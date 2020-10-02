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"Слуга народа" Дубинский является автором фейка о "проститутках Майдана", - СМИ. ВИДЕО

Журналисты опубликовали электронную переписку нынешнего нардепа от СН, а раньше работника СМИ, Александра Дубинского времен Евромайдана, в которой он обсуждает информационную кампанию по дискредитации Революции Достоинства.

Как утверждают журналисты BIHUS.info, представитель президентской партии оказался автором фейка о "проститутках Майдана", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты показали переписку Дубинского с представителями медийных структур Януковича, в котором он представляет свои сценарии по дискредитации Революции Достоинства. В частности он предлагает вместе с подставными проститутками задержать несколько "реальних вуйків із Буська", которым, мол, "захотілося любові" на Майдане.

Расчет был на то, что жены, матери и сестры, увидев соответствующий ролик, не будут пускать мужчин на Майдан.

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Также в расследовании приводятся цены, которые Дубинский выставил владелице "Вести.ua", гражданской жене экс-министра доходов и сборов Александра Клименко Ольге Семченко, которая руководила процессом по дискредитации Революции Достоинства и ее участников. Она, кстати, очень переживала тем, чтобы "материал" Дубинского о "проститутках на Майдане" попал на телеканал "1 + 1" и в иностранные СМИ.

Статья "Проститутки с Окружной перебрались на Майдан" вышла в "Вістях" 27 декабря 2013 года. Ее автором стал Вячеслав Веремий, которого 19 февраля во центре Киева убили "титушки".

Сам Дубинский уже начал оправдываться. Накануне вечером у себя в Telegram-канале он опубликовал эмоциональное сообщение по этому поводу, заявив о якобы "информационной атаке на него".

Слуга народа Дубинский является автором фейка о проститутках Майдана, - СМИ 01
Слуга народа Дубинский является автором фейка о проститутках Майдана, - СМИ 02

Автор: 

дезинформация (344) евромайдан (7835) фейк (684) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+86
А от этой бородатой задницы что-то другое можно было ожидать?
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02.10.2020 08:39 Ответить
+73
Лишний раз подтверждает что если оно дерьмо то дерьмо во всем.
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02.10.2020 08:42 Ответить
+60
А то,что дубинский-говорящая ж@па бени,это не фейк а суровая реальность.
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02.10.2020 08:40 Ответить
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Зе и его клоуны - Путинские холуи, менять их надо.
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03.10.2020 11:15 Ответить
Не может такого быть!
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03.10.2020 15:26 Ответить
Кончить тварюку.
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03.10.2020 20:06 Ответить
Дубінський - це закінчена мразь.
І в цієї падалі немає майбутнього.
Але ж і з загального кодла слуг народу він не виділяється. І навіть сьогоднішній слуга-новорос.
Це партія відвертих ворогів України, останніх трупоїдів. 250 гірших з гірших мешканців України на чолі з Зеленським !!
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04.10.2020 06:52 Ответить
Так что, теперь не голосовать за "Слуг народа", голосовать за "Оккупационный блок"?
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04.10.2020 08:32 Ответить
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