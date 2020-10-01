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Новости Силовики
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В Чернигове иностранец, занимавшийся распространением порнографии, задержан при попытке подкупа полицейского. ФОТО

В Чернигове при попытке подкупить полицейского задержан иностранец, занимавшийся распространением порнографии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Чернигове иностранец, занимавшийся распространением порнографии, задержан при попытке подкупа полицейского 01

В Черниговское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступил рапорт начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Черниговской области. Подполковник полиции сообщил о том, что получил предложение предоставления взятки. 

Потенциальным взяткодателем оказался 63-летний иностранец, который недавно поселился на территории Черниговской области. По полученной информации, злоумышленник через социальные сети знакомился с несовершеннолетними девушками с целью развращения и предоставления ими сексуальных услуг за материальное вознаграждение. Также он распространял в Интернете информацию порнографического характера. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст.301 Уголовного кодекса Украины.

"В своих действиях злоумышленник признался правоохранителям и добровольно отдал мобильный телефон, с помощью которого распространял порнографию и общался с несовершеннолетними. Однако после он посетил служебный кабинет чиновника полиции Черниговщины и пообещал тысячу долларов за прекращение документирования его преступных действий", - говорится в сообщении.

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При передаче первой части от обещанной суммы - 500 долларов - иностранец был задержан.

В Чернигове иностранец, занимавшийся распространением порнографии, задержан при попытке подкупа полицейского 02

За предоставление должностному лицу неправомерной выгоды злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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Автор: 

подкуп (600) Нацполиция (16553) порнография (209) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Чернигов (891)


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Топ комментарии
+6
Завтра 2.10.20 исполняется ровно год как "нардеп"с опзж Кива занимался рукоблудством в Раде Надо его поздравить с этим событием.
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01.10.2020 23:58 Ответить
+4
Онан-Варвар
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02.10.2020 02:16 Ответить
+2
Ну понятно, у них там же в Чернігівській обл., замість «Одноклассніков»«Порнхаб» забанили.

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01.10.2020 23:48 Ответить
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Ну понятно, у них там же в Чернігівській обл., замість «Одноклассніков»«Порнхаб» забанили.

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01.10.2020 23:48 Ответить
Вот ненавижу такие новости! Какой иностранец???? Или это не имеет значения?
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01.10.2020 23:57 Ответить
Не имеет, и правильно делают, что не пишут.
Напишут страну - ты их всех начнешь ненавидеть, так?
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02.10.2020 00:06 Ответить
Хорошо.... Посмотри как в Израиле новости подобного плана выкладывают. Или скажем что бы было если бы украинцы сделали такое в Грузии или в армении?
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02.10.2020 00:19 Ответить
Напишут, что он из абстрактного Зимбабве.
Что дальше?
Какое эт имеет значение. кроме разжигания?
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02.10.2020 00:57 Ответить
Вот!!! НЕ РАЗЖИГАНИЕ, А ПУСТЬ ******* ДОМОЙ И ТАМ ТОРГУЮТ, СВОИМИ ЛЮДЬМИ.
Уважать себя надо уметь и надо уметь уважать свою родину, и тогда говно всякое зашедшее в твой дом, страну, будет себя вести как гостю подобает. Кацапы доигрались. Ихних баб обхаживают бабуины, а потом лизгинку пляшут по улицам москвы. Не разжигать, а ВЫЖАГАТЬ НАДО. Завтра этот лысый гамадрил таки всунет судье взятку и уедет с Чернигова в твой город, и доберется до твоего ребенка, или не он , но кто то из его племени. Поэтому обществу надо знать с каких щелей лезут крысы и паразиты.
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02.10.2020 08:27 Ответить
іносранець з мухосранська, звідки ж ще? ..)
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02.10.2020 05:06 Ответить
напиши вам, так вы всех грузин ненавидеть будете.
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02.10.2020 13:28 Ответить
500 на столе,где остальные?
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01.10.2020 23:57 Ответить
На экспертизе...
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02.10.2020 02:14 Ответить
Завтра 2.10.20 исполняется ровно год как "нардеп"с опзж Кива занимался рукоблудством в Раде Надо его поздравить с этим событием.
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01.10.2020 23:58 Ответить
От сам і поздравится.
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02.10.2020 00:24 Ответить
Онан-Варвар
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02.10.2020 02:16 Ответить
У Чернігові іноземця, який займався розповсюдженням порнографії, затримали на спробі підкупу поліцейського - Цензор.НЕТ 3304
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02.10.2020 05:52 Ответить
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02.10.2020 06:44 Ответить
Мозолистые
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02.10.2020 08:56 Ответить
АРА
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02.10.2020 00:12 Ответить
надо было натурой подкупать
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02.10.2020 00:12 Ответить
ЭТО ЯВНЫЙ ПРОРОССИЙСКИЙ !)
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02.10.2020 04:14 Ответить
порнухи в сети итак хоть залейся...лысый чура еще в эре видеомагнитофонов штоль живет...
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02.10.2020 07:18 Ответить
Це лаптєногий...
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02.10.2020 07:41 Ответить
 
 