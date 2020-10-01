В Чернигове иностранец, занимавшийся распространением порнографии, задержан при попытке подкупа полицейского. ФОТО

В Чернигове при попытке подкупить полицейского задержан иностранец, занимавшийся распространением порнографии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Черниговское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступил рапорт начальника отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Черниговской области. Подполковник полиции сообщил о том, что получил предложение предоставления взятки.

Потенциальным взяткодателем оказался 63-летний иностранец, который недавно поселился на территории Черниговской области. По полученной информации, злоумышленник через социальные сети знакомился с несовершеннолетними девушками с целью развращения и предоставления ими сексуальных услуг за материальное вознаграждение. Также он распространял в Интернете информацию порнографического характера. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по ст.301 Уголовного кодекса Украины.

"В своих действиях злоумышленник признался правоохранителям и добровольно отдал мобильный телефон, с помощью которого распространял порнографию и общался с несовершеннолетними. Однако после он посетил служебный кабинет чиновника полиции Черниговщины и пообещал тысячу долларов за прекращение документирования его преступных действий", - говорится в сообщении.

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При передаче первой части от обещанной суммы - 500 долларов - иностранец был задержан.

За предоставление должностному лицу неправомерной выгоды злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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