Пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. грн за погибшего члена семьи, - Шмыгаль

Пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выплатят компенсации, как только подсчитают все убытки.

Об этом в ходе брифинга на Луганщине заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам премьера, сумма средств из резервного Фонда государства будет выделена, как только подсчитают убытки.

"300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн - выплата семьям погибших людей, 50 тыс. грн - если дом частично разрушен, 20 тыс. грн - если пострадало хозяйство, есть потери. Также область готова выплачивать из своего резервного фонда средства", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что Кабмин готов к выплатам, как только поступят просчитанные и зафиксированные убытки и завершится борьба с пожаром.

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