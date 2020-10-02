Кандидата в мэры Киева Борислава Березу не смогли снять с местных выборов через суд

Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск в отношении кандидата в мэры Борислава Березы и "Эко партии Березы" – политическую силу вместе с ее лидером пытались не допустить к участию в местных выборах в столице. Формальным поводом стало то, что денежный залог за участие в выборах был оплачен якобы не со счета Киевской партийной организации, а со счетов всеукраинской. Однако доказать это в суде истцам так и не удалось.

"Суд по снятию меня и моей партии с выборов закончился. Мы выиграли – нас не смогли снять с выборов. Напоминаю, что этот иск подал некий Олег Горбачев. Это один из мелких клерков Госэкоинспекции, приближенный к бывшему руководителю этой структуры Егору Фирсову. Ранее Фирсов был главой "Удара" в Донецке, а теперь неожиданно решил, что ему пора поучаствовать в выборах мэра Киева", – написал Борислав Береза в своем Telegram-канале "Березовый сок".

Истец заявил о намерении оспаривать решение суда, а также требовал отдельным решением вынести постановление Нацбанку с целью провести проверку банка, который открыл счёт "Эко партии Березы". Речь идет о государственном "Укрэксимбанке".

Отметим, на прошлых местных выборах, когда Борислав Береза баллотировался в мэры Киева и занял второе место, его также пытались "снять" через суд. Тогда иск подала общественная организация "Наждак", которую связывают с окружением действующего городского головы.

Также напомним, что в начале неделе Борислав Береза сообщил о том, что у него и жены диагностировали Covid-19. Политик предупредил, что будет принимать участие в предвыборной кампании дистанционно.