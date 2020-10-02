Суд оставил под стражей 15 подозреваемых в нападении на автобус с "титушками Кивы" под Харьковом
1 октября Харьковский апелляционный суд отказался менять меру пресечения в виде ареста без права на залог для 15 подозреваемых в нападении в Люботине на членов организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.
Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, рассмотрение апелляций продолжалось с 10.00 почти до 21.00.
В суде рассказали, что несколько народных депутатов подавали заявления о передаче арестованных им на поруки, но эти просьбы были отклонены.
"Суспільне" отмечает, что судебное заседание сопровождалось пикетом суда представителями "Национального корпуса".
Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
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Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч
С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
https://petition.president.gov.ua/petition/105082