COVID-19: в мире зафиксирован новый рекорд смертей за сутки - 8 922 человека, инфицированных - 319,4 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 2 октября в мире зарегистрировали 319 406 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 922 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 34 484 084 случая инфицирования, из них 319 406 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 027 654 человек, из них 8 922 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 25,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.
Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 494 671 (+ 47 389); Индия - 6 391 960 (+81 693); Бразилия - 44 849 229 (+35 643); Россия - 1 185 231 (+ 8 945); Колумбия - 835 339 (+5 660).
Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 212 660; Бразилия - 144 767; Индия - 99 804; Мексика - 77 646; Великобритания - 42 202.
Больше всего выздоровевших в Индии - 5 348 653, США - 4 736 621, Бразилии - 4 212 772, России - 964 242, Колумбии - 751 691.
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"is projected to reach 8 billion in 2023, 9 billion in 2037, and 10 billion people in the year 2055."
P.S. Умрем, все, но не сразу и не от ковида.