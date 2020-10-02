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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 460, Киев - 447 и Днепропетровщина - 334

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 460, Киев - 447 и Днепропетровщина - 334

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 2 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 460 человек.

Общее количество инфицированных составляет 19 588 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 360 человека, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 4 363 пациента.

По состоянию на 2 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 14 865 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 4 633 новых случая COVID-19, умерли - 68 человек, - СНБО

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Днепропетровская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 447 человек. Общее количество заболевших - 23 602. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 401 человек, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 6 941 пациент. Количество активных больных в Киеве - 16 260.

На Днепропетровщине коронавирусом заболели 334 человека. Общее количество инфицированных составляет 6 422 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 116 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровел 3 221 пациент. Количество активных больных на Днепропетровщине составляет 3 085 человек.

карантин (16729) Киев (25668) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4068)


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В страны "зеленой" зоны вошли также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
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02.10.2020 09:37 Ответить
В Швеции за вчерашние сутки 752 новых случая. В пересчете на наше населенение это около 3 тысяч. Это показатель Украины 2-хнедельной давности. А число смертей в Швеции в пересчете на наше населенение - 5895*4= 23580. Впечатляет?

Про брехливую статистику Луки лучше и не вспоминайте.
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02.10.2020 16:34 Ответить
ты забыл Северную Корею, там всегда самая зеленая зона
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02.10.2020 09:44 Ответить
 
 