В Украине за сутки рекордные 4 633 новых случая COVID-19, умерли - 68 человек, - СНБО

В Украине по состоянию на утро 2 октября с начала пандемии зафиксированы 217 661 случай заболевания коронавирусной болезнью, за сутки - 4 633 новых случая, при этом 68 ранее заболевших умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (460), Киеве (447), Днепропетровской области (334) и Одесской области (280).

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на 2 октября составило 217 661 человек, умер с начала пандемии 4 261 человек (за сутки 68), выздоровевших – 96 591 (за сутки 2 193). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 116 809 человек, что на 2 372 больше, чем днем ранее.















