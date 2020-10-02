Волонтер Ворошилова о пожарах на Луганщине: Ветер подхватывал пламя из леса и разносил в разные стороны. Дома загорались в хаотическом порядке. Нечем дышать

Координатор северодонецкого офиса благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Ворошилова рассказала о ситуации в охваченных пожарами районах Луганщины.

"Горящее Смоляниново (в начале июля лесной пожар распространился на огромной площади и практически уничтожил поселок. - Ред.) надо умножать на пять. У моих соседей по поселку Сиротино полностью сгорел дом. Дотла. Я сегодня общалась с его хозяйкой, помогала разбирать руины. Она не понимает, что произошло: то смеется, то плачет, то замолкает", - рассказала Ворошилова УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Другой сосед всю ночь боролся с огнем. Он вечером вывез семью в безопасное место и вернулся. Завел генератор, включил насос. Пока хватало бензина, поливал дом и двор с крыши. Вокруг горели соседские дома, он боялся, что пламя переметнется к нему. Когда я с ним созванивалась в два-три часа ночи, он говорил: "Я как в аду. Меня со всех сторон окружил огонь. Я тут и сгорю на этой крыше". Тем не менее он сохранил дом, остался цел. Вот так рисковали люди. Сосед мог бы уехать, но не факт, что было бы, куда вернуться", - добавила волонтер.

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"Это страшно, когда ты не можешь контролировать ситуацию. Ветер подхватывал пламя из леса, и порывы разносили его в разные стороны. Дома загорались в хаотическом порядке, не обязательно пострадали улицы, которые ближе к посадке, пламя разносило во все стороны. В среду огонь чудом обошел поселок, со всех сторон окруженный лесом, но в четверг и он загорелся", - отметила она.

"В Северодонецке опять видно зарево. Нечем дышать и в городе, и в окрестных поселках. Задыхаемся, глаза у всех красные. Дым стоит плотной завесой, и она густеет, когда дует ветер из леса. На этой неделе я жила в Сиротино. В ночь со среды на четверг мы не спали. В восемь вечера исчезло электричество – огонь уничтожил провода. Мы собрались, уехали без вещей. Взяли только документы, схватили собаку… Потом готовились уезжать и из Северодонецка. ... Чувствуем себя как на пороховой бочке, огонь окружает со всех сторон. И не забывайте, что идет война. В лесу есть аэродром, возможно, по периметру были закопаны мины, или могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Были взрывы. К счастью, ничего никуда не прилетело", - поделилась Ворошилова.

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Также волонтер рассказала о работе спасателей: "Они работают, у них другого выхода нет. Молодые ребята приехали из разных городов Украины. Работают уже больше суток без сна и отдыха. Я вижу, что им сложно из-за того, что техника очень старая. Пока машина доезжает, половина воды проливается по дороге. Ребят жаль. Когда горело Смоляниново, была развернута полевая кухня, они могли обедать, чай пить. В этот раз этого почему-то не было, их кормили местные, сами покупали продукты. Но сейчас очень холодно, парни мерзнут на сумасшедшем ветру, им нужна возможность отдохнуть. Будем наедятся, что все потушат, дотушат, а дальше будем все вместе помогать пострадавшим. Люди привыкли волонтерить. Как-то да будет хорошо".