Площадь пожара на Луганщине превысила 13 тыс. гектаров, 32 населенных пункта под угрозой, - ГСЧС
Из-за пожаров в Луганской области уже выгорело более 13 тысяч гектаров. Огонь угрожает 32 городам и селам.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"В течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения произошло 8 масштабных очагов лесных пожаров, из которых 1 очаг между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района в 12 ч 30 мин. 1 октября ликвидирован", - рассказали в ГСЧС.
По словам спасателей, самая сложная обстановка сложилась от Станицы Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов (Болотенное, Станица Луганская, Ольховое, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Боровеньки, Смоляниново, Александровка, Пурдовка, Гавриловка, Попасная, Катериновка, Старый Айдар, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино, Запорожское, Чмыровка).
Всего в тушении задействованы 2 557 человек и 264 единиц техники, из них от ГСЧС 687 человек и 158 единиц техники (из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей).
Отдельно в ГСЧС отметили, что в ликвидации пожара задействованы 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8, которыми только в течение 1 октября сбросили 246 тонн воды.
Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров. Тушение осложняется чрезвычайно тяжелыми погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), из-за чего огонь быстро распространяется на значительные площади.
По состоянию на 19:00 1 октября сообщалось об 11 погибших и 17 госпитализированных.
Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств устанавливаются. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).
Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.
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"ПЕРЕМИР`Я" ПО-ЗЕЛЕНСЬКОМУ.
Окупанти свідомо та цілеспрямовано спричинили масштабні пожежі на Луганщині, які забрали життя вже 9 людей, ще 12 опинились в лікарні.
Ворог безперешкодно використав на різних ділянка трасуючі кулі для підпалу сухостою.
Через складні погодні умови, пожежа вже охопила 85 гектарів підконтрольних Україні територій та змусила близько 1000 людей покинути свої домівки.
Фактично, окупанти вбили 9 українців, бо через Зеленського армія не має можливості захищати мирне населення:
- заборонена розвідка на передовій, тому неможливо зупиняти диверсійні групи;
- заборонене снайперське прикриття, без якого терористи спокійно використовують трасуючі кулі прямо на лінії фронту;
- заборонено відкривати вогонь для придушення провокацій.
Відповідальність за катастрофічну пожежу в Луганській області і за загиблих в ній Зермак ділить з російськими окупантами - це ціна фейкового перемир'я.
Via ТК Зелені чоловічки.
Мабуть -
"Негайно заборонити *********** найминцям (торгівельним партнерам) запалювати ліс вздовж лінії зіткнення"
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Пожежі на Луганщині: вітер поривами до 40 м/с (понад 140 км/год) дув з південного сходу, з боку лінії розмежування - що відповідає заявам ООС про трасуючі кулі з боку окупантів як причину загоряння.
Карта дня. Де горить Луганщина.
https://texty.org.ua/fragments/102001/karta-dnya-de-horyt-luhanshyna/
так шо, адептка свино-поросят- гуглонить, расширте свий кругозир и штампуйтэ крутишэ...)))
Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!