Суд оставил под стражей 15 подозреваемых в нападении на автобус с "титушками Кивы" под Харьковом

1 октября Харьковский апелляционный суд отказался менять меру пресечения в виде ареста без права на залог для 15 подозреваемых в нападении в Люботине на членов организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.



По ее словам, рассмотрение апелляций продолжалось с 10.00 почти до 21.00.



В суде рассказали, что несколько народных депутатов подавали заявления о передаче арестованных им на поруки, но эти просьбы были отклонены.



"Суспільне" отмечает, что судебное заседание сопровождалось пикетом суда представителями "Национального корпуса".

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Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.