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Новости Скандалы в Слуге народа
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"СН" в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" в поддержку наемников РФ

В Николаеве на местные выборы партия "Слуга народа" выдвигает кандидатуру Егора Клецова, который внесен в базу "Миротворца" и ранее принимал участие в эфирах пропагандистского ТВ "Новороссия".

Об этом сообщил политолог Тарас Березовец, передает Цензор.НЕТ.

"Прекрасная история, демонстрирующая степень максимальной неразборчивости слуг. История, я бы сказал, после признаний в широкомасштабной продаже мест от партии Зеленского даже в чем-то банальная. По Николаеву от слуг идёт любитель сепаратистов Егор Клецов, завсегдатай канала Новороссия ТВ и сайта Миротворец. К слову, с ним всё плохо ещё и потому, что он называет войну с РФ "внутренним конфликтом". Столько таких клецов-подлецов нам ещё подсунул Зеленский? P.S. СБУ при друге президента Баканове мышей уже не ловит. Поэтому апеллировать к ней сегодня бесполезно", - рассказал он.

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По информации myrotvorets.center, Егор Клецов - в январе 2015 г. участвовал в проведении митингов, направленных на срыв мобилизации в ВС Украины.

В "Миротворце" отмечают, что задачу на проведение митингов он "получил от политтехнологов, работающих на РФ".

Занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей боевиков "ДНР" и лично участвовал в их доставке.

СН в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на Новороссия ТВ в поддержку наемников РФ 01
СН в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на Новороссия ТВ в поддержку наемников РФ 02
СН в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на Новороссия ТВ в поддержку наемников РФ 03
СН в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на Новороссия ТВ в поддержку наемников РФ 04
СН в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на Новороссия ТВ в поддержку наемников РФ 05
СН в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на Новороссия ТВ в поддержку наемников РФ 06

Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+76
"СН" в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" в поддержку наемников РФ - Цензор.НЕТ 8410
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02.10.2020 09:30 Ответить
+64
Из зеленого говна можно слепить только зеленое говно , даже если завернуть его в бумажку от конфеты .
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02.10.2020 09:28 Ответить
+60
Патріоти в ЄС, малороси та сєпарня в СН. Шо не панятна?

Валерій Прозапас (кандидат від ЄС в мери Запоріжжя)

"СН" в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" в поддержку наемников РФ - Цензор.НЕТ 9870
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02.10.2020 09:33 Ответить
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Ось така х...я, малята...
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02.10.2020 10:33 Ответить
Де зрадники України? Вони, в першу чергу - на Банковій!
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02.10.2020 14:29 Ответить
Как стали актуальными через десятилетия слова песни "Вставай страна огромная". только вместо фашистской - рашистской ордой, впрочем оба понятия идентичны.
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02.10.2020 10:33 Ответить
Не зрозумів, а де ж зеботи? Чому не захищають свого слугу?)))) Торік вони за кожного свого урода тут розписувалися...
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02.10.2020 10:34 Ответить
Начальник особистої охорони "президента" України. Донець Максим-в минулому охоронець коломойського,а дружина в нього громадянка росії То робіть висновки які пріоритети в президента І ніколи не вірте тій брехні яку несе ця людина
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02.10.2020 10:37 Ответить
Ви що не розумієте, що їм тут потрібно показувати своїх сепарів на сході і півдні і "патрійотів" на заході і центрі? Вони ж так робили і роблять з першого дня. Одні за засрашку, інші за Європу, треті за Білорусь, а четверті за ізраїль. Все що вам потрібно, на всі скакм і кольори. Так діють тільки шахраї.
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02.10.2020 11:04 Ответить
услышать Донбасс? если ты был на Донбассе весной 14 года, мудило, то знаешь, что 99% жителей Луганска хотело и ждало одного - скорейшего штурма захваченного боевиками СБУ.
Не дождались, за что и до сих пор злятся на Украину.
А то, что Турчинов несколько раз отдавал приказ на штурм, но менты отказывались его выполнять - об этом по ТВ вам не скажут.
Спасибо "украинским телеканалам", рассказывающим и какие плохие сепары и какие "плохие" жители Донбасса - сплошь "этнические русские и ненавистники Украины".
Это стране ЖОПА.
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02.10.2020 11:10 Ответить
процентов 20-25, увы
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02.10.2020 14:21 Ответить
СН наче відкриває нові обрії у грі Майнкрафт, в них під шаром обсідіану шар гімна,потім щешар обсідіану, гімна, обсідіану, гімна, обсідіану... знаходяться тут... гімна, обсідіану...
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02.10.2020 11:12 Ответить
"СН" у Миколаєві висунула в депутати Клецова, який виступав на "Новоросія ТВ" на підтримку найманців РФ - Цензор.НЕТ 3367
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02.10.2020 13:50 Ответить
скоросшиватель упорно(или упорото?) пытается пришить гниющую ногу на место руки...
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02.10.2020 11:13 Ответить
Знайшли чим здивувати.
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02.10.2020 11:22 Ответить
ПРОХОД ДО ВЛАДИ Зе КОМАНДИ ЦЕ МОРАЛЬНЕ ДНО ДЛЯ УКРАЇНИ

ГЛИБШЕ ТІЛЬКИ МОГИЛА.
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02.10.2020 11:38 Ответить
вот его страничка https://www.facebook.com/egor.sergeevich81
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02.10.2020 11:40 Ответить
Ну ось який президент такі депутати,це президент хаосу,сам задум "нових облич" це є олігархічний проросійський проект .
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02.10.2020 12:25 Ответить
Неразборчивость в выборе политических партнеров может привести к сифилису головного мозга!
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02.10.2020 12:35 Ответить
Наверно друзья из ОПЛэхаим попросилза чувака.
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02.10.2020 12:57 Ответить
Может бубочка и его фрики объявили что участие в компании зелени - это амнистия автоматом?
Иначе как можно объяснить этот набор преступников?!!!
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02.10.2020 13:06 Ответить
Какая красота!
Видать, существует специальный протокол отбора в СН, по которому проходят исключительно отрицательные персонажи, всякий шлак.
Да эту кадровую политику было видно сразу с приходом зелепоца.
Двойное гражданство? - та пох... суд разрешил.
Бандит? - та пох..., то давно было.
Взяточник? - та пох..., его оштрафовали на 170 грн.
Тупая овца? - та пох..., зато жопа зачотная.
Непрофессионал? - та пох..., научится, зато в КВН выступал смешно.
И так **** во всех сферах.
Тут вопрос стоит, как бы эту очевидную вещь донести до мозгов зелектората?

https://ukraine.d3.ru/zelionyi-chelovechek-tse-ti-2047474/?sorting=rating
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02.10.2020 13:28 Ответить
"СН" у Миколаєві висунула в депутати Клецова, який виступав на "Новоросія ТВ" на підтримку найманців РФ - Цензор.НЕТ 9749
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02.10.2020 13:29 Ответить
Кремль не пожалеет денег, чтобы протолкнуть свою агентуру в местные органы власти. А потом разлагать, чтобы гнила Украина изнутри.
Как учит история, Москва удачно для себя подкупала продажных козацких старшин и гетманское окружение - потом была Руина и сдача Украины Москве.
Неужели, после всех жертв опять это допустим?
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02.10.2020 13:30 Ответить
идет ползучая оккупация России прямо изнутри Украины при помощи ее завербованных гнид. Россия нагло вмешивается в Украинскую политику и избирает тут своих мразей и вкладывает в них деньги и раскручивают их информационно. Зеленский подчиняется бандитам из русской мафии, а русская мафия связана со спецслужбами РФ и властью РФ и с олигархами России и Украины. Украине полностью нужно избавиться от системы с властью! Нужно сделать народ властью. Создать сайт государственный прямой демократии и в нем каждый житель должен будет авторизоваться и 3 раза верифицироваться для защиты и голосования в открытую должны быть, для чистоты и чтобы все могли проверить свой голос и т.д. Журналисты проверяли чтобы и не было там мертвых голосовавших и от мухлежей будет защита. И все органы будут подчиняться народу - СБУ, Армия, МВД, Ген Прокурор. Народ сможет создавать петиции и они набрав голоса будут становиться указами народа, которые будут иметь высшую законодательную власть! И народ сможет приказ давать стражам государства - СБУ и МВД, чтобы те арестовывали коллаборантов и олигархов и жуликов и коррупционаров, и Ген прокурор чтобы доводил их до посадок, а если кто то из них не выполнит приказ, то народ сможет их уволить и сам нанять нового. Будут подаваться анкеты любых кандидатов с досье и народ будет голосовать за менеджера. Нужно систему менять Украине, а не тасовать колоду из олигархическо-мафиозных кандидатов.
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02.10.2020 13:34 Ответить
Автор статьи не прав насчет неразборчивости слуг урода. Неразборчивость - это когда депутатами от них становятся все подряд - и сепары и патриоты. А они как раз очень разборчивы: там в кандидатах сплошные сепары и украинофобы. Так что это не случайность, это их принципиальная позиция.
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02.10.2020 14:05 Ответить
В НИКОЛАЕВЕ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТКУ СДЕЛАТЬ ОТ МРАЗЕЙ БАНДИТСКИХ !!!
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02.10.2020 14:06 Ответить
РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ ПРЕСТУПНОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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02.10.2020 14:07 Ответить
вы теперь поняли кто такой Зеленский Ермак и Баканов
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02.10.2020 14:19 Ответить
Те, кто понял, понял сразу. Кто не понял - не поймет.
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02.10.2020 14:22 Ответить
Шо самое интересное, Баканов каждый день придумывает красочные новости с иллюстрациями о том, что он какие-то ботофермы сепаратистские накрывает. А реальные сепаратисты в депутаты от СН идут, и никакому Баканову до них дела почему-то нет.
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02.10.2020 14:25 Ответить
В Донецьку, волонтерів ЗСУ кидають на підвал без суда і слідства, а потім ще роками не міняють на своїх сепаратюг. А це лайно "волонтерило" на російських агресорів і ще йде у владу від слуг! Це черговий зашквар слуг уродів!
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02.10.2020 14:32 Ответить
Зе-дно - оно бездонное.
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02.10.2020 14:54 Ответить
Внутренний конфликт говоришь? Это у Слуг Народа и тех 73% имбицилов, вас избравших, в головах "внутренний конфликт". Зеленые мрази...

Все адекватные люди давно поняли, что слуги Народа - вражеская, антиукраинская партия, 90% членов этой партии поддерживают нашего врага - россиию(москальщину).
Эту зеленую слизь нужно смывать и делать это быстро.
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02.10.2020 15:16 Ответить
а буба про це мабуть не знає? слуги хочуть таким чином позмагаться з жопоблоком за своє життя?, та буде не життя, а небуття
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02.10.2020 15:45 Ответить
Петя, да что же ты творишь такое? Доколе?!
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02.10.2020 16:15 Ответить
Дык, он вроде самоустранился... К тому же там такое палево, шо их всех сформатируют... Так бубочку подставить, в то время как бубочка грудью в Западной тащит свой непосильный крест эти слуги народа устроили, в 15 км от Николаева, тришкин кафтан для бубочкиного имиджа ...
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03.10.2020 03:27 Ответить
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