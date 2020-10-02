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Новости Помощь Украине
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ПРООН и Канада передали Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса. ФОТО

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительства Канады передала 4 мобильных центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) общинам Донецкой и Луганской областей. Общая стоимость 4 мобильных ЦПАУ составляет более 750 000 долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПРООН в Украине.

ПРООН и Канада передали Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса 01

Первыми общинами, которые получат мобильные ЦПАУ, стали Сиверск и Марьинка в Донецкой области, а также Попасная и Станица Луганская Луганской области. Мобильные центры еженедельно будут курсировать по отдаленными уголками общин, а также посещать пять КПВВ вдоль линии соприкосновения для предоставления услуг гражданам, которые приезжают с оккупированных территорий.

Каждое транспортное средство имеет четыре рабочие места для специалистов ЦПАУ, специалистов социальных служб и пенсионного фонда, а также для бесплатной правовой помощи. Мобильные центры оснащены всей необходимой технической инфраструктурой и коммуникациями и специально оборудованны для людей с инвалидностью.

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ПРООН и Канада передали Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса 02

В мобильных ЦНАП можно будет получить услуги практически идентичные тем, которые сейчас предоставляются в стационарных центрах: от регистрации брака и оформление паспорта до регистрации права на землю или собственного бизнеса.

До конца года в Северодонецк и Угледар прибудут еще два мобильных ЦПАУ, которые также смогут обслуживать людей у ​​Новотроицкого КПВВ. 

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Канада (2099) Донбасс (26957) ПРООН (26) ЦПАУ (30)


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Забыть все и простить. Всеобщая амнистия. Мир. Как говорит теперешняя власть - "соединить разъединенный народ", "это ж наши люди".
Просто забыть про того пилота, которого сбили в 2014 над оккупированной территорией. Он успел катапультироваться, но его "мирные гражданки ДНР" забили на смерть лопатами.
Забыть про "парад пленных" в Донецке, где "мирные жители" бросали камни в наших раненых солдат и топтались по украинскому жовто-блакитному флагу.
Забыть про семью волонтеров из Луганска, которых расстреляли за то, что они возили нашим десантникам в окружении еду и воду.
А нам еще надо, как говорят выродки из ОПЗЖ и Верещук попросить у "народа Донбасса" прощения.
Для меня они останутся врагами, которые нас ненавидят, ненавидят все украинское, и при первой удачной для них возможности ударят нам в спину.
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02.10.2020 04:17 Ответить
Канада-це наші друзі. ПРООН и Канада передали Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса - Цензор.НЕТ 9379
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02.10.2020 05:03 Ответить
Мобільні крематорії туди треба.
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02.10.2020 06:40 Ответить
не центры надо предоставлять, а кубометры колючей проволоки, чтобы сделать из даунбаса и крыма резервации лет на 20...
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02.10.2020 07:05 Ответить
А что это за расцветка такая? Чтобы лугандонцы не пугались колесницы?
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02.10.2020 07:32 Ответить
перефарбувати в нормальні для України кольори, без конотацій з азіопською паРашею.

Канаді велика подяка!
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02.10.2020 07:38 Ответить
За що?
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02.10.2020 07:48 Ответить
Что же они наделали. Как же любители рузгого мира и Жопоблока зайдут внутрь Канадского центра помощи? Кстати, Жопоблок и другое сепарье хоть теплые носки передали в помощь своему вечному лохторату? Где те крикуны и любители рузькогомира миллиардеры Бойко, Королевская, Левочкин и другое сепарье, которое на каждых выборах бьет себя в грудь рассказывая как они любят рузгоязычных дамбасян? Поетому такие статьи нужно писать немного с другими заголовками. Например: *Только Канада и страны НАТО прислали помощь потерпевшим жителям дамбаса от пожаров устроенных РФ и сепаратистами*.
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02.10.2020 08:54 Ответить
гомна выслат ь на палке совко сепарам лучше
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02.10.2020 09:31 Ответить
 
 