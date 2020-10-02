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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки дважды открывал огонь вблизи Станицы Луганской и Орехово, боевых потерь нет, - штаб

Враг за сутки дважды открывал огонь вблизи Станицы Луганской и Орехово, боевых потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 1 октября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета - неподалеку от Орехово.

В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Кроме того, в районе проведения операции должным отбразом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС были ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.

Кроме того, были локализованы пожары вблизи Кряковки, Трехизбенкаи, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний вблизи Старобельска и Старого Айдара.

К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество личного состава и спецтехники Вооруженных Сил, ГСЧС и лесных хозяйств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Луганщине возник из-за обстрела трассирующими пулями и сильных порывов ветра, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Из-за распространения огня была приостановлена ​​работа контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Возможность пересекать КПВВ будет восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.

Враг за сутки дважды открывал огонь вблизи Станицы Луганской и Орехово, боевых потерь нет, - штаб 01

обстрел (27784) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Якщо тебе убили, але ти не відповідав- то не бойова втрата. Адже бою не було. Просто обстріл.
Але ми пропустили ще одне. Пропаганду. Кацапи кажуть що після того як Зеленський заборонив ВСУ стріляти, нарешті настало перемир'я. Тобто, виходить, це ми розв'язали і підтримували війну. І наголошують це перед всім світом.
А дурник Зеленський чи ворог- думайте самі.
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02.10.2020 08:28 Ответить
+4
Це =нє стрєляют= по зе-кагальному ?
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02.10.2020 08:15 Ответить
+3
Цікавлять небойові.
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02.10.2020 08:05 Ответить
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Ну и доколе еще?
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02.10.2020 08:02 Ответить
Цікавлять небойові.
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02.10.2020 08:05 Ответить
Це =нє стрєляют= по зе-кагальному ?
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02.10.2020 08:15 Ответить
когда будем освобождать територию от орков? это бандиты убийцы кацапов рос армии "ихтамнет"значит это боевики можно утилизировать но если кацапы введут открыто свою армию то тогда открытое вторжение на независимое государство так как донбасс это часть Украины и тогда точно не получится говорить что там местные шахтеры а россия не сторона конфликта
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02.10.2020 08:17 Ответить
Звільняли. 2/3 окупованої території звільнили. І пряме вторгнення було. І при Зеленському- ніколи. Навпаки відступаємо.
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02.10.2020 08:19 Ответить
Особливо акцентується, що "бойових!втрат нема". Випадково? А загибель аідпобеж, викликаних обстрілами орків - це не втрати? Чи бойові втрати - то якось не так, як не бойові, але внаслідок бойових дій ворога? Адже обстріл, навіть короткий, навіть трасером - це бойова дія. І цього не було б, якби давалася адекватна відповідь теж бойовою дією.
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02.10.2020 08:24 Ответить
Якщо тебе убили, але ти не відповідав- то не бойова втрата. Адже бою не було. Просто обстріл.
Але ми пропустили ще одне. Пропаганду. Кацапи кажуть що після того як Зеленський заборонив ВСУ стріляти, нарешті настало перемир'я. Тобто, виходить, це ми розв'язали і підтримували війну. І наголошують це перед всім світом.
А дурник Зеленський чи ворог- думайте самі.
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02.10.2020 08:28 Ответить
Шановний тротилобиндеровец! Надеемся, что Вседержитель уничтожит недоимперию, куда сатана перенёс свой престол из Пергама в Кремль.
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
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02.10.2020 10:32 Ответить
Земразь
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02.10.2020 08:54 Ответить
А вогонь був неприцільний чи прицільний? Хтось із штабістів забувся дописати, що неприцільний. то ж скоренько виправте, а то Зе не сподобається, що ви рушите його віртуальний мир. А підпал був прицільним чи неприцільним? Кого підозрює найрозумніший і найсвітліший президент епохи? Що знову скаже виплатити кошти потерпілим із нашого бюджету (не свої) і так цілий рік хтось підпалює України, а хтось замість того, щоб розібратися, роздає кошти із бюджету. Звичайно підтримувати людей потрібно і виплати проводити потрібно, але потрібно і розбиратися, щоб це більше не повторювалося. А не просили у Бені? Можу він дасть людям хоть щось із того, що стибздив? А не допитували Ганьку Герман, яка відкритим текстом казала, що будемо палити, поки не дасте воду Криму?
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02.10.2020 10:06 Ответить
постреливаю и возле Станицы Луганской ??? суки...тушить мешают
///
КПВВ Станица Луганская и рядом (фото ниже)
Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 2223 Ворог за добу двічі відкривав вогонь поблизу Станиці Луганської та Оріхового, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 8587

https://youtu.be/ayUPtNFZO_8
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02.10.2020 13:42 Ответить
Як повідомляється, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.
За останню декаду вересня з Росії в ОРДЛО було завезено близько 3,5 тисяч тонн пального, п'ять вагонів з ************, у тому числі до артилерійських систем.

Крім того, до окупованих територій прибувають найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.
Про яке перемир'є йдеться ?
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02.10.2020 16:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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02.10.2020 17:10 Ответить
 
 