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Новости Агрессия России против Украины
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В порту Южный открыли пункт базирования патрульных катеров ВМС Украины типа Island

В порту Южный открыли пункт базирования патрульных катеров ВМС Украины типа Island

Сегодня в порту Южный открыли еще один пункт базирования кораблей Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

В Южном будут дислоцироваться патрульные катера типа Island — P190 "Славянск" и P191 "Старобельск", полученные Украиной от США в порядке военной помощи.

"Старобельск" и "Славянск" пока обосновались на причале Украинского научного центра экологии моря, но в ближайшее время для них закупят плавучий причал ПЖ-61У, способный принять четыре катера типа "Айленд", "Гюрза-М" и "Кентавр". Соответствующий тендер выиграл херсонский государственный завод "Паллада", который получит 23,5 млн грн.

В декабре прошлого года горсовет Южного разрешил командованию Военно-морских сил разрабатывать проект землеустройства по отведению участка площадью 2,4 га в микрорайоне 1/7 в постоянное пользование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульный катер ВМС Украины провел в Черном море совместную тренировку с эсминцем ВМС США. ВИДЕО

Сейчас ВМС Украины проходят реорганизацию. Все надводные силы планируют свести в четыре дивизиона с базированием в Одессе, Южном, Очакове и Бердянске.

В 2020-2021 году США собираются передать Украине еще три катера типа Island - USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) и USCGC Kiska (WPB-1336). Сейчас Военно-морские силы готовят экипажи для них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские катера для ВМС ВСУ планируют оснастить противокарабельными ракетами Griffin. ФОТО

Автор: 

ВМС (1479) оборона (5231) порт (739) Южный (82)


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Топ комментарии
+10
Ну и чудненько. С почином.
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01.10.2020 23:05 Ответить
+4
Низький уклін Штатам за допомогу.
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01.10.2020 23:43 Ответить
+4
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02.10.2020 02:17 Ответить
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Ну и чудненько. С почином.
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01.10.2020 23:05 Ответить
Еще и Очаков подтянется, интересно , там амеры закончили строить причалы Для своих нэви?
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02.10.2020 04:58 Ответить
американцы приступили к http://timer-odessa.net/news/************************************************.html постройке Центра оперативного управления флотом для ВМС Украины. Цель этого строительства - усовершенствование инфраструктуры места базирования, повышение уровня обороны территории флота. В ВМС прогнозируют, что в ходе реализации проекта удастся вывести на современный уровень систему управления, обеспечить безопасность судоходства в данном районе. Эту инфраструктуру планируется активно использовать в ходе украинско-американских учений Sea Breeze с приглашением флотов других стран, что должно повысить, в частности, качество их проведения.
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02.10.2020 05:05 Ответить
Современный флот НАТО имеет систему управления в виде "цифрового боя", например Мистраль на вооружении Франции имеет Цифровой бой на уровне B6, B8, а Мистрали которые собирали для паРаши имел Цифровой бой на уровне B1,5.
Поэтому когда Украине понадобится помощь в противостоянии на море, нужно как то обмениваться информацией, например навести украинский Нептун на цель которую видит боевая информационно-управляющая система БЦВМ AN/AYK-10 самолета Lockheed P-3 Orion. Поэтому в Очакове и не только (дублирование) создаются системы управления.
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02.10.2020 08:17 Ответить
«Нептунами» їх б ще прикрити.
Але ж, «всє дєньгі пошлі на зарплату учітєлям»...
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01.10.2020 23:10 Ответить
Продай всё, помоги армии.
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01.10.2020 23:23 Ответить
Я, не вчитель.
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01.10.2020 23:35 Ответить
Дефицит госбюджета Украины превысил 41 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет в текущем году превысили показатели прошлого года, но при этом профицит сменился дефицитом. (во работают браття
.. сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.

Отмечается, что https://korrespondent.net/business/economics/4279771-v-hoskazne-v-dva-raza-sokratylsia-ostatok-sredstv сумма средств на Едином казначейском счету за месяц сильно сократилась и на 1 октября составляет 21,3 млрд гривен (месяцем ранее - 45,7 млрд гривен).»

Так що, як би я навіть продав все, аж до свого породистого котика, то мабуть х#р би мою допомогу помітили.
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01.10.2020 23:44 Ответить
"Мощь"......
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01.10.2020 23:22 Ответить
Низький уклін Штатам за допомогу.
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01.10.2020 23:43 Ответить
У порту Южний відкрили пункт базування патрульних катерів ВМС України типу Island - Цензор.НЕТ 1436
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02.10.2020 00:09 Ответить
Зеленский молодец.
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02.10.2020 00:54 Ответить
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02.10.2020 02:17 Ответить
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02.10.2020 07:07 Ответить
а Зебобик здесь причем?
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02.10.2020 08:06 Ответить
США, в принципе, могли бы из резерва своих ВМС передать Украине не только катера береговой обороны, но и корабли покрупнее вплоть до эсминцев. Все равно большинство кораблей, находящихся в резерве (на приколе на специальных базах) , в подавляющем большинстве разберут на утиль. И, кроме того, содержание их в резерве обходится налогоплательщикам США в немалые деньги. Практика бесплатной передачи кораблей из резерва дружественным странам в США существует давно. В флотах Греции и Турции, например, до сих пор служат такие корабли. Вопрос только в том, нужны ли украинскому ВМФ такие крупные корабли океанского класса.
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02.10.2020 08:59 Ответить
Давно би надали але не впевнені в нашій рішучості захищати самих себе
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02.10.2020 18:24 Ответить
 
 