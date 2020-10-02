В ООН осудили практику РФ по ограничению доступа консулов к украинским политзаключенным, - Джапарова

Совет по правам человека в ООН осудил практику произвольных ограничений доступа консулов ​​к задержанным лицам.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина вместе с партнерами в рамках 45-й сессии СПЧ ООН в совместном заявлении осудила практику произвольных задержаний и ограничений доступа консулов ​​к задержанным лицам, что является нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Неотъемлемой частью репрессивной кампании России в оккупированном Крыму стало этапирование политзаключенных в отдаленные регионы Российской Федерации. В течение долгих недель этапирования родные не имеют информации об окончательном месте выполнения незаконных приговоров", - написала Джапарова.

Она отметила, что имеют место отдельные случаи, когда российская сторона необоснованно отказывает украинским консульским работникам в допуске к заложникам Кремля, прикрываясь насильственной сменой их гражданства.

Таким образом, украинские граждане лишены консульской защиты и любой возможности поддерживать связь с родными, подчеркнула первая заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает провести Крымский саммит 26 февраля, - замглавы МИД Джапарова

"Мы будем прилагать усилия, чтобы эти нарушения РФ получили надлежащую международно-правовую оценку. Такое противоправное поведение Российской Федерации, которое является нарушением ее международных обязательств, уже четко задокументировано в нынешнем промежуточном докладе Генерального секретаря ООН по ситуации в Крыму", - отметила Джапарова.