ПРООН и Канада передали Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса. ФОТО
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительства Канады передала 4 мобильных центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) общинам Донецкой и Луганской областей. Общая стоимость 4 мобильных ЦПАУ составляет более 750 000 долларов США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПРООН в Украине.
Первыми общинами, которые получат мобильные ЦПАУ, стали Сиверск и Марьинка в Донецкой области, а также Попасная и Станица Луганская Луганской области. Мобильные центры еженедельно будут курсировать по отдаленными уголками общин, а также посещать пять КПВВ вдоль линии соприкосновения для предоставления услуг гражданам, которые приезжают с оккупированных территорий.
Каждое транспортное средство имеет четыре рабочие места для специалистов ЦПАУ, специалистов социальных служб и пенсионного фонда, а также для бесплатной правовой помощи. Мобильные центры оснащены всей необходимой технической инфраструктурой и коммуникациями и специально оборудованны для людей с инвалидностью.
В мобильных ЦНАП можно будет получить услуги практически идентичные тем, которые сейчас предоставляются в стационарных центрах: от регистрации брака и оформление паспорта до регистрации права на землю или собственного бизнеса.
До конца года в Северодонецк и Угледар прибудут еще два мобильных ЦПАУ, которые также смогут обслуживать людей у Новотроицкого КПВВ.
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Просто забыть про того пилота, которого сбили в 2014 над оккупированной территорией. Он успел катапультироваться, но его "мирные гражданки ДНР" забили на смерть лопатами.
Забыть про "парад пленных" в Донецке, где "мирные жители" бросали камни в наших раненых солдат и топтались по украинскому жовто-блакитному флагу.
Забыть про семью волонтеров из Луганска, которых расстреляли за то, что они возили нашим десантникам в окружении еду и воду.
А нам еще надо, как говорят выродки из ОПЗЖ и Верещук попросить у "народа Донбасса" прощения.
Для меня они останутся врагами, которые нас ненавидят, ненавидят все украинское, и при первой удачной для них возможности ударят нам в спину.
Канаді велика подяка!