В порту Южный открыли пункт базирования патрульных катеров ВМС Украины типа Island
Сегодня в порту Южный открыли еще один пункт базирования кораблей Военно-морских сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".
В Южном будут дислоцироваться патрульные катера типа Island — P190 "Славянск" и P191 "Старобельск", полученные Украиной от США в порядке военной помощи.
"Старобельск" и "Славянск" пока обосновались на причале Украинского научного центра экологии моря, но в ближайшее время для них закупят плавучий причал ПЖ-61У, способный принять четыре катера типа "Айленд", "Гюрза-М" и "Кентавр". Соответствующий тендер выиграл херсонский государственный завод "Паллада", который получит 23,5 млн грн.
В декабре прошлого года горсовет Южного разрешил командованию Военно-морских сил разрабатывать проект землеустройства по отведению участка площадью 2,4 га в микрорайоне 1/7 в постоянное пользование.
Сейчас ВМС Украины проходят реорганизацию. Все надводные силы планируют свести в четыре дивизиона с базированием в Одессе, Южном, Очакове и Бердянске.
В 2020-2021 году США собираются передать Украине еще три катера типа Island - USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) и USCGC Kiska (WPB-1336). Сейчас Военно-морские силы готовят экипажи для них.
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Поэтому когда Украине понадобится помощь в противостоянии на море, нужно как то обмениваться информацией, например навести украинский Нептун на цель которую видит боевая информационно-управляющая система БЦВМ AN/AYK-10 самолета Lockheed P-3 Orion. Поэтому в Очакове и не только (дублирование) создаются системы управления.
Але ж, «всє дєньгі пошлі на зарплату учітєлям»...
Поступления в государственный бюджет в текущем году превысили показатели прошлого года, но при этом профицит сменился дефицитом. (во работают браття
.. сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.
Отмечается, что https://korrespondent.net/business/economics/4279771-v-hoskazne-v-dva-raza-sokratylsia-ostatok-sredstv сумма средств на Едином казначейском счету за месяц сильно сократилась и на 1 октября составляет 21,3 млрд гривен (месяцем ранее - 45,7 млрд гривен).»
Так що, як би я навіть продав все, аж до свого породистого котика, то мабуть х#р би мою допомогу помітили.