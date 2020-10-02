Из клиники Днепра произошла утечка персональных медицинских данных, связанных с COVID-19, - СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины во время мониторинга киберпространства обнаружил утечку информации с одной из крупнейших частных клиник города Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СНБО.

Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, - персональные данные работников и клиентов этой клиники, в частности ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что являет собой медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы , информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19.

"Анализ информации утечки показал, что в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах. По результатам исследования было установлено, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных медицинского учреждения, которые имели доступ к сети Интернет", - отметили в СНБО.

Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19 )".

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