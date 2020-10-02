Украинским снайперам, отправляющимся на ротацию в зону ООС, необходима помощь в обеспечении теплыми комбинезонами, - волонтер Белецкая

Украинским снайперам необходима помощь в обеспечении теплыми комбинезонами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Белецкая.

"Я начинаю нервничать. Господа патриоты я в третий раз пишу пост о тёплых комбинезонах для снайперов и тишина .. Да уж... это не селфи в вышиванках на День Независимости ставить, демонстрируя свой патриотизм. Это нужно взять и купить, или найти у кого то , или денег предложить на покупку.. К этой ротации мои друзья - патриоты уже собрали одно подразделение на 80 000 гр. Мне неудобно уже просить своих. Может все же , кто то из 5000 моих друзей по фб поможет ? Я ж не для себя прошу, а для снайперов . Два комбинезона и две пары унт .Приватбанк 4149 4393 1498 1048 Ирина Белецкая", - попросила волонтер украинцев о помощи.

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