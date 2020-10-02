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Новости Агрессия России против Украины
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Евросоюз призвал Россию обеспечить доступ СММ ОБСЕ к приграничным оккупированным территориям Донбасса

Евросоюз призвал Россию обеспечить доступ СММ ОБСЕ к приграничным оккупированным территориям Донбасса

Европейский Союз обеспокоен тем, что доступ СММ ОБСЕ к неподконтрольному правительству Украины участку российско-украинской государственной границы остается ограниченным.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обеспокоены тем, что, в частности, доступ Миссии к прилегающим к российско-украинской государственной границе районам, которые не находятся под контролем правительства Украины, остается ограниченным. В этом контексте мы будем поддерживать меры по повышению прозрачности на российско-украинской границе, включая те, которые были предложены со стороны СММ", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине "выступает как уши и глаза международного сообщества в зоне конфликта".

"Согласно своего мандата СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. К сожалению, СММ продолжает постоянно сталкиваться с препятствиями в свободе передвижения, преимущественно в районах, занятых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями ", - отмечается в заявлении.

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Отдельно в Евросоюзе подчеркнули, что все попытки помешать работе СММ, включая попытки уничтожить активы Миссии, являются неприемлемыми.

"Ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или утрату БПЛА СММ и других активов должны нести ответственность как политически, так и финансово. Мы призываем Россию использовать свое существенный и неоспоримое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы отменить все ограничения относительно СММ и использования ее активов ", - заявили в ЕС.

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Автор: 

ОБСЕ (4883) Донбасс (26957) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
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обмеження Х
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дуже занепокоєні
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02.10.2020 03:16 Ответить
+2
Ну шо, сработали призывы?
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02.10.2020 02:50 Ответить
+1
Усохни со своим недолугим пропагандонством. Никто не поведется ни на твои "картинки" ни на твои речи.
Ты *******.
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02.10.2020 01:49 Ответить
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Так у дамбаса самого героев немеряно, чего он ждет?
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02.10.2020 01:38 Ответить
Усохни со своим недолугим пропагандонством. Никто не поведется ни на твои "картинки" ни на твои речи.
Ты *******.
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02.10.2020 01:49 Ответить
топ-комментарии в крестиках. Хотя даже тема ни о чем. Мало запала.
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02.10.2020 02:11 Ответить
Ну шо, сработали призывы?
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02.10.2020 02:50 Ответить
Х занепокоєні
Х
Х
занепокоені Х
Х
Х
Х
обмеження Х
Х
Х
дуже занепокоєні
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02.10.2020 03:16 Ответить
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02.10.2020 21:30 Ответить
І як же Росія це зможе зробити?
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02.10.2020 04:25 Ответить
от мне интересно они правда хворые там в ес или тупо ржут?
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02.10.2020 04:39 Ответить
типа реагируют
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02.10.2020 10:18 Ответить
С хамом по-хамски ,с паном по-пански . Алиев и Эрдоган не бла-бла-бла , а действуют !
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02.10.2020 05:22 Ответить
ДА ПУТИН ГАЛИМЫЙ ПЁС !!!
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02.10.2020 05:46 Ответить
Мразь ,блевотина гебнявая , но ************* пляшущие под его дудку ,еще хуже
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02.10.2020 05:53 Ответить
а де взагалі результати діяльності цих "вух та очей"
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02.10.2020 06:33 Ответить
За розмовами мають бути вчинені певні дії, але їх не має... Навіщо тоді розмови?
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02.10.2020 07:17 Ответить
це вкотре вони закликали, а то я вже збився в підрахуях...
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02.10.2020 07:25 Ответить
Це камлання вже задовбало. І нафіга така імпотентна безкінечно то глибоко то неглибоко стурбована міжнародна організація!
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02.10.2020 08:30 Ответить
 
 