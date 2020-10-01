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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Дочь погибшего в катастрофе Ан-26 штурмана не взяли в харьковскую школу, директрису отстранили

Дочь погибшего в катастрофе Ан-26 штурмана не взяли в харьковскую школу, директрису отстранили

Дочери погибшего в катастрофе Ан-26 штурмана Алексея Остапенко отказали в праве учиться в харьковской школе якобы из-за нехватки мест. В Харьков семья переехала из Чугуева после трагедии. Теперь директрису учебного заведения отстранили.

Об этом на брифинге сообщили глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и и.о. министра образования Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По их словам, сейчас продолжается служебное расследование, а девочку взяли в другую школу.

До трагедии 25 сентября Алексей Остапенко с семьей жил в Чугуеве. После этого его вдова с дочерью-второклассницей Лизой переехали в Харьков - к ее родителям. Именно тогда и возникла проблема смены учебного заведения.

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По словам вдовы военного Елены Остапенко, директриса учебного заведения предложила посадить ребенка кому-нибудь на колени в углу класса, объяснив, что свободных мест уже нет. Сама же руководительница школы обвинения отвергает.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сказал, что в такой ситуации действия директрисы были неэтичными.

"Потому что мы понимаем, что в семьях сейчас все изменилось, и тут мы получаем такую реакцию руководства школы", — сказал Кучер.

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В то же время он отметил, что в Харькове действительно существует проблема с переполнением школ.

И.о. министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что маме предложили другую школу.

"Достаточно приличную школу города Харькова. Надеюсь, что уже завтра ребенок начнет полноценно учиться. Даже если переполнен класс, отказывать ребенку таким образом — аморально", — сказал Шкарлет.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) дети (6565) Харьков (7559) Харьковщина (5577) школа (3020) Кучер Алексей (64) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+52
сволочь
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01.10.2020 21:44 Ответить
+42
Необязательно.
Главная сволочь Харькова с мордочкой какого-то хитросделанного существа сейчас лечится в Германии и этой сволочи уже многие годы наплевать, что нет мест в школах, в детсадах, что Харьков - теплое место для разворовывания городского бюджета на многие миллиарды. И самим обитателям （не могу никак назвать их гражданаи！） наплевать на то, что первая столица превратилась в мерзкую удушливую клоаку руцкава мира.
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01.10.2020 22:09 Ответить
+41
Я уявила скільки в Харькавє живе руськомірців,затятих ворогів України…
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01.10.2020 21:45 Ответить
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не знаю что сказать...
нельзя добивать горемык... сыпать соль на кровоточащую рану... это так педагогично?!
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02.10.2020 12:31 Ответить
Совок - это совок. И чем ближе область к Рассее, тем этот совок совковее. Пришлось в 70-х-80-х пожить в Луганске (Ворошиловграде). Шо вам сказать... Я не удивлен, шо там ЛНР.
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02.10.2020 15:05 Ответить
Великолепное лицемерие мерзавцев! Директрису отстранили---но не уволили! А девочку тем не менее приняли----но вот в чём лицемерие---приняли в другую школу!
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02.10.2020 19:34 Ответить
Не устаю повторять, когда нас было 52 млн, всем школ хватало. Куда **ять школы делись?
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02.10.2020 20:55 Ответить
Вслед за учениками укатили в Лондон.
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02.10.2020 21:19 Ответить
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