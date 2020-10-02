Украинским снайперам, отправляющимся на ротацию в зону ООС, необходима помощь в обеспечении теплыми комбинезонами, - волонтер Белецкая
Украинским снайперам необходима помощь в обеспечении теплыми комбинезонами
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Белецкая.
"Я начинаю нервничать. Господа патриоты я в третий раз пишу пост о тёплых комбинезонах для снайперов и тишина .. Да уж... это не селфи в вышиванках на День Независимости ставить, демонстрируя свой патриотизм. Это нужно взять и купить, или найти у кого то , или денег предложить на покупку.. К этой ротации мои друзья - патриоты уже собрали одно подразделение на 80 000 гр. Мне неудобно уже просить своих. Может все же , кто то из 5000 моих друзей по фб поможет ? Я ж не для себя прошу, а для снайперов . Два комбинезона и две пары унт .Приватбанк 4149 4393 1498 1048 Ирина Белецкая", - попросила волонтер украинцев о помощи.
Пожалуйста, подождите...
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ЗЕлени поубавится, но появятся комбинезоны и всё прочее....
собирают даже не по волонтерам, а среди обычных читальщиков новостей...
плохо дело
Их кто должен обеспечить, бывший или нынешний верховный главком?
Денежное содержание солдата, первый день службы от 9000 грн
Винагорода в ООС, первая линия 17500
И новая премия за сохранение жизни оккупантам 5000 грн.
Это чистыми, на руки. Я уже не говорю про то, что на еду, форму, бензин и т.д. деньги не тратят.
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Моя последняя встреча с волонтерами в 2020 году закончилась тем, что я им раздал некоторые элементы вещевого обеспечения для их личного пользования.
это будет вызывать сопричастность
но без фуфла
попались на разводе нафуй со списков помощи (подразделение, волонтер)
диктатор, арестами, расстрелами заставил бы добровольно поделится, нарид, своим добром
так как у нас гибрид демократии, надо ципа-ципа, "пряничками" на низовом уровне, нарид, вовлекать
умные книжки пишут, шо человек
любит, заботится о том, кому сделал добро
ненавидит, избегает того, кому сделал зло или остался равнодушным(перед ним свидетель, какой он ган дон)
Источник: https://censor.net/ru/n3222459
Что же там за 5 000 друзей таких? Список друзей в фб закрыт.
Но судя по постам Белецкой, это те, кто хаял бывшую власть, не чураясь перекручиваний и фейков.
Зрадофилы они такие, грязь лить, пожалуйста, а денег дать на армию, нет.
Другие волонтеры вынуждены собирать деньги и для обеспечения других военных.
От зеленых шмыгалей долго ждать помощи.
Поэтому, госпожа Белецкая - никакой помощи от нас лично не ждите, обратитесь к зебилам.
Тепер, вибачте, просіть, пані Белецька, ЗЕ-команду разом з прихильниками.
ЗЕлени поубавится, но появятся комбинезоны и всё прочее....
В куртке на хорошем синтепоне не замёрзнешь, но куртка на гагажьем пуху легче и удобней....