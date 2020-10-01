Ожидаем от СНБО решения по вопросу экологической безопасности, в частности обеспечения граждан питьевой водой, - Зеленский
В рамках рабочей поездки в Ривненскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в совещании о состоянии и проблемах развития водохозяйственного комплекса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент отметил, что в предыдущие годы вопросу сохранения и развития водных ресурсов как правило не уделяли внимания. "Вместе с тем водные ресурсы - это одно из природных богатств Украины, и сегодня я бы назвал это самым главным мировым дефицитом", - сказал Зеленский.
Он акцентировал внимание на необходимости поддержки устойчивого гидробаланса, что имеет непосредственное влияние на ведение сельского и рыбного хозяйства в Украине, технологические процессы в промышленности и качество питьевого водоснабжения для населения.
"Мы с вами видели, что в этом году во многих областях Украины произошло засуха: в Херсонской, Николаевской, Одесской, особенно на бессарабском направлении, действительно сложные условия", - напомнил Президент.
"Вопрос сохранения и восстановления рационального использования водных ресурсов требует рассмотрения на высоком уровне. Мы ожидаем от Совета национальной безопасности и обороны решения по вопросам экологической безопасности Украины, одним из вопросов которой является усиление гарантированного Конституцией Украины права граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения питьевой водой в необходимых объемах", - сказал Зеленский.
По результатам встречи Президент Украины поручит правительству до начала 2021 года проработать вопрос урегулирования нормативно-правовой базы по передаче на долговременное хранение, использование, содержание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры водохозяйственно-мелиоративного комплекса землепользователям, которые ведут хозяйственную деятельность на мелиорируемых землях.
Также до 1 января 2021 Кабмин должен разработать концепцию по охране и восстановлению малых и средних рек Украины..
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Смотрю показывают по телевизору как наш прздент приехал посмотреть на пожар на луганщине спокойно говорит,что пожары бывают всегда и это естественно. главное мы научились гасить пожары быстро и без жертв(!!!) Господи! Откуда взялось на голову Украины это недорозумение? Горит земля,горят дома,села горят на границе с оккупантами,гибнут люди,а у нас "В Багдаде всё спокойно" Горят громадные вблизи крупных городов мусоросвалки,отравляя людей,на днях сгорел в Виннице военный склад,где уничтожены тысячи касок,бронежилетов,берц,костюмов и прочего обмундирования для наших воиноов. Взрывается и сгорает самолет ,в котором 28 защитников государства. Взрываются склады с боеприпасами. Срываетс двухгодичная операция по захвату убийц вагнировцев. На переговоры в трехстороннею контактную группу назначается престарелый маразматик,предавший страну. Вблизи Умани хасиды закупили большую площадь сельскохозяйственной земли,роют огромные ямы и самосвалами завозят туда мусор. Вё это наводит на мысль,что в правительстве пристроились предатели,шпионы. Что ещё надо чтоб народ проснулся? До какой черты можно испытывать его терпение? Сколько ещё надо человеческих жертв?! И видя всё это, почти 30% готовы отдать свой голос за Зе и его команду.Кто же они такие?Каков их интерес?Открыта зеленая улица в правление куму Путина и его приспешникам. Ну куда дальше? Единственно что хоть капельку радует,что теперь 72 стали 30-тью. И,не смотря ни на что я говорю - Слава Украине и слава её героям!
Может пора уже насильно рассказать ему его полномочия и обязанности ?
ответил
https://patrioty.org.ua/all/2020-10-01.html четвер, 1 жовтень 2020, 22:29
Патріоти України.»
Фокіна можна, а Яроша-ніт.