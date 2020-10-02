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Новости
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Суд оставил под стражей 15 подозреваемых в нападении на автобус с "титушками Кивы" под Харьковом

Суд оставил под стражей 15 подозреваемых в нападении на автобус с

1 октября Харьковский апелляционный суд отказался менять меру пресечения в виде ареста без права на залог для 15 подозреваемых в нападении в Люботине на членов организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, рассмотрение апелляций продолжалось с 10.00 почти до 21.00.

В суде рассказали, что несколько народных депутатов подавали заявления о передаче арестованных им на поруки, но эти просьбы были отклонены.

"Суспільне" отмечает, что судебное заседание сопровождалось пикетом суда представителями "Национального корпуса".

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Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

нападение (2229) Харьков (7567) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+6
Очень согласен с нашими неподкупными судами - убийц, насильников, грабителей, террористов - путиноидов, предателей надо выпускать под честное слово, под личное обязательство.....А вот все патриотические, антипутинские проявления в воюющей Украине надо наказывать смертной казнью.... С конфискацией имущества. включая и родственников....
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02.10.2020 10:21 Ответить
+3
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
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02.10.2020 10:42 Ответить
+1
Судьи у нас от рашки назначены?
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02.10.2020 11:09 Ответить
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Очень согласен с нашими неподкупными судами - убийц, насильников, грабителей, террористов - путиноидов, предателей надо выпускать под честное слово, под личное обязательство.....А вот все патриотические, антипутинские проявления в воюющей Украине надо наказывать смертной казнью.... С конфискацией имущества. включая и родственников....
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02.10.2020 10:21 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut


https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1311590786438434817 22 ч

С сегодняшнего дня забрали из оборота монеты 25 коп. Они стали бесполезны. При Порошенко это были деньги. А при Зеленскам конец эпохи зубожиння,или это уже не деньги
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02.10.2020 10:42 Ответить
Судьи у нас от рашки назначены?
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02.10.2020 11:09 Ответить
Не на п'ять. а на двадцять п'ять! І не патріотів України, а тітуханів ківи разом з медведчуками, рабиновичами, бойками, шуфричами, суркісами тв іншими ЗАЖОПІВЦЯМИ.
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02.10.2020 12:15 Ответить
Да, было бы неплохо пересадить всех ЗАЖОПовцев. И ЗЕклоунов с порохоскотом, туда же
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02.10.2020 14:29 Ответить
Росіяни і їх посібники мають бути знищені.
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02.10.2020 14:13 Ответить
Зробимо це разом!
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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02.10.2020 15:05 Ответить
правильно.
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02.10.2020 17:31 Ответить
 
 