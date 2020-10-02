Украина рассматривает вопрос присоединения к иску Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH17, - замгенпрокурора Мамедов

Украина может присоединиться к иску Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH17: этот вопрос, по словам Гюндуза Мамедова, "сейчас рассматривается" Минюстом.

Совместная следственная группа (JIT), которая расследует уничтожение российскими оккупантами лайнера Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, не прекращает работу, несмотря на суд над четырьмя фигурантами по этому делу в Нидерландах. Об этом ZN.ua заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, назвав также "самое важное событие" по процессу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, JIT продолжает сбор улик причастности и других к этому преступлению: всех тех, кто отдавал приказы и их выполнял. "Задачи и цели... не изменились – привлечение к ответственности всех виновных в уничтожении рейса МН17", – подчеркнул он.

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28 сентября суд выслушал защиту Олега Пулатова и взял перерыв до 3 ноября. Мамедов уклонился от ответа на вопрос, сознательно ли у обвиняемого россиянина все затягивают; говорит, так как Украина – не сторона этого процесса, "не видим возможным давать свою оценку".

Визит адвокатов Пулатова в РФ для консультаций с ним прокурор считает самым важным событием с точки зрения прогресса в деле, так как все стороны теперь могут ознакомиться с версией событий от россиянина.

На вопрос, как Украина реагирует на то, что у Пулатова обвиняют ее в незакрытии "воздуха" над Донбассом после начала боев, и этот тезис использует пропаганда РФ, замглавы ОГП ответил коротко: "Исчерпывающий ответ на этот вопрос был предоставлен в отчете Совета по безопасности Нидерландов, который не нашел нарушений существующих на тот момент правил со стороны Украины".

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Чиновник добавил, что Украина "не видит проблем" в работе с малазийскими коллегами-следователями, несмотря на то, что власти этой страны ранее достаточно противоречиво оценивали результаты расследования JIT. Мамедов говорит, что коммуникация и работа в JIT "базируется на принципах взаимного доверия и профессионализма; мы работаем на один результат".

"Присоединение к иску Нидерландов в ЕСПЧ находится в компетенции Министерства юстиции, уполномоченного представлять интересы Украины в этом суде. И этот вопрос, насколько мне известно, сейчас рассматривается. В случае принятия соответствующего решения мы готовы продолжить координировать наши усилия и позиции с коллегами и всячески способствовать в их работе", - добавил он.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.