Враг за сутки дважды открывал огонь вблизи Станицы Луганской и Орехово, боевых потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 1 октября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета - неподалеку от Орехово.

В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Кроме того, в районе проведения операции должным отбразом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС были ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.

Кроме того, были локализованы пожары вблизи Кряковки, Трехизбенкаи, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний вблизи Старобельска и Старого Айдара.

К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество личного состава и спецтехники Вооруженных Сил, ГСЧС и лесных хозяйств.

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Из-за распространения огня была приостановлена ​​работа контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Возможность пересекать КПВВ будет восстановлена ​​после стабилизации ситуации.

С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.