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Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси. Лукашенко в списке нет

Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси. Лукашенко в списке нет

Евросоюз в ходе дискуссии во время Специального заседания Европейского Совета принял политическое решение о применении санкций в связи с ситуацией в Беларуси, и утвердит такие санкции уже завтра по письменной процедуре.

Об этом в ходе пресс-конференции в ночь на 2 октября по итогам первого дня работы европейского саммита заявил Президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Немедленно после выборов в Беларуси мы согласились провести специальный Европейский совет, чтобы отработать общий подход и выразить объединенную позицию по ситуации в Беларуси. Сегодня мы решили имплементировать санкции, которые были согласованы ранее. Это очень важно и является четким сигналом о нашей надежности. Уже завтра по письменной процедуре мы применим эти санкции", - сказал Президент Европейского совета.

Он напомнил, что санкции будут адресными и направлены против 40 определенных лиц в Беларуси. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов он добавил, что Лукашенко пока не будет в этом санкционном списке.

"Хотя Лукашенко нет в этом санкционные письме, мы, разумеется, будем следить за ситуацией и за развитием событий. Вы знаете, что мы хотели бы усилить диалог с Беларусью. Мы видим в этом важную роль ОБСЕ, которая может способствовать конструктивному подходу для решения ситуации. Я хочу повторить, что мы осуждаем все запугивания и насилие против мирных членов оппозиции", - сказал Мишель.

Он напомнил также о четкой позиции ЕС, лидеры которого убеждены, что народ Беларуси имеет право определять собственное будущее, и намерены продолжать усилия для поддержки таких важных ценностей как свобода прессы, свобода слова и гражданского общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвии принял документ, которым не признает Лукашенко президентом Беларуси

В свою очередь, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заметила что "счастлива" по поводу того, что лидеры ЕС, наконец, нашли путь вперед в применении санкций.

"Это подтверждает, что не будет безнаказанности для тех, кто несет ответственность за подавление демонстрантов и оппозиционных политиков", - сказала Президент Еврокомиссии.

Как уже сообщалось, после президентских выборов в Беларуси от 9 августа в стране начались массовые протесты против допущенных фальсификаций, на которые власть ответила жестокими репрессиями. Большинство демократических стран мира осудили насилие действующего режима Беларуси против собственного народа, фальсификацию результатов выборов, и не признали легитимность Александра Лукашенко, которого подконтрольная избирательные органы объявила победителем.

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Совет Министров ЕС по иностранным делам, которая несколько дней назад рассмотрела вопрос о введении санкций против режима Лукашенко, не смогла принять консенсусное решение вследствие отдельной позиции Кипра, который связал вопрос принятия санкций против белорусских чиновников с ограничительными мерами ЕС против Турции в связи с бурением в исключительной экономической зоне Кипра. Как отметил после такого развития Высокий представитель ЕС Джозеп Боррель, ставкой в ​​вопросе о введении белорусских санкций является авторитет и дееспособность всего Евросоюза.

Беларусь (7920) Лукашенко Александр (3618) репрессии (2769)


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Топ комментарии
+5
а как они будут с ним разговаривать если они не признали его законно избранным президентом?
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02.10.2020 07:17 Ответить
+5
Импотенты.
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02.10.2020 07:32 Ответить
+3
Сейчас на Азербайджан посмотри, 28 лет минские переговоры идут и уже Турция не выдержала импотенции, а они опять озабочены и призывают к миру
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02.10.2020 07:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это нормальный и продуманный ход - двери к диалогу, даже с тераном, должны быть открыты...
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02.10.2020 07:14 Ответить
а как они будут с ним разговаривать если они не признали его законно избранным президентом?
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02.10.2020 07:17 Ответить
ну это на публику, а по факту вполне себе признали...к тому же рыгорычу эти непризнания не критичны - в мыслях он уже лейб-губернатор белорусского округа...
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02.10.2020 07:24 Ответить
Ваше высочество.
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02.10.2020 08:37 Ответить
До 5 ноября он президент
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02.10.2020 08:46 Ответить
он прошел типа коронацию
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02.10.2020 12:01 Ответить
Совсем плохие ? Это как с путлером ,после очередного отравления «новичком « ,они в глаз ему заглядывают , а может там мир ?
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02.10.2020 07:27 Ответить
Ваши санкции, как мертвому припарка
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02.10.2020 08:32 Ответить
забули
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02.10.2020 07:15 Ответить
Гитлер набрал 43 % и построил Гериманию за 4 года.Это дятлы набирают по 78% и 80% и строят по 20 пятилеток пля.. светлое всерашнее будущее...славяне блин
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02.10.2020 07:18 Ответить
Ну значит они не дотягивают до твоего кумира. и где рэндомные заглавные буквы в твоем тексте? устал придуриваться?
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02.10.2020 08:30 Ответить
как всегда от ес громкий пук и глубокая озабоченность)))) а санкции ввели против участковых избирательных комиссий, которые никогда не выезжали за пределы белорусии
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02.10.2020 07:19 Ответить
Президентом надо ставить того кто наберет наименьшее число %
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02.10.2020 07:19 Ответить
А Тіхановську не забули включити?:
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02.10.2020 07:23 Ответить
Надеются руками окружения бацку скинуть.Оно им надо-из за одного дятла-под санкциями сидеть?
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02.10.2020 07:23 Ответить
ЕС непогана задумка, але керують ним популісти, а не
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02.10.2020 07:24 Ответить
Европа в протистоянні диктатор-народ, підтримує диктатора. Світом правлять ідіоти.
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02.10.2020 07:25 Ответить
А как она реагирует на оккупацию?
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02.10.2020 07:35 Ответить
Окупацію чого?
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02.10.2020 08:16 Ответить
Части Азербайджана.
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02.10.2020 10:55 Ответить
Так само, підтримує диктатора (*****).
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02.10.2020 12:38 Ответить
Ждем. Кто кого?
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02.10.2020 07:25 Ответить
Сейчас на Азербайджан посмотри, 28 лет минские переговоры идут и уже Турция не выдержала импотенции, а они опять озабочены и призывают к миру
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02.10.2020 07:34 Ответить
Импотенты.
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02.10.2020 07:32 Ответить
тін путіна його захищає.
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02.10.2020 08:10 Ответить
Евротряпки серъезно считают,что напугают этим кого-то из прихвостней усатого?
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02.10.2020 07:36 Ответить
5 ноября истекают полномочия Лукашеску...
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02.10.2020 07:36 Ответить
Всё верно !!!

Вот кто может назвать другой источник изуитской идеалогии окромя старушки Европы ?!
Впрочем , коммунизм, фашизм , нацизм -- ну где эти "измы" родились и почему побеждали ?
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02.10.2020 07:39 Ответить
Немецкий журнал Шпигель опубликовал интервью с Навальным.....чуваки это что то.....
Леха помнит все про свое отраление и смерть...я вчера ржунимагу делал час... Театр для дураков...
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02.10.2020 07:39 Ответить
Разве такое бывает,чел в коме а все помнит....
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02.10.2020 07:47 Ответить
Але все що відбувалося і відбувається в Білорусі тільки за його безпосередніх вказівок - він КАТ власного народу. КРАПКА!!!
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02.10.2020 07:53 Ответить
ну, а если рассмотреть другую логику - бульбофюрера считают нелегитимным, т.е. не президентом и не чиновником, может потому и не ввели санкции
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02.10.2020 07:57 Ответить
а путін теж нелегетимний?
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02.10.2020 08:12 Ответить
А какой смысл? Он кроме Москвы никуда не ездит и Коля там.
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02.10.2020 08:20 Ответить
"Запад подл ,по определению!"
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02.10.2020 08:02 Ответить
И лицемерен до самого края.

Карл Юнг в одной своей статье писал, что Европа между двумя мировыми войнами была больна отсутствием совести. Сейчас происходит то же самое.
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02.10.2020 08:40 Ответить
Могли хотя бы пригрозить персональными санкциями.
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02.10.2020 08:22 Ответить
"Лукашенко в списке нет"
Так все верно! Как "король-солнце" Луи XIV был "Франция - это Я" так и Лука Бульбяной "Беларусь - это Я!

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02.10.2020 08:36 Ответить
За Лукашено стоит московско ордынская армия ,а ЕС панически боится Орду с давних времён,только Украина может сдерживать российскую силу тёмную,проклятую Орду.
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02.10.2020 08:38 Ответить
А толку с того, что на Луку санкции наложат? Денег и дворцов за рубежом у него нет, на Мавльдивы и в Испанию на отдых он не ездит...
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02.10.2020 08:40 Ответить
Уникальные идиоты) С одой стороны не признают и наказывают придворных, с другой ведут диалог тем самым придавая легитимности луке. Цирк на дроти. Не, с этими евросовками лучше дела не иметь. С Турками нужно налаживать отношения с США. В этом направление. А европа то такое, не серьезно.
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02.10.2020 09:03 Ответить
Клиническая импотенция Европы!
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02.10.2020 09:14 Ответить
эти 40 уже нах остен настроились давно, им это припарка
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02.10.2020 10:21 Ответить
 
 