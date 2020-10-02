Площадь пожара на Луганщине превысила 13 тыс. гектаров, 32 населенных пункта под угрозой, - ГСЧС

Из-за пожаров в Луганской области уже выгорело более 13 тысяч гектаров. Огонь угрожает 32 городам и селам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения произошло 8 масштабных очагов лесных пожаров, из которых 1 очаг между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района в 12 ч 30 мин. 1 октября ликвидирован", - рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, самая сложная обстановка сложилась от Станицы Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов (Болотенное, Станица Луганская, Ольховое, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Катериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка).

Всего в тушении задействованы 2 557 человек и 264 единиц техники, из них от ГСЧС 687 человек и 158 единиц техники (из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей).

Отдельно в ГСЧС отметили, что в ликвидации пожара задействованы 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8, которыми только в течение 1 октября сбросили 246 тонн воды.

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров. Тушение осложняется чрезвычайно тяжелыми погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), из-за чего огонь быстро распространяется на значительные площади.

По состоянию на 19:00 1 октября сообщалось об 11 погибших и 17 госпитализированных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство готово выделить средства для помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине, как только ОГА предоставит расчеты, - Шмыгаль

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.