Евросоюз призвал Россию обеспечить доступ СММ ОБСЕ к приграничным оккупированным территориям Донбасса

Европейский Союз обеспокоен тем, что доступ СММ ОБСЕ к неподконтрольному правительству Украины участку российско-украинской государственной границы остается ограниченным.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обеспокоены тем, что, в частности, доступ Миссии к прилегающим к российско-украинской государственной границе районам, которые не находятся под контролем правительства Украины, остается ограниченным. В этом контексте мы будем поддерживать меры по повышению прозрачности на российско-украинской границе, включая те, которые были предложены со стороны СММ", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине "выступает как уши и глаза международного сообщества в зоне конфликта".

"Согласно своего мандата СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. К сожалению, СММ продолжает постоянно сталкиваться с препятствиями в свободе передвижения, преимущественно в районах, занятых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями ", - отмечается в заявлении.

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Отдельно в Евросоюзе подчеркнули, что все попытки помешать работе СММ, включая попытки уничтожить активы Миссии, являются неприемлемыми.

"Ответственные за любое умышленное повреждение, уничтожение или утрату БПЛА СММ и других активов должны нести ответственность как политически, так и финансово. Мы призываем Россию использовать свое существенный и неоспоримое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы отменить все ограничения относительно СММ и использования ее активов ", - заявили в ЕС.

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