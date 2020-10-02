Умер врач Почаевской больницы Венжинович, ставший героем билбордов "Спасибо за жизнь". ФОТО

В Тернопольской области умер 51-летний терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович, чье фото среди других медиков, которые боролись с коронавирусом, было на билбордах в украинских городах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на сообщение Почаевской больницы, где работал медик.

"Непостижимая потеря... Мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Ивана Венжиновича. Администрация и коллектив выражают искренние соболезнования родным и близким", - говорится в посте.

Как сообщили корреспонденту "Укринформа" в Почаевской больнице, несколько дней тому назад у Венжиновича диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию. Медику сделали ПЦР-тест. Но сердце врача остановилось. Сейчас в больнице ждут результатов ПЦР-теста.

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В разгар пандемии фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press из украинских больниц, в частности из Почаева.

Впоследствии его фото, среди других фотографий украинских медиков, было размещено по всей стране на билбордах с надписью "Спасибо за жизнь".