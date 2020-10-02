"СН" в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" в поддержку наемников РФ
В Николаеве на местные выборы партия "Слуга народа" выдвигает кандидатуру Егора Клецова, который внесен в базу "Миротворца" и ранее принимал участие в эфирах пропагандистского ТВ "Новороссия".
Об этом сообщил политолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.
"Прекрасная история, демонстрирующая степень максимальной неразборчивости слуг. История, я бы сказал, после признаний в широкомасштабной продаже мест от партии Зеленского даже в чем-то банальная. По Николаеву от слуг идёт любитель сепаратистов Егор Клецов, завсегдатай канала Новороссия ТВ и сайта Миротворец. К слову, с ним всё плохо ещё и потому, что он называет войну с РФ "внутренним конфликтом". Столько таких клецов-подлецов нам ещё подсунул Зеленский? P.S. СБУ при друге президента Баканове мышей уже не ловит. Поэтому апеллировать к ней сегодня бесполезно", - рассказал он.
По информации myrotvorets.center, Егор Клецов - в январе 2015 г. участвовал в проведении митингов, направленных на срыв мобилизации в ВС Украины.
В "Миротворце" отмечают, что задачу на проведение митингов он "получил от политтехнологов, работающих на РФ".
Занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков "ДНР" и лично участвовал в их доставке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не дождались, за что и до сих пор злятся на Украину.
А то, что Турчинов несколько раз отдавал приказ на штурм, но менты отказывались его выполнять - об этом по ТВ вам не скажут.
Спасибо "украинским телеканалам", рассказывающим и какие плохие сепары и какие "плохие" жители Донбасса - сплошь "этнические русские и ненавистники Украины".
Это стране ЖОПА.
ГЛИБШЕ ТІЛЬКИ МОГИЛА.
Иначе как можно объяснить этот набор преступников?!!!
Видать, существует специальный протокол отбора в СН, по которому проходят исключительно отрицательные персонажи, всякий шлак.
Да эту кадровую политику было видно сразу с приходом зелепоца.
Двойное гражданство? - та пох... суд разрешил.
Бандит? - та пох..., то давно было.
Взяточник? - та пох..., его оштрафовали на 170 грн.
Тупая овца? - та пох..., зато жопа зачотная.
Непрофессионал? - та пох..., научится, зато в КВН выступал смешно.
И так **** во всех сферах.
Тут вопрос стоит, как бы эту очевидную вещь донести до мозгов зелектората?
https://ukraine.d3.ru/zelionyi-chelovechek-tse-ti-2047474/?sorting=rating
Как учит история, Москва удачно для себя подкупала продажных козацких старшин и гетманское окружение - потом была Руина и сдача Украины Москве.
Неужели, после всех жертв опять это допустим?
Все адекватные люди давно поняли, что слуги Народа - вражеская, антиукраинская партия, 90% членов этой партии поддерживают нашего врага - россиию(москальщину).
Эту зеленую слизь нужно смывать и делать это быстро.