Более 25 тыс. гектаров леса Украина потеряла в этом году из-за пожаров, - Шмыгаль

Украина потеряла фактически большой лесхоз из-за пожаров в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Луганщине, передает Цензор.НЕТ.

"Всего цифра пострадавших площадей в Украине от лесных пожаров в этом году - больше 25 тыс. гектаров", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, Украина потеряла фактически большой лесхоз из-за пожаров.

"Это та причина, которая вынуждает нас разработать стратегию и определять средства для того, чтобы сделать невозможными такие пожары. Гослесагентство имеет поручение немедленно приступить к разработке такого документа", - добавил Шмыгаль.

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