Расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 завершилась и началось моделирование его полета, - Минобороны
Расшифровка черных ящиков самолета Ан-26, который разбился под Харьковом, завершилась. Сейчас занимаются моделированием его полета.
В Минобороны сообщили РБК-Украина, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена, передает Цензор.НЕТ.
"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", - говорится в сообщении.
Информация засекречена, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело".
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.
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