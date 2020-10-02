"СН" в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" в поддержку наемников РФ

В Николаеве на местные выборы партия "Слуга народа" выдвигает кандидатуру Егора Клецова, который внесен в базу "Миротворца" и ранее принимал участие в эфирах пропагандистского ТВ "Новороссия".

Об этом сообщил политолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.

"Прекрасная история, демонстрирующая степень максимальной неразборчивости слуг. История, я бы сказал, после признаний в широкомасштабной продаже мест от партии Зеленского даже в чем-то банальная. По Николаеву от слуг идёт любитель сепаратистов Егор Клецов, завсегдатай канала Новороссия ТВ и сайта Миротворец. К слову, с ним всё плохо ещё и потому, что он называет войну с РФ "внутренним конфликтом". Столько таких клецов-подлецов нам ещё подсунул Зеленский? P.S. СБУ при друге президента Баканове мышей уже не ловит. Поэтому апеллировать к ней сегодня бесполезно", - рассказал он.

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По информации myrotvorets.center, Егор Клецов - в январе 2015 г. участвовал в проведении митингов, направленных на срыв мобилизации в ВС Украины.

В "Миротворце" отмечают, что задачу на проведение митингов он "получил от политтехнологов, работающих на РФ".

Занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков "ДНР" и лично участвовал в их доставке.











