Командование Воздушных сил опровергло версию Кучера о промедлении диспетчера при посадке Ан-26: Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет

В Командовании Воздушных сил назвали абсурдными заявления главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера по делу АН-26. Кучер ранее заявил о "промедлении" работников аэропорта, дававших разрешение на посадку самолета.

"Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в данном вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел, как там все делается, как принимаются решения?" - сказал спикер Командования Юрий Агнат, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам представителя следствия Вадима Приймачова, задержка действительно была, но она произошла из-за того, что на аэродром в этот момент садился другой самолет.

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"В военной авиации, в отличие от гражданской, нет регламентированного решения такой ситуации: кто должен садиться первым", - добавил он.

Напомним, после катастрофы Алексей Кучер заявил, что люди, отвечавшие за посадку самолета, ответили на запрос пилота лишь спустя одну минуту.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский. 26 сентября Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине, а также посетил в больнице выжившего в авиакатастрофе на Харьковщине курсанта Золочевского.