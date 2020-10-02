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Новости Пожары в Украине
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Пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. грн за погибшего члена семьи, - Шмыгаль

Пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. грн за погибшего члена семьи, - Шмыгаль

Пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выплатят компенсации, как только подсчитают все убытки.

Об этом в ходе брифинга на Луганщине заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам премьера, сумма средств из резервного Фонда государства будет выделена, как только подсчитают убытки. 

"300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн - выплата семьям погибших людей, 50 тыс. грн - если дом частично разрушен, 20 тыс. грн - если пострадало хозяйство, есть потери. Также область готова выплачивать из своего резервного фонда средства", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что Кабмин готов к выплатам, как только поступят просчитанные и зафиксированные убытки и завершится борьба с пожаром.

Также читайте: Из-за пожаров на Луганщине открыли 10 уголовных производств, - Шмыгаль

Автор: 

компенсации (482) пожар (5969) Шмыгаль Денис (2725) Луганская область (6510)


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Жмотяры, 200 тыс за погибшего это слишком мало.
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02.10.2020 11:06 Ответить
Так они пожгут все свои развалюхи сами. Там развалюхи от силы то шо видно на видео - по 20 000 гривен стоит.
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02.10.2020 11:13 Ответить
Це все? Це так виришила прикрити гнійна зелена цвіль відступ військ, "велику тишу" та як наслідок вчинену бойовиками пожежу. . 11 загиблих, більш 400 спалених домівок. Це повна поразка плану "просто припинити стріляти". Щоб тебе вірус забрав.
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02.10.2020 13:18 Ответить
За дамбаскую конуру 300, а за дохлого дамбаса 200 тыс. это очень жирно для предателей Родины! Оптимально по 1000 грн за конуру и по 50 грн за тушку предателя Родины.
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02.10.2020 14:48 Ответить
нет зрады.
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02.10.2020 17:44 Ответить
 
 