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Новости Коронавирус и карантин
21 110 28

Умер врач Почаевской больницы Венжинович, ставший героем билбордов "Спасибо за жизнь". ФОТО

В Тернопольской области умер 51-летний терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович, чье фото среди других медиков, которые боролись с коронавирусом, было на билбордах в украинских городах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на сообщение Почаевской больницы, где работал медик.

"Непостижимая потеря... Мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Ивана Венжиновича. Администрация и коллектив выражают искренние соболезнования родным и близким", - говорится в посте.

Как сообщили корреспонденту "Укринформа" в Почаевской больнице, несколько дней тому назад у Венжиновича диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию. Медику сделали ПЦР-тест. Но сердце врача остановилось. Сейчас в больнице ждут результатов ПЦР-теста.

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В разгар пандемии фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press из украинских больниц, в частности из Почаева.

Умер врач Почаевской больницы Венжинович, ставший героем билбордов Спасибо за жизнь 01

Впоследствии его фото, среди других фотографий украинских медиков, было размещено по всей стране на билбордах с надписью "Спасибо за жизнь".

карантин (16729) смерть (9250) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (738)


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Топ комментарии
+32
Врачи и хорошие люди умирают...а ни одного депутата не подохло...в чем тут секрет??
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02.10.2020 10:39 Ответить
+23
Просто одни "сгорают" на работе, а другие живут по принципу "Забей на всё, забей на всех и в жизни ждёт тебя успех". Депутатов беспокоит лишь личный карман. Не напрягаясь, при бабле, хорошем питании и отличном медицинском обслуживании здоровье покрепче будет.
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02.10.2020 10:46 Ответить
+20
Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя" - Цензор.НЕТ 4565
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02.10.2020 10:50 Ответить
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Врачи и хорошие люди умирают...а ни одного депутата не подохло...в чем тут секрет??
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02.10.2020 10:39 Ответить
В баблі і впливі, які забезпечують депутатам кращі умови лікування...
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02.10.2020 10:43 Ответить
Просто одни "сгорают" на работе, а другие живут по принципу "Забей на всё, забей на всех и в жизни ждёт тебя успех". Депутатов беспокоит лишь личный карман. Не напрягаясь, при бабле, хорошем питании и отличном медицинском обслуживании здоровье покрепче будет.
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02.10.2020 10:46 Ответить
наоборот - вор/бандит - живет в постоянном страхе, хотя.... у нас как раз так как вы сказал - им тупо накласть, если шо, откупятся или как с тем де.генералом шо повязали прямо на заседании Кабмина вроде - как с гуся вода
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02.10.2020 10:49 Ответить
Страх и корову загонит на водонапорную башню.Проблема только потом её оттуда снять.Як казав Воланд"Я пью ваше здоровье".Так ось тадепуты, тупо пьют здоровье Держави.Они питаются ложью,страхом,завистью,предательством,фарисейством,алчность,трусость когда умалчивают и прочими грехами.Один грех закусит человека и остальные подтянутся следом,подобно волчьей стае,щоб тебя разорвать.Щоб им сопротивляться,нужно быть реально сильным.Пей и дьявол,тебя доведёт до конца.Ё хо хо.И бутылка рома
Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя" - Цензор.НЕТ 5554
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02.10.2020 11:52 Ответить
ёсли "дьявол" и сущёствеут, то кто же Яхве?(убил в миллионы раз больше "детей своиХ")

а то что пьют мол - давай честно, вот вы бы стал дёпутатом, и что бы делал? все наживаются, а вы - бомж? нё думаю.
так шо не надо всяких "дьяволов"(что это?) тут разводить, а подумать.
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02.10.2020 12:06 Ответить
Ну это образно.Если писание и выдумка,то грехи реальные.И ведут они к уничтожению индивидуума в той или иной мере.Разрушают гармонию твоего сознания и сознание тех,кто тебя окружает.Вот взять Лукашенко например.Атеист с грехом властолюбие,заставляет страдать всю Беларусь из -за своего греха.А теперь представь,що в Раде,сколько там тадепутов?И у каждого свой волк,который его грызёт.И вот Рада подобно стае,рвёт ресурсы Державы
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02.10.2020 12:28 Ответить
грехи реальные.\\\\\\\\

а чего же Сралин не "горит вечно?"
и ваша т.н. "ыУдка - 30 шекелей"? даже не то что "горит", ее даже не было.
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02.10.2020 12:35 Ответить
Было не было то вопрос к религиоведам.Меня больше интересует научный диагноз такому заболеванию как клептократия и как она переплетается с клептоманией,якой заражены наши тадепуты.Що як известно в Библии является грехом и называется воровством
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02.10.2020 12:45 Ответить
таки да . у меня одноклассник травматолог умер в 42 сердце не выдержало . жил один и почти всё время на работе .то на дежурстве в отделении . то в поликлинике на приёме .
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02.10.2020 12:56 Ответить
Держу кулачки за ещё одного не врача и не хорошего человека, но депутата.
Пусть выздоравливает.
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02.10.2020 11:01 Ответить
я помню ажиотаж на аппараты ИВЛ, эти твари гребли пачками на всё семейство и хранили в гаражах в надежде на спасение)) в этот момент шла бойкая торговля масками из гос резерва)))))))))))) доходило до абсурда наличку этим тварям возили в чемоданах и прямо в аэропорту проходили аукционы, а в больницах был йод и зелёнка жопу помазать.
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02.10.2020 11:13 Ответить
да ну?
то Невзоров - лох, который сказал шо для применения ИВЛ аппарата надо с 2 специка, не?
Вася Царев - купит аппарат, заразится и тупо сам себе обеспечит вентили?
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02.10.2020 12:08 Ответить
обслугу Вася себе наймёт)) если по объявлению в газете не получица, то закажет на Али два десятка из Китая с большим опытом, ты попробуй к аппарату в больнице просунуться и будешь приятно удивлён или послан в нужном направлении.
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02.10.2020 12:29 Ответить
Пекло переповнене.
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02.10.2020 11:57 Ответить
блин, ну что же за такой гадкий вирус - как выше написали шо умирают не депутаты всякие.
думаю мы мало молились, как бы сказал Филарет(кстати, он то тоже не подох, хотя и заболел), или Уважаемый Перт Алексеевич, да продолжит Аллах его пиджак, ибо коротковат

кстати - смешная опечатка)))
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02.10.2020 10:47 Ответить
почаївську лавру прикрити, вивести звідти весь персонал, дезинфікувати....
після чого передати в надійні руки
в почаєві ввести карантин - нікого не впускати...особливо паломніків-прочан
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02.10.2020 10:48 Ответить
В найтяжчі години не зрадив, не звільнився з роботи, СЛАВА ЛІКАРЮ, вічна пам'ять...
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02.10.2020 10:48 Ответить
спасибо за жизнь, Иван Венжинович, прожитую Вами не зря!
Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя" - Цензор.НЕТ 544

Царство Небесное, ушедшему рано
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02.10.2020 10:50 Ответить
Помер лікар Почаївської лікарні Венжинович, який став героєм білбордів "Дякуємо за життя" - Цензор.НЕТ 4565
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02.10.2020 10:50 Ответить
А, ОДНА латентовірусна бессимптомна скузі без маски, може заразити в вагоні метро, десятки людей.
По факту, когось вб'є, когось на все життя зробить інвалідом.
Тому що: «Я нє виношу когда мєня прінуждают, чьто то дєлать !»
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02.10.2020 11:06 Ответить
100 баллов
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02.10.2020 14:59 Ответить
А степанов и ляшко при встрече трижды целуются и произносят Ковид воскрес - во истину воскрес. И не хрена их ни какая холера не берёт.
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02.10.2020 11:07 Ответить
Какой усталый и добрый взгляд у человека. Видимо спас не одну человеческую жизнь. Вот сердце и не выдержало. Очень , очень жаль.
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02.10.2020 12:09 Ответить
Как обидно, что доктор и в маске, и в защитном щитке, и в защитном костюме не смог избежать опасности заразиться этим мерзким вирусом! Добрая память хорошему человеку и отличному врачу!
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02.10.2020 13:23 Ответить
Дякуємо за життя!!!
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02.10.2020 13:49 Ответить
Сумно..
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02.10.2020 14:59 Ответить
Герої не вмирають!

Царство небесне Лікарю, Рятівнику!
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28.11.2020 17:11 Ответить
 
 