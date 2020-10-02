Пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. грн за погибшего члена семьи, - Шмыгаль
Пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выплатят компенсации, как только подсчитают все убытки.
Об этом в ходе брифинга на Луганщине заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По словам премьера, сумма средств из резервного Фонда государства будет выделена, как только подсчитают убытки.
"300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн - выплата семьям погибших людей, 50 тыс. грн - если дом частично разрушен, 20 тыс. грн - если пострадало хозяйство, есть потери. Также область готова выплачивать из своего резервного фонда средства", - отметил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что Кабмин готов к выплатам, как только поступят просчитанные и зафиксированные убытки и завершится борьба с пожаром.
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