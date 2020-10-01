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Новости
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Масштабного пожара на Луганщине можно было избежать, если бы чиновники просто делали свою работу, - нардеп Шахов

Масштабного пожара на Луганщине можно было избежать, если бы чиновники просто делали свою работу, - нардеп Шахов

Пожары на Луганщине - результат халатности и злого умысла чиновников. Ее можно было избежать, если бы должностные лица Луганской облгосадминистрации и военно-гражданских администраций области просто делали свою работу. Ведь еще за три дня до возгорания гидрометеослужбы предупреждала ЛОВЦА и ГосЧС в Луганской области про мощные длительные ветра.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом сообщает пресс-служба народного депутат от Луганщины Сергея Шахова.

По его информации, утром 30 сентября на территории лесоохотничьего хозяйства Новоайдарского района наблюдались локальные источники воспламенения пламенем лесных массивов, и если бы губернатор и руководитель ДСНС области отреагировали вовремя - трагедии не было.

"Проблема в том, что даже имея предупреждение от гидрометеослужбы о сильный ветер, руководство ловцы не оказало абсолютно ничего, чтобы предупредить беду. Нужно было обеспечить организацию работы областной комиссии техногенно - экологической безопасности, организовать подготовку спасательных отрядов ДСНС к ликвидации возможных лесных пожаров. И как минимум, предупредить людей об опасности. Особенно учитывая, что это уже не первый пожар в луганском лесу", - заявил Шахов.

Одной из причин бесхозяйственности луганских чиновников Шахов считает кадровую проблему. По его словам, ряд профессиональных кадров, которые с 2014 года работали в Управлении гражданской защиты, были освобождены. Вместо них назначили лиц, не имеющих практического опыта организации ликвидации чрезвычайных ситуаций и эвакуации граждан.

Кроме того, по словам Шахова, после масштабных пожаров на Луганщине в июле текущего года не были проведены никакие расследования и не принято никаких мер, чтобы предупредить бедствие в будущем. В частности, не изучено состояние местных водоемов: сколько там воды, как к ним подъехать, даже места их расположения. Как результат - нехватка воды для пожарных машин. Ни были проведены учения и тренировки по развертыванию и взаимодействия сил и средств, организации работы оперативного штаба. Кроме того, спасательные отряды ГосЧС по неизвестным причинам не были обеспечены радиосвязью. 6-8 июля, так и 30 сентября, ни были развернуты передвижные насосные станции, что также привело к недостатку воды во время тушения леса и населенных пунктов.

Сейчас по информации нардепа под угрозой огня остается село Нижнее Теплое, Станично-Луганского района.

"Мощный ветер дует в сторону домов. Нет света. Местных жителей предупредили чтобы не ожидали ГосЧСников, потому что они не придуть. Жители села собственными силами тракторами обкопали землю вокруг села, собрали ценные вещи и документы и ждут эвакуации. Людей нужно срочно спасать ", - заявил Шахов.

Также нардеп сообщил, что во время пожара сгорел единственный работающий контрольно-пропускной пункт.

Автор: 

пожар (5969) Шахов Сергей (112) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+7
Кацапів відмазує, паскудина!
Якби не зумисні підпали то і пожеж не було б.
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01.10.2020 21:32 Ответить
+6
войны на Донбассе и оккупацию Крыма тоже можно было избежать если при власте не было рашистких марионеток в виде пр и комуняк
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01.10.2020 21:25 Ответить
+5
"имея предупреждение от гидрометеослужбы"Источник: https://censor.net/ru/n3222424
Т.е. обстрелы из "трассирующих" уже не в топе?
Ну да, это же шахов и его видение ситуации...
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01.10.2020 21:29 Ответить
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войны на Донбассе и оккупацию Крыма тоже можно было избежать если при власте не было рашистких марионеток в виде пр и комуняк
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01.10.2020 21:25 Ответить
ПОКА ВСЕ СПИСУЮТ НА СЕПАРОВ ИДИВЕРСИЮ, Я РАССКЖУ Г-НУ БУТУСОВУ ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ.
ВЧЕРА В ЛИСИЧАНСКЕ ЗАГОРЕЛОСЬ СРАЗУ В ТРИХ МЕСТАХ: ДИБРОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ДИНАМИТНЫЙ И СТАВОК НА КРУПСКОЙ .
РЯДОМ - ЗАВОД ПРОЛЕТАРИЙ. КОТОРЫЙ ПИЛИТ ВТИХАРЯ ОТ АКТИВИСТОВ ШАХОВ И ПРОЧАЯ РЫГОВСКАЯ НЕЧИСТЬ.
ЗАВОД ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. ЕГО ДОВЕЛИ ДО БАНКРОТСТВА И ХОТЯТ ПОДЖЕЧЬ ПОД ШУМОК ЧТОБ СКРЫТЬ ХИЩЕНИЯ . МЕСТНАЯ ПОЛИЦИЯ НА ЗАЯВКИАКТИВИСТОВ НЕ РЕАГИРУЕТ.
СЛЕДОМ РЫГИ ХОТЯТ РАСПИЛИТЬ ЛИСИЧАНСКИЙ НПЗ И СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ АЗОТ.
ПРИКРЫВАЯСЬ ПОЖАРАМИ И ДОБАВЛЯЯ ПОДЖОГОВ
ПОКА ОНИ СВОЕГО НЕ ДОБЬЮТСЯ, ПОЖАРЫ В ЛИСИЧАНСКЕ И СЕВЕРОДОНЕЦКЕ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ
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01.10.2020 21:34 Ответить
"имея предупреждение от гидрометеослужбы"Источник: https://censor.net/ru/n3222424
Т.е. обстрелы из "трассирующих" уже не в топе?
Ну да, это же шахов и его видение ситуации...
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01.10.2020 21:29 Ответить
Кацапів відмазує, паскудина!
Якби не зумисні підпали то і пожеж не було б.
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01.10.2020 21:32 Ответить
когда чиновники делали свою работу - на Луганщине расли леса, потому что их садили.
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01.10.2020 21:32 Ответить
Может. Шахову надо было заниматься своими делами?
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01.10.2020 21:36 Ответить
Це точно. Якби головний чиновник не танцював під путєнську дудку.
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01.10.2020 21:46 Ответить
если бы чиновники просто делали свою работу - мы бы в другой стране жили
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01.10.2020 21:48 Ответить
Все просто,ЛЮБІ ДРУЗІ-------------ВИБОРИ!!!! Цей Шахов весь час ставить себе і показує БОРЦЕМ ЗА РОБІТНИЧИЙ КЛАС,а на самім ділі,МРАЗОТА НАЙВИЩОГО ГАТУНКУ!!!! На сьогодні український народ повинен визначитись куди йти,якщо в СССР---голосуй за всіляких Медведчуківських посіпак і завтра буде СВІТЛЕ МАЙБУТЬНЕ!!,якщо в ЗАГНИВАЮЩИЙ ЗАХІД----тут альтернативи ЄС,НЕМАЄ(прошу не переплутати не за Пороха,а за напрямок). І потім не скуліть,що щось ДУМАЛИ,Рабінович(шулер і ворюга) приведе вас у світле майбутьне де буде ковбаса по 2.20 і хліб по 17коп. ЧЕКАЙТЕ!!!!!!
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01.10.2020 21:55 Ответить
Интересно и где же чиновники в Украине делают свою работу?! Покажите такое место...
Образование...в ж...
Медицина...в ж...
Армия...(разрекламировання Порохом...) ...совок полнейший...
Список продолжить?
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01.10.2020 22:05 Ответить
пока пушки молчат- одни сепары в раде звездять пиаряться , другие луганщину палять, прально ...а чё время терять, зимы ждать...
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01.10.2020 22:09 Ответить
ахметівська мразота! місцеві, корумповані вами керманичі та мусора прикривають лісничих які гектарами вирубують ліси, та замість того, аби проводити антипожежні заходи розкрадають кошти які виділяються.
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01.10.2020 22:18 Ответить
этот шахов такой балакучий, везде лезит всё ему не нравится.... мутный донбасянин((
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01.10.2020 22:25 Ответить
Крєпкіє хазяйствєннікі знают што дєлать! Голосуйтє за крєпкіх хазяйствєнніков, і хуже- точно нє будєт.
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01.10.2020 22:29 Ответить
Рыги... Какие подлые и мерзкие у вас души！ Сколько зла и горя вы принесли Украине и снова старая мантра про "заботу о трудящихся", "интересах народа", "помощи населению". Все разумные люди уже поняли вашу рыговскую гнилую сущность на примере вашего предводителя енакиевского хряка: понтов было много, а как припекло, тае бабло в камазы и дал деру в Ростов с награбленным.
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01.10.2020 22:34 Ответить
Масштабної пожежі на Луганщині можна було уникнути, якби чиновники просто робили свою роботу, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 6066
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01.10.2020 22:35 Ответить
Рыговская падаль, что ещё сказать
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02.10.2020 02:33 Ответить
КАЗНИТЬ ПРИДУРКА !)
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02.10.2020 04:17 Ответить
 
 