COVID-19: в мире зафиксирован новый рекорд смертей за сутки - 8 922 человека, инфицированных - 319,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 октября в мире зарегистрировали 319 406 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 922 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 34 484 084 случая инфицирования, из них 319 406 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 027 654 человек, из них 8 922 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 25,6 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 494 671 (+ 47 389); Индия - 6 391 960 (+81 693); Бразилия - 44 849 229 (+35 643); Россия - 1 185 231 (+ 8 945); Колумбия - 835 339 (+5 660).

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Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 212 660; Бразилия - 144 767; Индия - 99 804; Мексика - 77 646; Великобритания - 42 202.

Больше всего выздоровевших в Индии - 5 348 653, США - 4 736 621, Бразилии - 4 212 772, России - 964 242, Колумбии - 751 691.





