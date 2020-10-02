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Кандидата в мэры Киева Борислава Березу не смогли снять с местных выборов через суд

Кандидата в мэры Киева Борислава Березу не смогли снять с местных выборов через суд

Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск в отношении кандидата в мэры Борислава Березы и "Эко партии Березы" – политическую силу вместе с ее лидером пытались не допустить к участию в местных выборах в столице. Формальным поводом стало то, что денежный залог за участие в выборах был оплачен якобы не со счета Киевской партийной организации, а со счетов всеукраинской. Однако доказать это в суде истцам так и не удалось.

"Суд по снятию меня и моей партии с выборов закончился. Мы выиграли – нас не смогли снять с выборов. Напоминаю, что этот иск подал некий Олег Горбачев. Это один из мелких клерков Госэкоинспекции, приближенный к бывшему руководителю этой структуры Егору Фирсову. Ранее Фирсов был главой "Удара" в Донецке, а теперь неожиданно решил, что ему пора поучаствовать в выборах мэра Киева", – написал Борислав Береза в своем Telegram-канале "Березовый сок".

Истец заявил о намерении оспаривать решение суда, а также требовал отдельным решением вынести постановление Нацбанку с целью провести проверку банка, который открыл счёт "Эко партии Березы". Речь идет о государственном "Укрэксимбанке".

Отметим, на прошлых местных выборах, когда Борислав Береза баллотировался в мэры Киева и занял второе место, его также пытались "снять" через суд. Тогда иск подала общественная организация "Наждак", которую связывают с окружением действующего городского головы.

Также напомним, что в начале неделе Борислав Береза сообщил о том, что у него и жены диагностировали Covid-19. Политик предупредил, что будет принимать участие в предвыборной кампании дистанционно.

Автор: 

выборы (24759) Киев (25668) Береза Борислав (220)


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Топ комментарии
+3
єврей єврею рознь.
Я би хотів в керівництві України таких євреїв, як Яценюк та Гройсман. Та й навіть за Березу нема особливих заперечень.

Але ніколи не погоджусь на Фірташа, беню і ЗЕ.
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02.10.2020 11:26 Ответить
+2
Евреи лезут напролом!
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02.10.2020 11:12 Ответить
+2
Бєня, пєрєлогінься.
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02.10.2020 11:15 Ответить
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Евреи лезут напролом!
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02.10.2020 11:12 Ответить
Бєня, пєрєлогінься.
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02.10.2020 11:15 Ответить
Кандидата в мери Києва Борислава Березу не змогли зняти з місцевих виборів через суд - Цензор.НЕТ 4589
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02.10.2020 11:34 Ответить
Радієш ?
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02.10.2020 11:17 Ответить
Дорогуша, )(реново, что ты читаешь только свои посты и не отслеживаешь чужие. Я тебя назову Зелей, не обидешься. Будь внимательнее
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02.10.2020 11:24 Ответить
Ти за Верещук? За Пальчевского?
(У Кличка бабуся по лінії тата єврейка).
За кого ти, вніматєльний?
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02.10.2020 11:34 Ответить
єврей єврею рознь.
Я би хотів в керівництві України таких євреїв, як Яценюк та Гройсман. Та й навіть за Березу нема особливих заперечень.

Але ніколи не погоджусь на Фірташа, беню і ЗЕ.
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02.10.2020 11:26 Ответить
Чувак, ПРУФ, що Яценюк, єврей.
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02.10.2020 11:35 Ответить
про «дрєвній єврєйскій род бакай», не пропонувати.
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02.10.2020 11:39 Ответить
Яценюк цього ніколи не заперечував. Сам особисто не признавався - але й не заперечував. На відмінну, наприклад, від Пороха.
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02.10.2020 11:40 Ответить
Чувак ПРУФ, буде?
Або ти ЗБРЕХАВ.
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02.10.2020 11:43 Ответить
пошукай сам в неті, як Яценюка цілком притомні журики називали "чернівецький єврей". Він не заперечував.
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02.10.2020 11:45 Ответить
Ти нерозбірливий.
Не лазь до журнашлюх.
Не рознось інфозаразу.
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02.10.2020 11:47 Ответить
Почитай оно як «Мамалюбітскорость» насмоктав з бєніного 21-го пальця, про «прастітуток на Майданє»
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02.10.2020 11:50 Ответить
Бачу, пруфа, від тебе не діждуся.
Пошукав сам.
Лови:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1qqUwpXsAhVgAxAIHdBxCdwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2009%2F12%2F1%2F4517182%2F&usg=AOvVaw30u2QrqcxXmw2f2KAU57vY Яценюк: ''Я не еврей. Не всем везет!'' | Украинская правда
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC1qqUwpXsAhVgAxAIHdBxCdwQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2009%2F12%2F1%2F4517182%2F&usg=AOvVaw30u2QrqcxXmw2f2KAU57vY www.pravda.com.ua › news › 2009/12


Dec 1, 2009 - "Ну, не всем везет! Ну, украинец!", - сказал Яценюк, комментируя многочисленные сообщения о том, что он по национальности еврей.»
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02.10.2020 11:51 Ответить
цбого чомусь не бачив... Значить, пропустив. Дякую.
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02.10.2020 11:58 Ответить
Але ніколи не погоджусь на Фірташа, беню і ЗЕ./ Без предисловия Я не украинофоб, но... израильские флажки требуют от украинцев : пару сот виселец на Крещатики. / Только огонь судов Линча может избавить Украину / и т.д. Украинцы почему то обязательно извиняются Я не антисемит, но...
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02.10.2020 11:45 Ответить
Ну всё - пошли бросаться какашками.
Ближе к выборам включится тяжелая артиллерия - котяхи полетят.
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02.10.2020 11:15 Ответить
Фірсов - це Фірташ. Коли Порох, Яценюк і Гройсман почали щемити оліграхів-паразитів на держбюджеті, на державній власності (до речі, невелика група олігархів, і Порох серед них, до таких паразитів не відноситься) - тоді Фірсов став в позу і демонстративно вийшов з фракції. Ну, а тоді Фірсова "пішли" і з депутатів...
Фіпсов досі вірно служить Фірташу.
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02.10.2020 11:24 Ответить
"береза" вже не "націоналіст", а "еколог"?
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02.10.2020 12:08 Ответить
Дерево є дерево ностальгія за лісом переважила...
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02.10.2020 12:12 Ответить
...а ностальгія до бляхи?
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02.10.2020 12:46 Ответить
еще одно, без чего не прожить киеву
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02.10.2020 13:14 Ответить
 
 