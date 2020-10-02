Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе
Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.
"Мы приветствуем тот факт, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководства решительно осудили применение силы в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Армения готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах.
Кроме того, армянская сторона выразила готовность восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей.
Топ комментарии
+72 Привет
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+63 Рома Маестро
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+60 Владимир Пономаренко #471653
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Сначала Азербайджан освободит Карабах и сделает пару сотен километров выжженой земли вдоль границы, а уж потом переговоры.
Азербайджан, бо тупо вирішила перевірити його реакцію. Зараз отримує
гарних люлей.Напевно рашка пообіцяла допомогу вірменам, а тут Турція
з'явилася. Рашка забзділа відкрито втручатися. Впевен що Алієв разом з
Ердоганом звільнять Нагорний Карабах від вірмен.бо так карти лягли!
- Милиция, откройте!
- Что надо?
- Поговорить.
- Сколько вас?
- Двое.
- Вот и поговорите между собой.
Это не наша ситуация , когда через границу побатальонно заходят Орки , а мы ничего не можем сделать ....
Это одноцветье творилось на Южном Кавказе огромной жестокостью. Более 300 тысяч армян ушли из Азербайджана после февраля 1988 г. и более 200 тысяч азербайджанцев - из Армении и Карабаха. Ужасы массовой резни армян в Баку и Сумгаите, резни азербайджанцев армянами в Ходжале, акты геноцида, убийства, разорение имуществ по всему Южному Кавказу заставили сотни тысяч людей уйти из своих городов и деревень, спасая жизнь."
"Нагорная отповедь"
В Карабахе можно окончательно решить только один вопрос - о мире.
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Вы только посмотрите - они согласны!
А свалить на уй в свой Ереван вы не согласны?
Нагорный Карабах - это Азербайджан!
И вашего толстозадого согласия на это не требуется!
Техику через Иран тоже по желанию пропускают (ясно что не за посмотреть в глаз ху&ла!),да туда ее еще и доставить надо.
Грузины молодцы! Перекрыли пямые поставки! Опять "русский кантавр"- когда жопа с обоих сторон.