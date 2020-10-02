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Новости Агрессия России против Украины Авиакатастрофа под Чугуевом
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Командование Воздушных сил опровергло версию Кучера о промедлении диспетчера при посадке Ан-26: Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет

В Командовании Воздушных сил назвали абсурдными заявления главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера по делу АН-26. Кучер ранее заявил о "промедлении" работников аэропорта, дававших разрешение на посадку самолета.

"Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в данном вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел, как там все делается, как принимаются решения?" - сказал спикер Командования Юрий Агнат, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителя следствия Вадима Приймачова, задержка действительно была, но она произошла из-за того, что на аэродром в этот момент садился другой самолет.

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"В военной авиации, в отличие от гражданской, нет регламентированного решения такой ситуации: кто должен садиться первым", - добавил он.

Напомним, после катастрофы Алексей Кучер заявил, что люди, отвечавшие за посадку самолета, ответили на запрос пилота лишь спустя одну минуту.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) расследование (3045) Харьковщина (5577) ВСУ (6686) Кучер Алексей (64)


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Топ комментарии
+9
Звідти, де про «офшори Вальцмана».
З 21-го пальця.
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02.10.2020 10:21 Ответить
+7
Чувак, ти не уявляєш, але екіпажі військових літаків повинні виконувати польоти і вночі.
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02.10.2020 10:27 Ответить
+5
Кучер, судя по его комментариям, дилетант, хуже того , профан во всех вопросах, как и вся зебильная власть. "Хуже не будет", а будет намного хуже
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02.10.2020 10:45 Ответить
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Звідти, де про «офшори Вальцмана».
З 21-го пальця.
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02.10.2020 10:21 Ответить
Какова необходимость полета была в темное время суток?Кто отдал приказ на взлет,тот и виноват...
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02.10.2020 10:22 Ответить
Чувак, ти не уявляєш, але екіпажі військових літаків повинні виконувати польоти і вночі.
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02.10.2020 10:27 Ответить
Чувак,я служил в ЗОС (земное обеспечение самолетов)и кое что знаю об этом.не парься
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02.10.2020 10:29 Ответить
А пошто тоді хєрню пишеш ?
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02.10.2020 10:37 Ответить
Есть вариант что он во времена первой мировой служил. Чем дальше война тем моложе ветераны.
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02.10.2020 11:28 Ответить
Может и служил, но ничего не понял. Во всяком случае про полёты по приборам ты не слыхал Как говорят: слушал, но не слышал, слышал, но не понял, а если понял, то не так.
Да в армии тогда так и учили!
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02.10.2020 10:42 Ответить
Мабуть картоплю на кухні чистив)))Тоді так-"служив,служив")))
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02.10.2020 11:17 Ответить
Ох и дебильный комент))))
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02.10.2020 10:29 Ответить
это учебный самолет Ш...практиковали работу курсантов-штурманов в темное время суток...
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02.10.2020 10:30 Ответить
«Ш», це «літаюча парта», для штурманів.
Була.
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02.10.2020 10:39 Ответить
недавно взнав і спішиш поділитись, щоб не забути?...
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02.10.2020 10:52 Ответить
тю на тебе...
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02.10.2020 10:57 Ответить
Гео Лерос: Зачем Зеленскому Тищенко. Прослушка ч.1

https://www.youtube.com/watch?v=SzO-8J3nAJA
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02.10.2020 10:25 Ответить
Безкарність, халатність та тупість веде суспільство до катастрофи. Але якщо це суспільство таке, то катастрофа це найкраще, що може статися з цим суспільством.
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02.10.2020 10:30 Ответить
ждем видео посадки этого, предыдущего самолета с той же камеры видеонаблюдения...
чтобы видеть момент "включения фар", чтобы развеять сомнения
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02.10.2020 10:33 Ответить
Людей стало раздражать совковое отношение властей к обществу, когда власть скрывает от них то, что люди имеют право знать. Давно уже надо опубликовать переговоры лётчика с диспетчером, а также то, что видел курсант перед падением самолёта. А он точно рассказал больше, чем нам сообщили. А нам сказали, что он ничего не помнит. Что скрывают? Зеленский, де обіцяна прозорість влади?
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02.10.2020 10:36 Ответить
Цілком можлива вірогідність диверсії.
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02.10.2020 10:42 Ответить
Я все більше про це став думати, особливо після того, як ДБР начебто сказало, що лівий двигун тут ні до чого. Ото ж і кажу, що треба опублікувати перемови.
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02.10.2020 10:48 Ответить
А я, коли «з порогу» не включили на розгляд причин, диверсію.
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02.10.2020 11:00 Ответить
Кучер везде лезет в картинку. Париться на трагедии... Каким нужно быть человеком, чтобы так делать
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02.10.2020 10:40 Ответить
Кучер, судя по его комментариям, дилетант, хуже того , профан во всех вопросах, как и вся зебильная власть. "Хуже не будет", а будет намного хуже
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02.10.2020 10:45 Ответить
просто у кучера выборы
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02.10.2020 11:12 Ответить
Ну а откуда зесрань может брать...
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02.10.2020 11:16 Ответить
Не понятно, что эта срань вообще делает на должности руководителя области.
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02.10.2020 11:57 Ответить
А у нас везде так...
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02.10.2020 14:13 Ответить
В Чугуеве нет ,аэропорта,там есть ,военный аэродром.Это совсем не одно и то же.
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02.10.2020 12:40 Ответить
 
 