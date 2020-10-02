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Новости Оккупация Крыма Репрессии в оккупированном Крыму
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США в ОБСЕ: Крым - это Украина. Организованный Москвой фальшивый референдум не может узаконить оккупацию полуострова

США в ОБСЕ: Крым - это Украина. Организованный Москвой фальшивый референдум не может узаконить оккупацию полуострова

Соединенные Штаты в очередной раз напомнили России, что Крым является территорией Украины, а фейковый референдум на полуострове не может узаконить оккупацию полуострова.

С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Крым - это Украина. Оккупация Россией полуострова произошла вследствие вторжения Россией на территории своего суверенного соседа. Фальшивый референдум, организованный Москвой после вторжения, не смог это узаконить. И такое поведение ставит под сомнение весь безопасностный порядок в Европе, которую представляет ОБСЕ", - заявил он.

Американский дипломат отметил, что оккупационные власти в Крыму регулярно осуществляют притеснения в отношении крымских татар и этнических украинцев, проводя политически мотивированные аресты и задержания.

"Оккупационные власти накладывают неоправданные ограничения на свободу выражения взглядов и собраний и право на мирные собрания. Более 24 тысяч молодых жителей Крыма были призваны в состав вооруженных сил России, что, как мы постоянно говорили на этом Постоянном совете, идет в нарушение международного гуманитарного права", - заявил Гилмор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины выразил протест в связи с призывом жителей оккупированного Крыма в армию РФ

Он также напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно привлекали внимание к многочисленным случаям арестов и осуждений крымскотатарских общественных журналистов и активистов, арестованных за членство в религиозной организации, которая является законной в Украине, но Россия считает её "террористической" организацией.

"Повторяем, Крым является частью Украины. До того, ни один из обвиняемых или осужденных по этим обвинениям в терроризме не был обвинен в планировании или совершении любых актов насилия", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Он призвал к немедленному освобождению лидера "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и других крымских татар, которые были арестованы и осуждены 16 сентября, как и освобождение всех политических заключенных, которых удерживает Россия.

Крым (26424) ОБСЕ (4883) репрессии (2769) США (27106) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+17
США в ОБСЕ: Крым - это Украина. Организованный Москвой фальшивый референдум не может узаконить оккупацию полуострова - Цензор.НЕТ 2306
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02.10.2020 07:42 Ответить
+13
Маша с Андрюшей и дедушкой знают?
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02.10.2020 07:30 Ответить
+12
Крым стал поперек горла рф... а дальше будет еще сильнее душить до полного развала рф.
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02.10.2020 07:50 Ответить
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Маша с Андрюшей и дедушкой знают?
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02.10.2020 07:30 Ответить
Маша сейчас не может тебе ответить, у нее рот занят.
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02.10.2020 09:40 Ответить
Тільки "варениками" плямкає.
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02.10.2020 10:36 Ответить
США в ОБСЕ: Крым - это Украина. Организованный Москвой фальшивый референдум не может узаконить оккупацию полуострова - Цензор.НЕТ 2306
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02.10.2020 07:42 Ответить
Росія мені нагадує мого покійного пса. Зварила раз жінка бульйон зі здорової костомахи, для борщу. Витягла, м"ясо обібрала, а костомаху йому у миску поклала... Він ухопив упоперек, а гризти не може - гаряча... Скавчить, сльози течуть, бо пече, а випустить - жаль...
А Росії Крим уже не просто "пече"... Він уже "поперек горлянки" став... А випустить не те що жаль - "понти" не дозволяють...
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02.10.2020 09:26 Ответить
А мне Рашка напоминает курицу,которой отрубили голову.Но она продолжает угрожающе и пугающе бегать по двору таская за собой Искандер
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02.10.2020 10:12 Ответить
Та схоже, що поперек сраки - ні висрати ні виригати, тільки хірургічна операція.
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02.10.2020 10:39 Ответить
США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова - Цензор.НЕТ 8504США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова - Цензор.НЕТ 6319
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02.10.2020 13:19 Ответить
что думает по этому поводу представитель в ОБСЕ по поводу статуса Крыма от "братской" и дружественной как они говорят Беларуси
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02.10.2020 07:45 Ответить
Крым стал поперек горла рф... а дальше будет еще сильнее душить до полного развала рф.
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02.10.2020 07:50 Ответить
Турция владела Крымом 650 лет...после Н.Карабаха Эрдоган займется Кпымом...
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02.10.2020 08:03 Ответить
якщо допоможуть деокупувати в т.ч. військовою силою, нема питань, але татарам там нічого не світить, ніяких автономій
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02.10.2020 08:59 Ответить
Белград бомбили, пора вже братися за Севастополь.
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02.10.2020 08:04 Ответить
за мааскву лучше сразу браться
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02.10.2020 08:13 Ответить
Украина и Турция заключили партнерство весной этого года...
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02.10.2020 08:08 Ответить
США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова - Цензор.НЕТ 2793
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02.10.2020 08:12 Ответить
Зачем Эрдоган приезжал в Киев?
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02.10.2020 08:14 Ответить
деньги просил, что не понятно
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02.10.2020 08:16 Ответить
США в ОБСЄ: Крим - це Україна. Організований Москвою фальшивий референдум не може узаконити окупацію півострова - Цензор.НЕТ 6144
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02.10.2020 08:16 Ответить
далее вывод из строя взлеток
и все...
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02.10.2020 08:17 Ответить
Мацкали вам не страшно?
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02.10.2020 08:17 Ответить
Договор между РАБссией и Турцией 1774 года читали хоть раз?...а я читал....
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02.10.2020 08:18 Ответить
Не ти один такий "продвинутий"... Я лекцію, по Кючук-Кайнарджійському договору "патріотам Криму" ще в 1994-му читав... Бачу, тільки зараз до деяких стало "доходить"...
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02.10.2020 09:30 Ответить
Самолеты-разведчики НАТО кружляли над Крымом просто так совсем недавно...
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02.10.2020 08:26 Ответить
Удел жадного подавиться собственным вареником. Успех вора - всегда временный. Вспомините заранее выпущенные путиноидом медали "За освобождение Крыма"... Это кремлевское чмо знает, что захватило полустров, но с кацапским гнилым упрямством строит миру глазки типа: "кошелек, кошелек! Какой кошелек?...". Дрянь!
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02.10.2020 10:53 Ответить
Украсть крым и замазать баснями не выйдет
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02.10.2020 11:12 Ответить
 
 