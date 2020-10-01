Дочь погибшего в катастрофе Ан-26 штурмана не взяли в харьковскую школу, директрису отстранили

Дочери погибшего в катастрофе Ан-26 штурмана Алексея Остапенко отказали в праве учиться в харьковской школе якобы из-за нехватки мест. В Харьков семья переехала из Чугуева после трагедии. Теперь директрису учебного заведения отстранили.

Об этом на брифинге сообщили глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и и.о. министра образования Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По их словам, сейчас продолжается служебное расследование, а девочку взяли в другую школу.

До трагедии 25 сентября Алексей Остапенко с семьей жил в Чугуеве. После этого его вдова с дочерью-второклассницей Лизой переехали в Харьков - к ее родителям. Именно тогда и возникла проблема смены учебного заведения.

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По словам вдовы военного Елены Остапенко, директриса учебного заведения предложила посадить ребенка кому-нибудь на колени в углу класса, объяснив, что свободных мест уже нет. Сама же руководительница школы обвинения отвергает.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сказал, что в такой ситуации действия директрисы были неэтичными.

"Потому что мы понимаем, что в семьях сейчас все изменилось, и тут мы получаем такую реакцию руководства школы", — сказал Кучер.

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В то же время он отметил, что в Харькове действительно существует проблема с переполнением школ.

И.о. министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что маме предложили другую школу.

"Достаточно приличную школу города Харькова. Надеюсь, что уже завтра ребенок начнет полноценно учиться. Даже если переполнен класс, отказывать ребенку таким образом — аморально", — сказал Шкарлет.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.