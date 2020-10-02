Армения выразила готовность начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе

Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

"Мы приветствуем тот факт, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководства решительно осудили применение силы в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Армения готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах.

Кроме того, армянская сторона выразила готовность восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей.

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