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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Решение о компенсации родным погибших в авиакатастрофе под Чугуевом будет после идентификации тел, - Минобороны

Решение о компенсации родным погибших в авиакатастрофе под Чугуевом будет после идентификации тел, - Минобороны

Идентификация тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований.

В министерстве подчеркнули, что после получения вышеупомянутых результатов и поступления в Минобороны определенного законодательством необходимого перечня документов выплата по каждому погибшему будет осуществлена ​​незамедлительно.

Министерство обороны заявило, что необходимые средства для осуществления выплат в размере 40989000 гривен зарезервированы.

Размер пособия составляет 1576500 грн. (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 — 2102 грн.). Помощь распределяется равными долями на всех лиц, имеющих право.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) выплаты (658) Канада (2099) Минобороны (9416) Харьковщина (5577)


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а то раптом там не вони загинули?
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01.10.2020 22:41 Ответить
А про причини катастрофи мовчання.
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02.10.2020 00:14 Ответить
Уже "получили" компенсации все родственники украинцев , погибщие в январе в катастрофе самолета МАУ, и киевляне из разрушенного дома тоже "получили", а также пострадавшие на западной Украине от наводнения. Всем "дали". Потом догнали и еще раз "дали" . Большой кукиш. Такой красивенький и вкусненький. Поэтому- верим-верим, зельц ссыкливый не обманет.
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02.10.2020 00:27 Ответить
Нова історія у нас така, як не скандал з кротом в ОПУ, так катастрофа літака.
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02.10.2020 07:47 Ответить
 
 