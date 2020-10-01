Решение о компенсации родным погибших в авиакатастрофе под Чугуевом будет после идентификации тел, - Минобороны

Идентификация тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований.

В министерстве подчеркнули, что после получения вышеупомянутых результатов и поступления в Минобороны определенного законодательством необходимого перечня документов выплата по каждому погибшему будет осуществлена ​​незамедлительно.

Министерство обороны заявило, что необходимые средства для осуществления выплат в размере 40989000 гривен зарезервированы.

Размер пособия составляет 1576500 грн. (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 — 2102 грн.). Помощь распределяется равными долями на всех лиц, имеющих право.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.