Враг за сутки дважды открывал огонь вблизи Станицы Луганской и Орехово, боевых потерь нет, - штаб
За прошедшие сутки, 1 октября, российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета - неподалеку от Орехово.
В результате вражеских выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
Кроме того, в районе проведения операции должным отбразом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС были ликвидированы пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое.
Кроме того, были локализованы пожары вблизи Кряковки, Трехизбенкаи, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний вблизи Старобельска и Старого Айдара.
К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество личного состава и спецтехники Вооруженных Сил, ГСЧС и лесных хозяйств.
Из-за распространения огня была приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Возможность пересекать КПВВ будет восстановлена после стабилизации ситуации.
С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.
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Але ми пропустили ще одне. Пропаганду. Кацапи кажуть що після того як Зеленський заборонив ВСУ стріляти, нарешті настало перемир'я. Тобто, виходить, це ми розв'язали і підтримували війну. І наголошують це перед всім світом.
А дурник Зеленський чи ворог- думайте самі.
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!
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КПВВ Станица Луганская и рядом (фото ниже)
https://youtu.be/ayUPtNFZO_8
За останню декаду вересня з Росії в ОРДЛО було завезено близько 3,5 тисяч тонн пального, п'ять вагонів з ************, у тому числі до артилерійських систем.
Крім того, до окупованих територій прибувають найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.
Про яке перемир'є йдеться ?