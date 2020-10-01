Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине, как только ОГА предоставит расчеты, - Шмыгаль

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила Луганской областной государственной администрации срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер по ликвидации пожаров.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила Луганской ОГА срочно подготовить расчеты для осуществления неотложных мер. Чтобы уже на очередном заседании правительство выделило средства на временное жилье, лекарства, продукты питания и средства первой необходимости для пострадавших", - написал он.

Шмыгаль отметил, что благодаря слаженной работе спасателей удалось ликвидировать большинство очагов пожаров и не допустить распространение огня на потенциально опасные объекты.

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"Сейчас основные усилия сосредоточены на двух ячейках: в Северодонецком и Новоайдарском районах. Работы ведутся круглосуточно. Одновременно работают более 1,5 тыс. человек и 200 единиц техники. Утром также восстановится работа с воздуха. Ситуацию осложняет ветер", - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр также выразил соболезнования близким и родным погибших в результате пожаров.

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