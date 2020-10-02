Кандидата в мэры Киева Борислава Березу не смогли снять с местных выборов через суд
Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск в отношении кандидата в мэры Борислава Березы и "Эко партии Березы" – политическую силу вместе с ее лидером пытались не допустить к участию в местных выборах в столице. Формальным поводом стало то, что денежный залог за участие в выборах был оплачен якобы не со счета Киевской партийной организации, а со счетов всеукраинской. Однако доказать это в суде истцам так и не удалось.
"Суд по снятию меня и моей партии с выборов закончился. Мы выиграли – нас не смогли снять с выборов. Напоминаю, что этот иск подал некий Олег Горбачев. Это один из мелких клерков Госэкоинспекции, приближенный к бывшему руководителю этой структуры Егору Фирсову. Ранее Фирсов был главой "Удара" в Донецке, а теперь неожиданно решил, что ему пора поучаствовать в выборах мэра Киева", – написал Борислав Береза в своем Telegram-канале "Березовый сок".
Истец заявил о намерении оспаривать решение суда, а также требовал отдельным решением вынести постановление Нацбанку с целью провести проверку банка, который открыл счёт "Эко партии Березы". Речь идет о государственном "Укрэксимбанке".
Отметим, на прошлых местных выборах, когда Борислав Береза баллотировался в мэры Киева и занял второе место, его также пытались "снять" через суд. Тогда иск подала общественная организация "Наждак", которую связывают с окружением действующего городского головы.
Также напомним, что в начале неделе Борислав Береза сообщил о том, что у него и жены диагностировали Covid-19. Политик предупредил, что будет принимать участие в предвыборной кампании дистанционно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(У Кличка бабуся по лінії тата єврейка).
За кого ти, вніматєльний?
Я би хотів в керівництві України таких євреїв, як Яценюк та Гройсман. Та й навіть за Березу нема особливих заперечень.
Але ніколи не погоджусь на Фірташа, беню і ЗЕ.
Або ти ЗБРЕХАВ.
Не лазь до журнашлюх.
Не рознось інфозаразу.
Пошукав сам.
Лови:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1qqUwpXsAhVgAxAIHdBxCdwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2009%2F12%2F1%2F4517182%2F&usg=AOvVaw30u2QrqcxXmw2f2KAU57vY Яценюк: ''Я не еврей. Не всем везет!'' | Украинская правда
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1qqUwpXsAhVgAxAIHdBxCdwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2009%2F12%2F1%2F4517182%2F&usg=AOvVaw30u2QrqcxXmw2f2KAU57vY www.pravda.com.ua › news › 2009/12
Dec 1, 2009 - "Ну, не всем везет! Ну, украинец!", - сказал Яценюк, комментируя многочисленные сообщения о том, что он по национальности еврей.»
Ближе к выборам включится тяжелая артиллерия - котяхи полетят.
Фіпсов досі вірно служить Фірташу.