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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в мире зафиксирован новый рекорд смертей за сутки - 8 922 человека, инфицированных - 319,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

COVID-19: в мире зафиксирован новый рекорд смертей за сутки - 8 922 человека, инфицированных - 319,4 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 октября в мире зарегистрировали 319 406 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 922 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 34 484 084 случая инфицирования, из них 319 406 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 027 654 человек, из них 8 922 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 25,6 млн человек.

COVID-19: в мире зафиксирован новый рекорд смертей за сутки - 8 922 человека, инфицированных - 319,4 тыс. 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 7 494 671 (+ 47 389); Индия - 6 391 960 (+81 693); Бразилия - 44 849 229 (+35 643); Россия - 1 185 231 (+ 8 945); Колумбия - 835 339 (+5 660).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч случаев в сутки, - глава Госпотребслужбы в Киеве Рубан

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 212 660; Бразилия - 144 767; Индия - 99 804; Мексика - 77 646; Великобритания - 42 202.

Больше всего выздоровевших в Индии - 5 348 653, США - 4 736 621, Бразилии - 4 212 772, России - 964 242, Колумбии - 751 691.

COVID-19: в мире зафиксирован новый рекорд смертей за сутки - 8 922 человека, инфицированных - 319,4 тыс. 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
это прирост населения, что никак не вяжется с ужаснейшим заголовком статьи (мы все умрём).
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02.10.2020 08:51 Ответить
+1
За 2 года, с учетом смертности от ковида, откуда возьмется прирост населения +200 млн? И даже, а вдруг, нарисуется к 2023 8 млрд, то это значит что заболеют все без исключения.
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02.10.2020 08:56 Ответить
+1
) Я решила что это прогноз по количеству заболевших.
P.S. Умрем, все, но не сразу и не от ковида.
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02.10.2020 08:58 Ответить
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Ничоси Аргентину трухануло. А у них зимы нету от слова совсем.
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02.10.2020 08:22 Ответить
В Аргентине зима есть и еще какая. Но она вытянута с севера на юг, поэтому разный климат в разных районах. Но в любом случае, сейчас у них обратка от северного полушария: весна и дело к лету идет.
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02.10.2020 13:26 Ответить
и вот шо пишет тот же Волдометр:
"is projected to reach 8 billion in 2023, 9 billion in 2037, and 10 billion people in the year 2055."
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02.10.2020 08:29 Ответить
Если имеется ввиду прогнозируемое количество заболевших, то где столько народу взять? Население планеты вроде как всего 7,8 миллиарда
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02.10.2020 08:40 Ответить
Так год посмотри.
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02.10.2020 08:42 Ответить
За 2 года, с учетом смертности от ковида, откуда возьмется прирост населения +200 млн? И даже, а вдруг, нарисуется к 2023 8 млрд, то это значит что заболеют все без исключения.
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02.10.2020 08:56 Ответить
По тому же волдометру смертность как-то и не увеличивалась.
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02.10.2020 09:00 Ответить
это прирост населения, что никак не вяжется с ужаснейшим заголовком статьи (мы все умрём).
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02.10.2020 08:51 Ответить
) Я решила что это прогноз по количеству заболевших.
P.S. Умрем, все, но не сразу и не от ковида.
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02.10.2020 08:58 Ответить
Отдаленные последствия корон вируса.
COVID-19: у світі зафіксовано новий рекорд смертей за добу - 8922 особи, інфікованих - 319,4 тис - Цензор.НЕТ 5160
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02.10.2020 08:51 Ответить
Возможно... вы не знаете кто это...на фото - известный педиатр г. Харькова , который покончил с собой после лечения COVID-19 16 дней назад. Ирина Борзенко, заведующая родильным блоком Харьковского Регионального перинатального центра... Подумайте об этом, если думаете, что ковид - всего лишь легкая простуда....
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02.10.2020 08:59 Ответить
 
 