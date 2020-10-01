Масштабного пожара на Луганщине можно было избежать, если бы чиновники просто делали свою работу, - нардеп Шахов
Пожары на Луганщине - результат халатности и злого умысла чиновников. Ее можно было избежать, если бы должностные лица Луганской облгосадминистрации и военно-гражданских администраций области просто делали свою работу. Ведь еще за три дня до возгорания гидрометеослужбы предупреждала ЛОВЦА и ГосЧС в Луганской области про мощные длительные ветра.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом сообщает пресс-служба народного депутат от Луганщины Сергея Шахова.
По его информации, утром 30 сентября на территории лесоохотничьего хозяйства Новоайдарского района наблюдались локальные источники воспламенения пламенем лесных массивов, и если бы губернатор и руководитель ДСНС области отреагировали вовремя - трагедии не было.
"Проблема в том, что даже имея предупреждение от гидрометеослужбы о сильный ветер, руководство ловцы не оказало абсолютно ничего, чтобы предупредить беду. Нужно было обеспечить организацию работы областной комиссии техногенно - экологической безопасности, организовать подготовку спасательных отрядов ДСНС к ликвидации возможных лесных пожаров. И как минимум, предупредить людей об опасности. Особенно учитывая, что это уже не первый пожар в луганском лесу", - заявил Шахов.
Одной из причин бесхозяйственности луганских чиновников Шахов считает кадровую проблему. По его словам, ряд профессиональных кадров, которые с 2014 года работали в Управлении гражданской защиты, были освобождены. Вместо них назначили лиц, не имеющих практического опыта организации ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации граждан.
Кроме того, по словам Шахова, после масштабных пожаров на Луганщине в июле текущего года не были проведены никакие расследования и не принято никаких мер, чтобы предупредить бедствие в будущем. В частности, не изучено состояние местных водоемов: сколько там воды, как к ним подъехать, даже места их расположения. Как результат - нехватка воды для пожарных машин. Ни были проведены учения и тренировки по развертыванию и взаимодействия сил и средств, организации работы оперативного штаба. Кроме того, спасательные отряды ГосЧС по неизвестным причинам не были обеспечены радиосвязью. 6-8 июля, так и 30 сентября, ни были развернуты передвижные насосные станции, что также привело к недостатку воды во время тушения леса и населенных пунктов.
Сейчас по информации нардепа под угрозой огня остается село Нижнее Теплое, Станично-Луганского района.
"Мощный ветер дует в сторону домов. Нет света. Местных жителей предупредили чтобы не ожидали ГосЧСников, потому что они не придуть. Жители села собственными силами тракторами обкопали землю вокруг села, собрали ценные вещи и документы и ждут эвакуации. Людей нужно срочно спасать ", - заявил Шахов.
Также нардеп сообщил, что во время пожара сгорел единственный работающий контрольно-пропускной пункт.
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ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
Т.е. обстрелы из "трассирующих" уже не в топе?
Ну да, это же шахов и его видение ситуации...
Якби не зумисні підпали то і пожеж не було б.
Образование...в ж...
Медицина...в ж...
Армия...(разрекламировання Порохом...) ...совок полнейший...
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