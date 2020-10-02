Расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение под Чугуевом Ан-26 завершилась и началось моделирование его полета, - Минобороны

Расшифровка черных ящиков самолета Ан-26, который разбился под Харьковом, завершилась. Сейчас занимаются моделированием его полета.

В Минобороны сообщили РБК-Украина, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена, передает Цензор.НЕТ.

"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета", - говорится в сообщении.

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Информация засекречена, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.