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Новости Коронавирус и карантин
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Из клиники Днепра произошла утечка персональных медицинских данных, связанных с COVID-19, - СНБО

Из клиники Днепра произошла утечка персональных медицинских данных, связанных с COVID-19, - СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины во время мониторинга киберпространства обнаружил утечку информации с одной из крупнейших частных клиник города Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СНБО.

Среди информации, оказавшейся в открытом доступе, - персональные данные работников и клиентов этой клиники, в частности ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефон, e-mail, диагнозы, данные медицинской карты (что являет собой медицинскую тайну), включая результаты анализов, диагнозы , информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных COVID-19.

"Анализ информации утечки показал, что в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах. По результатам исследования было установлено, что утечка произошла в результате ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных медицинского учреждения, которые имели доступ к сети Интернет", - отметили в СНБО.

Свободный доступ к базам данных предоставлял возможность не только похищения персональной информации, но и несанкционированного внесения изменений, включая модификацию назначений лекарств, результатов анализов и обследований, редактирование записей в протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19 )".

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Автор: 

больница (1442) Днепр (4440) карантин (16729) киберпреступление (762) СНБО (4440) кибербезопасность (675) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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после внедрения дій в смартфоне утечет вообще все, включая паспорт свидетельство о рождении и трудовой... можно новую личность сделать и кинуть лоха в смартфоне набрав на него кредитов
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02.10.2020 09:51 Ответить
Тюююю: у нас з Офісу ПриЗЕдента і не таке "витікало"....! І що?!
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02.10.2020 09:55 Ответить
в 21 веке с кучей технологий\мобильными\треккерами и т.п. во время пандемии имхо данные о "ковидных" должны бы быть открытыми (пусть и анонимными) и как минимум отображены на карте. народ был бы осторожнее местами.
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02.10.2020 10:21 Ответить
Так а почему не называют компанию? Люди же должны подать на нее в суд!!!
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02.10.2020 10:58 Ответить
 
 