США в ОБСЕ: Крым - это Украина. Организованный Москвой фальшивый референдум не может узаконить оккупацию полуострова

Соединенные Штаты в очередной раз напомнили России, что Крым является территорией Украины, а фейковый референдум на полуострове не может узаконить оккупацию полуострова.

С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 1 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Крым - это Украина. Оккупация Россией полуострова произошла вследствие вторжения Россией на территории своего суверенного соседа. Фальшивый референдум, организованный Москвой после вторжения, не смог это узаконить. И такое поведение ставит под сомнение весь безопасностный порядок в Европе, которую представляет ОБСЕ", - заявил он.

Американский дипломат отметил, что оккупационные власти в Крыму регулярно осуществляют притеснения в отношении крымских татар и этнических украинцев, проводя политически мотивированные аресты и задержания.

"Оккупационные власти накладывают неоправданные ограничения на свободу выражения взглядов и собраний и право на мирные собрания. Более 24 тысяч молодых жителей Крыма были призваны в состав вооруженных сил России, что, как мы постоянно говорили на этом Постоянном совете, идет в нарушение международного гуманитарного права", - заявил Гилмор.

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Он также напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно привлекали внимание к многочисленным случаям арестов и осуждений крымскотатарских общественных журналистов и активистов, арестованных за членство в религиозной организации, которая является законной в Украине, но Россия считает её "террористической" организацией.

"Повторяем, Крым является частью Украины. До того, ни один из обвиняемых или осужденных по этим обвинениям в терроризме не был обвинен в планировании или совершении любых актов насилия", - заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Он призвал к немедленному освобождению лидера "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и других крымских татар, которые были арестованы и осуждены 16 сентября, как и освобождение всех политических заключенных, которых удерживает Россия.