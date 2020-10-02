За минувшие сутки в ВСУ выявили 76 случаев COVID-19, болеют 711 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 2 октября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеют - 711 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 76 новых случаев COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 15 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 6 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 2 военнослужащих, военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 61 человек (Киевская область - 28 военнослужащих и 4 работника ВС Украины, Одесская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Житомирская область - 3 военнослужащих, Харьковская область - 3 военнослужащих, Ривненская область - 1 военнослужащий и 7 работников ВС Украины, Львовская, Хмельницкая, Ивано-Франковска, Днепропетровска, Винницкая, Полтавская, Херсонская, Черниговская, Тернопольская и Запорожская области - по 1 военнослужащему, Николаевская область - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровел 2 331 человек, летальных случаев - 10.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 652 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 54 человека.

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