Умер врач Почаевской больницы Венжинович, ставший героем билбордов "Спасибо за жизнь". ФОТО
В Тернопольской области умер 51-летний терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович, чье фото среди других медиков, которые боролись с коронавирусом, было на билбордах в украинских городах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на сообщение Почаевской больницы, где работал медик.
"Непостижимая потеря... Мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Ивана Венжиновича. Администрация и коллектив выражают искренние соболезнования родным и близким", - говорится в посте.
Как сообщили корреспонденту "Укринформа" в Почаевской больнице, несколько дней тому назад у Венжиновича диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию. Медику сделали ПЦР-тест. Но сердце врача остановилось. Сейчас в больнице ждут результатов ПЦР-теста.
В разгар пандемии фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press из украинских больниц, в частности из Почаева.
Впоследствии его фото, среди других фотографий украинских медиков, было размещено по всей стране на билбордах с надписью "Спасибо за жизнь".
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а то что пьют мол - давай честно, вот вы бы стал дёпутатом, и что бы делал? все наживаются, а вы - бомж? нё думаю.
так шо не надо всяких "дьяволов"(что это?) тут разводить, а подумать.
а чего же Сралин не "горит вечно?"
и ваша т.н. "ыУдка - 30 шекелей"? даже не то что "горит", ее даже не было.
Пусть выздоравливает.
то Невзоров - лох, который сказал шо для применения ИВЛ аппарата надо с 2 специка, не?
Вася Царев - купит аппарат, заразится и тупо сам себе обеспечит вентили?
думаю мы мало молились, как бы сказал Филарет(кстати, он то тоже не подох, хотя и заболел), или Уважаемый Перт Алексеевич, да продолжит Аллах его пиджак, ибо коротковат
кстати - смешная опечатка)))
після чого передати в надійні руки
в почаєві ввести карантин - нікого не впускати...особливо паломніків-прочан
Царство Небесное, ушедшему рано
По факту, когось вб'є, когось на все життя зробить інвалідом.
Тому що: «Я нє виношу когда мєня прінуждают, чьто то дєлать !»
Царство небесне Лікарю, Рятівнику!