитарному праву, в частности, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - говорится в заявлении МИД Украины.

В документе подчеркивается, что РФ нарушает нормы международного права, осуществляя призыв защищенного населения в свои вооруженные силы, преследуя в уголовном порядке отказывающихся от такой службы лиц, а также проводя массовые военно-пропагандистские мероприятия с привлечением населения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних, в условиях стремительного распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

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"С начала оккупации РФ провела уже 11 кампаний, во время которых около 25 тысяч человек были незаконно призваны в вооруженные силы РФ. РФ должна прекратить такие правонарушения и неуклонно соблюдать обязательства государства-оккупанта", - подчеркивается в заявлении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также призвали мировое сообщество "должным образом отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Украины".

Также читайте: Рада осудила проведение Россией "местных выборов" в оккупированном Крыму

Автор: 

Крым (26421) МИД (6995) призыв (744)


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Топ комментарии
+4
Поздравляю крымских мамочек с тем, что их сыновья будут служить на охране северных рубежей России, на Земле Франца Йосифа или на островах Де Лонга.
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01.10.2020 20:52 Ответить
+4
Ага.... деды с Чечни и Дагестана будут ух учиться на бутылку с под шыпы садиться ...бу га га .родители же захотели шоб их чада жили без биндеровцев и хвашистов
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01.10.2020 21:13 Ответить
+3
а я знаю многих,кто в марте-апреле 2014 эмигрировал в крым...

https://twitter.com/_Vovkulaka_

https://twitter.com/_Vovkulaka_ Старий Мовчун

Коли хтось мігрує з України до рашкі, загальний середній рівень IQ зростає в обох країнах.
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01.10.2020 20:49 Ответить
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а я знаю многих,кто в марте-апреле 2014 эмигрировал в крым...

https://twitter.com/_Vovkulaka_

https://twitter.com/_Vovkulaka_ Старий Мовчун

Коли хтось мігрує з України до рашкі, загальний середній рівень IQ зростає в обох країнах.
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01.10.2020 20:49 Ответить
Поздравляю крымских мамочек с тем, что их сыновья будут служить на охране северных рубежей России, на Земле Франца Йосифа или на островах Де Лонга.
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01.10.2020 20:52 Ответить
Кандакшааа...
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01.10.2020 20:57 Ответить
Ага.... деды с Чечни и Дагестана будут ух учиться на бутылку с под шыпы садиться ...бу га га .родители же захотели шоб их чада жили без биндеровцев и хвашистов
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01.10.2020 21:13 Ответить
На курортах Баренцева моря
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01.10.2020 21:16 Ответить
Ох и отгребут они пи.дюлей от армейских братьев расеян, причём на шару, просто за любовь до *****.
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01.10.2020 21:41 Ответить
А чо? Назвався груздєм...
З кількістю військових конфліктів рашки і їхній потребі у м'ясі дивина, що раніше не забирали.
Ті курки мабуть радіють, що їхня дитина життя за ту помойку віддасть. Бо альтернатива - смерть від алкогольного отруєння.
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01.10.2020 22:31 Ответить
для пуйла крымские призывники - "расходный материал " ..."пушечное мясо " на халяву,
у кацапов грят "на халявной верёвке и висеть - приятно"
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01.10.2020 21:39 Ответить
Для ***** весь нарид расходный материал, так сказать винтики в машине единовластия.
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01.10.2020 21:43 Ответить
Савецкие простые люди должны гибнуть.
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01.10.2020 21:47 Ответить
никогда не понимал за что 13 200 погибли в Афгане, от чего они защитили савейских саюс, какой долг выполнили и перед кем? перед тупым бровастым четырежды упырём лёнькой? тупо на.пали матерей , забрав у них сыновей, под видом того что на срочную , а после вручили им по костылю и медальке, в лучшем случае... мрази совковые...
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01.10.2020 22:04 Ответить
Тем более, что сынки партийной зажиревшей мразоты там не служили. Рабы савецкие делали коммунизм для кучки кровавых брехунов узурпаторов.
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01.10.2020 22:29 Ответить
помню в 80-м , тогда был пацаном тётка просила помочь картоху выкопать, сына - нет... потом она сказала , что ей сказали что "сын в армии погиб".. потом она покормила меня , налила стопку, смотрит на меня , рыдает, а надо мной портрет её сына с чёрной лентой...в углу его гитара, мрази советские забирали вначале даже единственного сына у матери...
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01.10.2020 22:40 Ответить
а кацапы в Сирии? ах да там "постановочные кадры" были, когда кацапы детей бомбили....
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01.10.2020 22:43 Ответить
Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах....
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01.10.2020 21:53 Ответить
Если Вы не в курсе - разговор о роСии , а там срут на международные права и обязанности .
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01.10.2020 22:28 Ответить
"во время войны," , а где война? На какой документ опираться? Украина войну не объявляла, Россия тоже.
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01.10.2020 22:35 Ответить
Плохо ж было родителям-дебилам в Украине. Теперь отправили сынков ***** защищать. На Чукотку.
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01.10.2020 21:54 Ответить
буба тоже выразил возмущение?
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01.10.2020 23:14 Ответить
 
 