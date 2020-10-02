Евросоюз договорился о санкциях против 40 чиновников Беларуси. Лукашенко в списке нет

Евросоюз в ходе дискуссии во время Специального заседания Европейского Совета принял политическое решение о применении санкций в связи с ситуацией в Беларуси, и утвердит такие санкции уже завтра по письменной процедуре.

Об этом в ходе пресс-конференции в ночь на 2 октября по итогам первого дня работы европейского саммита заявил Президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Немедленно после выборов в Беларуси мы согласились провести специальный Европейский совет, чтобы отработать общий подход и выразить объединенную позицию по ситуации в Беларуси. Сегодня мы решили имплементировать санкции, которые были согласованы ранее. Это очень важно и является четким сигналом о нашей надежности. Уже завтра по письменной процедуре мы применим эти санкции", - сказал Президент Европейского совета.

Он напомнил, что санкции будут адресными и направлены против 40 определенных лиц в Беларуси. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов он добавил, что Лукашенко пока не будет в этом санкционном списке.

"Хотя Лукашенко нет в этом санкционные письме, мы, разумеется, будем следить за ситуацией и за развитием событий. Вы знаете, что мы хотели бы усилить диалог с Беларусью. Мы видим в этом важную роль ОБСЕ, которая может способствовать конструктивному подходу для решения ситуации. Я хочу повторить, что мы осуждаем все запугивания и насилие против мирных членов оппозиции", - сказал Мишель.

Он напомнил также о четкой позиции ЕС, лидеры которого убеждены, что народ Беларуси имеет право определять собственное будущее, и намерены продолжать усилия для поддержки таких важных ценностей как свобода прессы, свобода слова и гражданского общества.

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В свою очередь, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заметила что "счастлива" по поводу того, что лидеры ЕС, наконец, нашли путь вперед в применении санкций.

"Это подтверждает, что не будет безнаказанности для тех, кто несет ответственность за подавление демонстрантов и оппозиционных политиков", - сказала Президент Еврокомиссии.

Как уже сообщалось, после президентских выборов в Беларуси от 9 августа в стране начались массовые протесты против допущенных фальсификаций, на которые власть ответила жестокими репрессиями. Большинство демократических стран мира осудили насилие действующего режима Беларуси против собственного народа, фальсификацию результатов выборов, и не признали легитимность Александра Лукашенко, которого подконтрольная избирательные органы объявила победителем.

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Совет Министров ЕС по иностранным делам, которая несколько дней назад рассмотрела вопрос о введении санкций против режима Лукашенко, не смогла принять консенсусное решение вследствие отдельной позиции Кипра, который связал вопрос принятия санкций против белорусских чиновников с ограничительными мерами ЕС против Турции в связи с бурением в исключительной экономической зоне Кипра. Как отметил после такого развития Высокий представитель ЕС Джозеп Боррель, ставкой в ​​вопросе о введении белорусских санкций является авторитет и дееспособность всего Евросоюза.