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Россия создала сайт для влияния на выборы в США с названием "NAEBC", - СМИ

Россия создала сайт для влияния на выборы в США с названием

Федеральное бюро расследований выявило новостной сайт с говорящим названием "NAEBC" ( "Информационная служба граждан США и Европы"), который подозревает в попытке вмешательства в выборы в США. Сайт публиковал материалы на политически чувствительные темы и распространял их через связанные между собой аккаунты в соцсетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с расследованием ФБР.

Ведомство отказалось от официальных комментариев по этому поводу. А журналисты утверждают, что сайт связан с Агентством интернет-исследований - тем самым, которое пыталось вмешаться в выборы в США в 2016 году.

"NAEBC" называет себя "свободным и независимым" СМИ из Венгрии, которое придерживается правой, консервативной идеологии. Даже англоязычный Reuters подмечает, что название обыгрывает российское бранное слово, которое означает "обман".

Сайт стал активным с июня этого года. Там публиковались преимущественно материалы о внутренней политике США - большинство из них перепечатками с медиа такого же правого толка, остальные писалась американскими авторами.

Темы, которых касались публикации "NAEBС", являются резонансными в американском обществе - например, критика движения Black Lives Matter и кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена или поддержка 17-летнего подростка, который во время протестов застрелил трех человек (как он говорит для самозащиты).

Reuters удалось найти трех американских авторов "NAEBC". Один из них на условиях анонимности рассказал, что не знал о "российском следе" в деятельности сайта. С его слов также следует, что работники сайта присылали корреспондентам тщательные указания относительно того, каким должен быть материал.

К примеру, в конце августа сотрудник "NAEBC", который представлялся под именем "Нора Берка", заказал материал о возможном сокращении финансирования полиции на фоне протестов против насилия со стороны правоохранителей.

"Здесь надо отметить, что многие демократы поддерживают сокращение финансирования полиции. И если они выиграют 2020, это может произойти", - говорилось в сообщении" Норы Берки "(в переводе передана орфография оригинала).

"NAEBC" стал активно публиковать материалы с июня этого года и с тех пор создал сеть аккаунтов в Twitter и LinkedIn для распространения своих материалов. Часть из этих аккаунтов использовала сгенерированные компьютером фото несуществующих людей в своих профилях.

Руководитель отдела расследований аналитической платформы Graphica Бен Ниммо по просьбе Reuters проанализировал активность "NAEBC" в соцсетях. По его словам, более или менее существенное охвата материалы сайта достигли только на сайтах, где и так собираются сторонники правых, консервативных взглядов.

Reuters связался с человеком, который ведет аккаунт от имени "Норы Берки". Пользователь, в ответ на вопрос о роли России ответил: "Я не имею представления, что есть" NAEBC "иметь с этим общего" (в переводе передана орфография оригинала). После этого аккаунт "Норы Берки" удалил упоминания о "NAEBC" с профиля, а также несколько предыдущих постов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сенате США предлагают передислоцировать войска в Восточную Европу для усиления сдерживания РФ

Автор: 

россия (96125) сайт (322) США (27101)


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Топ комментарии
+23
***** - уже одно название говорит само за себя)))
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01.10.2020 23:38 Ответить
+22
Вся московия - один большой *****
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01.10.2020 23:39 Ответить
+18
Россия создала сайт для влияния на выборы в США с названием "NAEBC", - СМИ - Цензор.НЕТ 5055
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01.10.2020 23:31 Ответить
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Россия создала сайт для влияния на выборы в США с названием "NAEBC", - СМИ - Цензор.НЕТ 5055
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01.10.2020 23:31 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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01.10.2020 23:31 Ответить
"***** - друг чекиста"©...
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01.10.2020 23:38 Ответить
***** - уже одно название говорит само за себя)))
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01.10.2020 23:38 Ответить
"Лабиан" - контора из лихих 90-х
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02.10.2020 00:12 Ответить
Может, "Лабеан"?
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02.10.2020 02:20 Ответить
Спасибо, кэп.
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02.10.2020 02:20 Ответить
Можно сказать, что открыто "палятся".
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02.10.2020 08:36 Ответить
Вся московия - один большой *****
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01.10.2020 23:39 Ответить
Може , час застосувати справжні , ефективні санкції , а не їхню імітацію ?
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01.10.2020 23:43 Ответить
Крєпостиє завжди нутром відчувають хто тут хазяїн і коли цей хазяїн збирається ввалити холопу добрих п....й!
І одразу починать зливатися як тільки можуть.
Росія створила сайт для впливу на вибори в США з назвою "NAEBC", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7288
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01.10.2020 23:45 Ответить
- Почему вы выгнали Фокина из ТКГ?
- Видите ли, фамилия у него оказалась слишком неблагозвучная... Думали, что это случайно, а оказалось - говорящая.
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01.10.2020 23:46 Ответить
Fuck in TGK ...
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01.10.2020 23:52 Ответить
Это второе название рашатудей.
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01.10.2020 23:56 Ответить
Интересно, шо на цензоре якобы трампоиды якобы из США распространяли тот же инфопонос, шо и "Нора Берки" из *****.
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02.10.2020 00:02 Ответить
А ты откуда знаешь какую информацию распространял *****?
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02.10.2020 00:27 Ответить
Я, в отличие от русских недоумков, читаю не только заголовки, а и статьи.
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02.10.2020 00:30 Ответить
В оригинале читал или то что Мойша напел?
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02.10.2020 00:35 Ответить
Я не шляюсь по русским инфопомойкам. Я читал статью на цензоре. А еще читал некоторых русских недоумков либо пропагандонов на цензоре про то как, в случае победы Байдена, ко мне придут конфисковывать мое легальное оружие.
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02.10.2020 00:39 Ответить
Спешу успокоить - конфисковывать будут только нелегальное.
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02.10.2020 01:01 Ответить
Татышо??? А до этого никогда не конфисковывали? Так это как раз большой резон голосовать как раз за Байдена
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02.10.2020 01:04 Ответить
Tempora mutantur. То что сегодня легально завтра легко станет нелегальным.
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02.10.2020 01:11 Ответить
И сколько же так называемых "assault rifles" было конфисковано, когда бан был возведен в ранг закона? Ты вообще знаком с законодательством США? Или просто распространяешь инфопонос, подобный тому, который распространяют русские помойки типа *****?
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02.10.2020 01:18 Ответить
Настоящих буйных в демпартии не было во времена Обамы а сейчас есть. Может не может - я предпочитаю не полагаться на случай и голосовать за тех кто будет защищать 2 поправку.
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02.10.2020 01:41 Ответить
Угу. И разбрасывать инфопонос с русских инфопомоек.
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02.10.2020 01:45 Ответить
Лишнехромосомные набутылочники любят обсуждать 2-ю поправку
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02.10.2020 08:21 Ответить
******-совсем тупоголовые козломордые не палятся))
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02.10.2020 00:05 Ответить
*****. Це ж 100% спеціально так назвали - "тупые пиндосы не поймут-с, в чем тут ****-с".
Така собі кацапська "фига в кармане"...
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02.10.2020 00:06 Ответить
И об выборах в Украине...https://inshe.tv/politics/2020-10-01/565020/ Кандидат в мэры, Киева не смог назвать конечные станции метро ...а только негромко говорил площадь Ногина, кольцевая ,площадь Маяковкого..
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02.10.2020 00:13 Ответить
Для создания, подобного сайта, надо минут 5-ть, и потом набить его контентом
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02.10.2020 00:21 Ответить
и потом пару сотен тыщ долл ввалить в его раскрутку в США, ага
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02.10.2020 08:22 Ответить
Нафига его крутить? Тут факт, а не результат нужен
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02.10.2020 09:03 Ответить
Украинские СМИ тоже критиковали движение Black Lives Matter. Изображали их мародерами и бандитами. Значит они тоже агенты Кремля.
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02.10.2020 00:48 Ответить
можно ссылки? или на слово поверить брехуну? И что такое Украинские СМИ, а СМИ Украинские которые заполняют информацией кацапы за кацапские деньги, тоже Украинские?
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02.10.2020 08:01 Ответить
вот не понимаю, как можно повлиять на голосование через фэйсбук или что то другое? Ну не пистолет к голове же прикладывают...Бред какой-то.
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02.10.2020 01:11 Ответить
Легко. Если долго и массово разгонять изощренные взаимосвязанные фейки и натравливать миллионы пользователей на обьект, против которого ведется борьба.
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02.10.2020 02:25 Ответить
знатная травка у Вас.
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02.10.2020 03:56 Ответить
Спалился кацапчик! А ведь почти получилось.
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02.10.2020 07:01 Ответить
Именно поэтому на паРаше блокируют сайты, посты, садят за репосты? Чтобы тупой кацап потом вкидывал тупое выражение типа - "вот не понимаю, как можно повлиять на голосование через фэйсбук или что то другое? Ну не пистолет к голове же прикладывают...Бред какой-то."
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02.10.2020 08:04 Ответить
есть что-то такое исконно-посконно кацапское про "бревно в глазу"
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02.10.2020 08:23 Ответить
Ой! Сміялись всім Госдєпом! Ці кацарилі такі креативні та кумедні, а назва вапше бімба.
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02.10.2020 01:54 Ответить
"*****"? Ну это от души. По рашистски. ))
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02.10.2020 09:05 Ответить
***** !
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02.10.2020 10:17 Ответить
 
 