В Украине за сутки рекордные 4 633 новых случая COVID-19, умерли - 68 человек, - СНБО
В Украине по состоянию на утро 2 октября с начала пандемии зафиксированы 217 661 случай заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 4 633 новых случая, при этом 68 ранее заболевших умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (460), Киеве (447), Днепропетровской области (334) и Одесской области (280).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 2 октября составило 217 661 человек, умер с начала пандемии 4 261 человек (за сутки 68), выздоровевших – 96 591 (за сутки 2 193). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 116 809 человек, что на 2 372 больше, чем днем ранее.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/1/7261487/ В страны "зеленой" зоны вошли ... Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
У столиці Хорватії теж не найкомфортніші температурні значення - 16 ° С вдень і 8 ° С вночі.
У Спліті і Дубровнику тепліше, але купатися вже ніхто не ризикує.
12, млрд на дороги 50,2%
9,2 млрд соцвиплати, 36,8%
2,8 млрд. 11,2%
0,289 млрд засоби індзахисту 1,1%.
Блд, більше половини коштів пішло на дороги і лише 1% на захист !!
Пандемия есть там, где быдлоэлекторат - лохи.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/1/7261487/ В страны "зеленой" зоны вошли также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
Но это не значит что нужно уничтожать экономику, здравоохранение и заниматься дерибаном бабла под видом карантина.
на лохо-дебилах они и выезжают.
у других вирусных заболеваний протекание болезни значительно лешче и заразность меньше
не надо "уничтожать экономику и здравоохранение" и уж тем более заниматьчядерибаном бабла под ЛЮБЫМ видом.
"на лохо-дебилах они и выезжают" - тут соглащусь, лохи-дебилы маски не носят, а потом мрут, да еще и других заражают.
Только какое это имеет отношение к 6000 умерших шведов?
что ты дураком прикидываешься - не понимаешь о чём речь?
От инфекции умер какой то процент населения. В других странах умерло столько же.
Но - сколько тысяч в Швеции не умерли от запрета операций, от неоказания медицинской помощи (карантин), от уничтожения экономики и здравоохранения в целом?
В Беларуси сотни тысяч на митингах - много без масок - Беларусь должна уже вся вымереть.
Нифига - она в "зелёной" зоне.
В странах с лохобыдлом - карантин и ношение масок - оно помогло?
Пля - средневековье с телевизором - ему в голову насрали - одень маску пока мы бабло дерибаним - оно и ходит довольное.
"Но - сколько тысяч в Швеции не умерли от запрета операций, от неоказания медицинской помощи (карантин), от уничтожения экономики и здравоохранения в целом?" - в Швеции максимум смертности за более чем 100 лет.
"В Беларуси сотни тысяч на митингах - много без масок - Беларусь должна уже вся вымереть." - это у дурачков должны все вымереть.
"В странах с лохобыдлом - карантин и ношение масок - оно помогло?" - лохобыдло не носит масок, там где носили маски много помогло, смертность на порядок меньше
"Пля - средневековье с телевизором - ему в голову насрали - одень маску пока мы бабло дерибаним - оно и ходит довольное." - довольные дибилы ходят без масок, а потом кричат про карантин.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/22/7113503/ "Мы были правы": премьер Швеции .
В Швеции в последние недели наблюдается снижение как количества инфекций, так и смертности.
попробуй иногда думать, а не выносить ротом то, что тебе из телевизора залили...
Как только у соседей смягчили карантин, то и в Швеции показатели пошли вверх, причем с опережающими темпами.
Ты разобрался со своим враньем по поводу "От инфекции умер какой то процент населения. В других странах умерло столько же"?
https://zn.ua/WORLD/luchshaja-iz-khudshikh-shvedskaja-ekonomika-postradala-iz-za-koronavirusa-menshe-vsekh-stran-v-evrope.html Шведскую стратегию борьбы с коронавирусом уже не раз приводят в пример.
Сравнивают не только ко-лво населения, но и плотность, климатические условия, уровень жизни и т.д. и т.п.
Если берешся сравнивать Швецию, то не со отдельными штатами, а с соседними скандинавскими странами (Норвегия, Финляндия, Дания), тем более они вводили карантин.
Швеция (10 млн население, 22б5 чел на км2) - 5893
Норвегия (5 млн население, 16 чел на км2) - 274
Финляндия (5.5 млн население, 18 чел на км2) - 344
Дания (5,7 млн население, 134 чел на км2) - 650
Показательно?
Из твоего копи паста, который ты даже не удосужился проанализировать:
Штат Нью-йорк - плотность населения 159 чел на км2, население 19,5 млн, а не 8,3.
8.3 - это население ОДНОГО города Нью-йорк с плотностью 10600 чел на км2
штат Массачусетс - плотность населения 324 чел на км2
Т.е. ты тупо привел в пример штаты у которых в РАЗЫ больше плотность населения.
Литва: заболело 4956 умерли 93.
Так надо понимать, литовцы более стойкие нежели Киевляне?
Модель Швеции, как и любой другой страны не натягивается автоматически на ЛЮБУЮ другую страну.
Но очень показательны сравнения с соседями, которые избрали другую модель и которые очень похожи по этническому стотаву, плотности населения, кол-ву населения, климатическим условиям...
у них витрати на охорону здоров"я 5.500 тис доларів на людину,У нас -100... (((
навіть спростовувати гидко ...(((
чи просто Наполеон?..
грубость направлена была не тебе лично - а тем недостаткам которые есть у нас...
я ушёл...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/1/7261487/ В страны "зеленой" зоны вошли также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
P.S. При чому "ніхто" це не займенник...
А вот новость двумя месяцами позже
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC/a-53220827 Почему немцев все же обязали носить маски для борьбы с коронавирусом
Бургомистр восточногерманского города решил последовать рекомендации местной университетской клиники на фоне того, что именно в столице Тюрингии рост заболеваний COVID-19 был самым динамичным по сравнению с другими регионами этой федеральной земли. Сначала власти города столкнулись с сопротивлением. Многие восприняли непопулярный шаг городских властей как чисто символическую меру: министр здравоохранения Тюрингии отозвалась об эксперименте в Йене пренебрежительно: мол, защиты от масок почти никакой и вообще, это дает только ложное чувство безопасности.
Новое правило удалось реализовать только после того, как местный суд отклонил жалобу противников ношения масок - хороший пример того, как в Германии относились к защитным маскам. Начало было по-настоящему чисто символическим: власти раздали имевшиеся у них в распоряжении 2000 масок наиболее нуждающимся. Особенно городские власти подверглись критике именно за то, что обязательное ношение было введено, хотя https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52635833 масок не хватало. Но поскольку приобретать именно медицинские маски не обязательно, то горожане в духе "сделай сам" стали шить маски в большом количестве. И вот, после ввода новых мер - помимо защитных масок в городе были введены и другие ограничения - городские власти Йены две недели подряд сообщали, что у них нет новых случаев заболеваний COVID-19.
Це Шуфрич і Палиця заразили коронавірус!
А все тому, що, коронавірус ходив без маски, і не мив свої шипи антисептиком!..
Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/rukovoditel-naftogaza-zabolel-covid-19
[ Фото ]
Почти 10 000 новых случаев коронавируса в РФ за последние сутки @kstati_p