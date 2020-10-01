Решение о компенсации родным погибших в авиакатастрофе под Чугуевом будет после идентификации тел, - Минобороны
Идентификация тел погибших в авиакатастрофе Ан-26 и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ведомстве заявили, что данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований.
В министерстве подчеркнули, что после получения вышеупомянутых результатов и поступления в Минобороны определенного законодательством необходимого перечня документов выплата по каждому погибшему будет осуществлена незамедлительно.
Министерство обороны заявило, что необходимые средства для осуществления выплат в размере 40989000 гривен зарезервированы.
Размер пособия составляет 1576500 грн. (750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2020 — 2102 грн.). Помощь распределяется равными долями на всех лиц, имеющих право.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
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