В порту Южный открыли пункт базирования патрульных катеров ВМС Украины типа Island

Сегодня в порту Южный открыли еще один пункт базирования кораблей Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

В Южном будут дислоцироваться патрульные катера типа Island — P190 "Славянск" и P191 "Старобельск", полученные Украиной от США в порядке военной помощи.

"Старобельск" и "Славянск" пока обосновались на причале Украинского научного центра экологии моря, но в ближайшее время для них закупят плавучий причал ПЖ-61У, способный принять четыре катера типа "Айленд", "Гюрза-М" и "Кентавр". Соответствующий тендер выиграл херсонский государственный завод "Паллада", который получит 23,5 млн грн.

В декабре прошлого года горсовет Южного разрешил командованию Военно-морских сил разрабатывать проект землеустройства по отведению участка площадью 2,4 га в микрорайоне 1/7 в постоянное пользование.

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Сейчас ВМС Украины проходят реорганизацию. Все надводные силы планируют свести в четыре дивизиона с базированием в Одессе, Южном, Очакове и Бердянске.

В 2020-2021 году США собираются передать Украине еще три катера типа Island - USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) и USCGC Kiska (WPB-1336). Сейчас Военно-морские силы готовят экипажи для них.

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