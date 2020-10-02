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Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе

Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе

Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

"Мы приветствуем тот факт, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководства решительно осудили применение силы в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Армения готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах.

Кроме того, армянская сторона выразила готовность восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей.

Также читайте: Азербайджан прорвал линию обороны в Нагорном Карабахе, - азербайджанские СМИ. ФОТОрепортаж 18+

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) ОБСЕ (4883) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+72
По морде дали и сразу захотелось?? Хрен вам... надеюсь Азербайджан пойдет до конца....
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02.10.2020 10:42 Ответить
+63
Армяне - идите накуй с оккупированной вами территории Карабаха - и будет вам мир! По другому никак....
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02.10.2020 10:42 Ответить
+60
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины Она ответит без затей Хотят до первых ********
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02.10.2020 10:46 Ответить
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В этот раз в голову надуть может не только ветром.
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02.10.2020 11:32 Ответить
Это же андрогин, не женщина..Ватница обитает в не менее идиотском доме, спроектированном таким же кретином как и она:Вірменія висловила готовність розпочати переговори з припинення вогню в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 3416
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02.10.2020 11:35 Ответить
Э не.
Сначала Азербайджан освободит Карабах и сделает пару сотен километров выжженой земли вдоль границы, а уж потом переговоры.
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02.10.2020 11:37 Ответить
Там дуже давній конфлікт між двома народами. Конфлікт існує незалежно від впливу Росії. Тобто, він залишиться навіть, якщо російський вплив зникне зовсім. Тому я не можу бути на стороні одніє країни, бо це занадто просто виглядає. Нагадаю також, що не існує воєнного вирішення конфлікту. Чому? Дуже просто. Якщо азери захоплять, як вони кажуть, свою територію (цю територію дуже сумнівно віднесли до Азербайджану у 20-х роках), вони не зможуть керувати територією, де проживає більше 50% вірмен. Вірмени не погодяться на азерівську владу над ними, і конфлікт розгориться на більшій території. До речі, влада азербайджану це розуміє, і воєнний наступ скоро припинеться. Владі Аз-ну не потрібне підкорення цих спірних територій Карабаха, як багато тут хто вважає, бо стане проблемою їх утримання.
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02.10.2020 11:38 Ответить
Переговоры идут 30 лет - сколько еще этот "минск" можно продолжать ?
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02.10.2020 11:43 Ответить
А Вы думаете, что можно решить это военным путём. Я написал уже, почему нельзя. Перечитайте. Лучше согласится на вечно тлеющий конфликт, единственное решение.
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02.10.2020 11:59 Ответить
Совсем давно в Великую Армению, страну трёх морей, входил почти весь Кавказ.. Что от этого осталось видим сейчас и всё это решено исключительно военным путём
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02.10.2020 14:03 Ответить
Ну что значит "решено"? Решение конфликтов военным способом раньше было нормой. Хотя это порождало новые конфликты. Сейчас международное право задокументировано, поэтому военный способ необходимо как-то оправдывать тем, кто этот способ применяет. Не оправдаешь, получишь санкции. Слабо, но всё же. Стать изгоем - значит отстать от других, а это хуже самих санкций.
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02.10.2020 14:42 Ответить
Тобто, де зручно, ви ховаєтесь за " задокументировано международное право" - воювати -НІ-НІ. А коли незручно, це я про "непорушність кордонів", ви про нього забуваєте. Тільки міжнародне право визнає ПРАВО ДЕРЖАВИ НА ЗАХИСТ. І НЕ ОБМЕЖУЄ ЇЇ В ЧАСІ.
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02.10.2020 20:55 Ответить
Теж мишебратя!
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02.10.2020 13:41 Ответить
Повернуться у свої оселі понад 650 000 біженців і вірмен там стане менше 50%.
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02.10.2020 14:02 Ответить
Вряд ли большинство вернётся, но армяне оттуда побегут,в первую очередь молодые и здоровые
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02.10.2020 14:05 Ответить
Кто-то побежит, а кто-то останется и будет настроен (мягко говоря) против новой власти из Азербайджана.
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02.10.2020 14:47 Ответить
Це ваша особиста,дуже сумнівна і БРЕХЛИВА точка зору. А як же Вірмени "терпіли" управління Азербайджаном впродовж 70 років савєцькой власті? У світі є бага о прикладів мирного спів існування і розквіту анклавів серед іноплеменного народу. Це - непросто,але можливо. І не Брешіть нам про те що Баку напав на Карабах. Азербайджан відвойовує СВОЮ землю і має на це ПОВНЕ МОРАЛЬНЕ І ЮРИДИЧНЕ ПРАВО, бо принцип непорушності кордонів ще ніхто не відміняв і не ПІДМІНЯВ сумнівним "принципом історчної справедливості" та ще 1000,річної давності.
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02.10.2020 20:05 Ответить
Вірмени звикли дивитися раїсі до рота.Саме раїсія намовила напасти на
Азербайджан, бо тупо вирішила перевірити його реакцію. Зараз отримує
гарних люлей.Напевно рашка пообіцяла допомогу вірменам, а тут Турція
з'явилася. Рашка забзділа відкрито втручатися. Впевен що Алієв разом з
Ердоганом звільнять Нагорний Карабах від вірмен.бо так карти лягли!
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02.10.2020 20:45 Ответить
Боюся, що це - ДУЖЕ ОПТИМІСТИЧНИЙ сценарій. Бо вже з'явилися повідомлення про перекидання цапами військової техніки до Вірменії через Персію, себто Іран.
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02.10.2020 20:49 Ответить
Менты звонят в двери наркопритона.
- Милиция, откройте!
- Что надо?
- Поговорить.
- Сколько вас?
- Двое.
- Вот и поговорите между собой.
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02.10.2020 11:39 Ответить
У азеров огромный плюс в том , что они сейчас на "равных" (почти ) с армянами . Кацапы не могут быстро влезть в бои - поэтому Азербайджан должен "двигаться " дальше , пока есть возможность . Если Карабах сходу не освободят - тогда и на переговоры можно "остановиться" .
Это не наша ситуация , когда через границу побатальонно заходят Орки , а мы ничего не можем сделать ....
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02.10.2020 11:41 Ответить
як захочемо, то можем нарубать їх в квашену капусту, тільки б зброї вистачило, але зараз її у нас замало
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02.10.2020 11:56 Ответить
Спасибо грузинам.
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02.10.2020 13:43 Ответить
І "нє спасіба" персам. Через них каци почали техніку гнати вірменам.
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02.10.2020 20:58 Ответить
"Одноцветье этнографической карты не оставляет таких надежд.

Это одноцветье творилось на Южном Кавказе огромной жестокостью. Более 300 тысяч армян ушли из Азербайджана после февраля 1988 г. и более 200 тысяч азербайджанцев - из Армении и Карабаха. Ужасы массовой резни армян в Баку и Сумгаите, резни азербайджанцев армянами в Ходжале, акты геноцида, убийства, разорение имуществ по всему Южному Кавказу заставили сотни тысяч людей уйти из своих городов и деревень, спасая жизнь."

"Нагорная отповедь"

В Карабахе можно окончательно решить только один вопрос - о мире.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2020%2F10%2F01%2F87323-nagornaya-otpoved%3Ffbclid%3DIwAR0aw1LddW-oy5Be-hfkXGQLsyh7BXnRD6vlHzRQ207NGy3K7f2U5RbbNCw&h=AT3X2HhxJZTctInKyVQUaJDb-VLtIEVGMjBXJSL-gbYXY1HIsWQhIGihlMMvVqimXdz7pmKkl6ln4wxMF3BJSoF9xcbI3qouqf7d41HGmwRomtmecAPtJIfkA48VK2fr7eUu&__tn__=-UK-R&c[0]=*******************************************************************************************-8YYRqUIyqhjdPOKy02h85QDD5DyKYBJOVAl25ySH0HCLXEsEGg https://novayagazeta.ru/.../10/01/87323-nagornaya-otpoved
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02.10.2020 11:48 Ответить
Как всегда рускамирские переговоры... А тем временем пуйло перегонит через иран то железо, что расконсервировал и готовит к отправке в армению. Алиев же четко сказал: уберите свое железо и ихтамнетов с Азербайджанской земли и сразу наступит мир! О чем можно еще говорить? С рашкой можно говорить давая по п***лине после каждого слова.
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02.10.2020 11:49 Ответить
Засцали толстозадые хачики?
Вы только посмотрите - они согласны!
А свалить на уй в свой Ереван вы не согласны?
Нагорный Карабах - это Азербайджан!
И вашего толстозадого согласия на это не требуется!
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02.10.2020 11:54 Ответить
від кожного дрючка по потилиці у реципієнта ширше розкриваються вуха і воно починає ліпше слихати та скигле
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02.10.2020 12:00 Ответить
Поздно, вам предлагали, только полное освобождение!
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02.10.2020 12:16 Ответить
Залиште вірмешки окуповану територію і сідайте за стіл переговорів із калькулятором, щоб сплатити шкоду, яку завдали Азербайджану за використання її землі.
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02.10.2020 12:22 Ответить
Это демонстративный урок для Украины. Вот так надо уметь побеждать в дипломатии, а не просто умоляя и соглашаясь на всё.
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02.10.2020 12:32 Ответить
с чего бы это... люлей всыпали... в по большому счету пусть Азербайджан освобождает свою территорию и только после освобождения проведет переговоры... кацапы не вмешаются, Турция на стороне Азербайджана... война до победного конца...
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02.10.2020 12:51 Ответить
Освобождаете землю от своих граждан и войск и ВСЕ!!!!
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02.10.2020 13:01 Ответить
Совсем грустно им стало. Расея мало мяса сомогла прислать (самолетом много не отправиш!).
Техику через Иран тоже по желанию пропускают (ясно что не за посмотреть в глаз ху&ла!),да туда ее еще и доставить надо.
Грузины молодцы! Перекрыли пямые поставки! Опять "русский кантавр"- когда жопа с обоих сторон.
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02.10.2020 13:05 Ответить
Пару уточнений. Азербайджан готов возобновить переговоры. Война для нас вынужденная. Но для начала надо соблюдать договоренности. Нужно вывести оккупационные армянские войска. Интернет в Азербайджане на сегодня действительно ограничен. Но я как видите пользуюсь им. Ограничения касаются соц.сетей и некоторых моментов. Думаю каждый военный понимает суть этих ограничений в военное время.
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02.10.2020 13:58 Ответить
Мабуть, азери добряче притисли.
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02.10.2020 15:49 Ответить
Сначала прыгают как питухи, а леща хорошего дашь, сразу "брЯт, брЯт, слЮшай, брЯт" сцыкуны носатые
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03.10.2020 06:06 Ответить
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