В Чернигове иностранец, занимавшийся распространением порнографии, задержан при попытке подкупа полицейского. ФОТО
В Чернигове при попытке подкупить полицейского задержан иностранец, занимавшийся распространением порнографии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Черниговское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступил рапорт начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Черниговской области. Подполковник полиции сообщил о том, что получил предложение предоставления взятки.
Потенциальным взяткодателем оказался 63-летний иностранец, который недавно поселился на территории Черниговской области. По полученной информации, злоумышленник через социальные сети знакомился с несовершеннолетними девушками с целью развращения и предоставления ими сексуальных услуг за материальное вознаграждение. Также он распространял в Интернете информацию порнографического характера. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст.301 Уголовного кодекса Украины.
"В своих действиях злоумышленник признался правоохранителям и добровольно отдал мобильный телефон, с помощью которого распространял порнографию и общался с несовершеннолетними. Однако после он посетил служебный кабинет чиновника полиции Черниговщины и пообещал тысячу долларов за прекращение документирования его преступных действий", - говорится в сообщении.
При передаче первой части от обещанной суммы - 500 долларов - иностранец был задержан.
За предоставление должностному лицу неправомерной выгоды злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
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Напишут страну - ты их всех начнешь ненавидеть, так?
Что дальше?
Какое эт имеет значение. кроме разжигания?
Уважать себя надо уметь и надо уметь уважать свою родину, и тогда говно всякое зашедшее в твой дом, страну, будет себя вести как гостю подобает. Кацапы доигрались. Ихних баб обхаживают бабуины, а потом лизгинку пляшут по улицам москвы. Не разжигать, а ВЫЖАГАТЬ НАДО. Завтра этот лысый гамадрил таки всунет судье взятку и уедет с Чернигова в твой город, и доберется до твоего ребенка, или не он , но кто то из его племени. Поэтому обществу надо знать с каких щелей лезут крысы и паразиты.