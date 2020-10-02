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Новости Пожары в Украине
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Более 25 тыс. гектаров леса Украина потеряла в этом году из-за пожаров, - Шмыгаль

Более 25 тыс. гектаров леса Украина потеряла в этом году из-за пожаров, - Шмыгаль

Украина потеряла фактически большой лесхоз из-за пожаров в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Луганщине, передает Цензор.НЕТ.

"Всего цифра пострадавших площадей в Украине от лесных пожаров в этом году - больше 25 тыс. гектаров", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, Украина потеряла фактически большой лесхоз из-за пожаров.

"Это та причина, которая вынуждает нас разработать стратегию и определять средства для того, чтобы сделать невозможными такие пожары. Гослесагентство имеет поручение немедленно приступить к разработке такого документа", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Пострадавшим в результате пожаров на Луганщине выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. грн за погибшего члена семьи, - Шмыгаль

Автор: 

лес (632) пожар (5969) Шмыгаль Денис (2725) Луганская область (6510)


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02.10.2020 11:22 Ответить
Просто клован бедоносец при власте это горе в державе
Как гласит народная мудрость: "Лучше дочь проститутка, чем сын зеленский"
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02.10.2020 11:23 Ответить
зате не дали вирубати і вивезти до європи...як і обіцяв 1,5 роки тому кандидатом нинішній переможець виборчих президентських перегонів
отже, дотримався обіцянок
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02.10.2020 11:32 Ответить
Так їх навмисне і палять бариги щоб потім вирубати, типу не пропадать же добру і вивезти до ЄС. .
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02.10.2020 13:55 Ответить
Более 25 тыс. гектаров леса Украина потеряла в этом году из-за пожаров, - Шмыгаль -- в этом году ? Порошенко виноват ? Или слава дэбилной власти ЗЕ и слава зебилам что за неё голосовали ?
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02.10.2020 11:50 Ответить
Если у власти в Украини одни евреи , то почему в Украине не может сгорать по 25 000 гектаров лесе ? Где логика ?
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02.10.2020 11:52 Ответить
вигорівший український ліс втратив преЗедент, який покривав правду про підпали і провокації окупаційних військ. В процесі навмисного підпалу російських окупаційних військ сухої трави і лісів в сірій зоні і вздовж всієї лінії розмежування втрачено багато людських життів, як військових, так і цивільних, знищено військове і майно громадян, що там проживали. Знищена інфраструктура, для відбудови якої прийдеться витратити великі бюджетні, а значить людські гроші. Де скакуни і патрійоти від нацсук і Швабоди? Чому ще не запитали у винних? Виходить, що ваші партії і рухи під прикриттям націанальних гасел зроблені за московські гроші виключно для боротьби з проукраїнським президентом?
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02.10.2020 12:19 Ответить
Зеленський так і сказав ми навчились гасити пожежі. А при тренуваннях мабуть спалили 25000 га лісів.
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02.10.2020 13:53 Ответить
 
 