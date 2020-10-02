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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявлен у 199 сотрудников, с начала пандемии инфицировались 6147 человек, умерли 16, - МВД

Сегодня, 2 октября, зарегистрировано 199 работников МВД, которые заболели COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины

Больше всего больных в сутки правоохранителей выявлено: в Днепропетровской области (+17), в Сумской области (+14), и в г. Киеве (+36).

Всего за время пандемии COVID-19 инфицировалось 6147 работников системы МВД, выздоровели - 5507, умерли - 16.

За сутки COVID-19 выявлен у 199 сотрудников, с начала пандемии инфицировались 6147 человек, умерли 16, - МВД 01

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы уберечься от коронавирусной болезни необходимо мыть руки с мылом не менее 20 с или обрабатывать их антисептиком, использовать защитную маску, избегать скопления людей, если заболели, оставаться дома и обратититься к врачу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в ВСУ выявили 76 случаев COVID-19, болеют 711 человек, - Командование Медсил

карантин (16729) МВД (9326) правоохранительные органы (2970) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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мамки еще нарожают, как бы сказал тов. троцкий, но погиб.
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02.10.2020 11:55 Ответить
А обьявить вашим сотрудникам не заходить без маски в шаурмяшные и прочие забегаловки слабо?
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02.10.2020 12:03 Ответить
Может будут меньше лазить по рынкам и забегаловкам взятки вымогать ? Хотя надежды мало ...
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02.10.2020 12:07 Ответить
https://zn.ua/WORLD/luchshaja-iz-khudshikh-shvedskaja-ekonomika-postradala-iz-za-koronavirusa-menshe-vsekh-stran-v-evrope.html Шведскую стратегию борьбы с коронавирусом уже не раз приводят в пример.
За добу на COVID-19 виявлено у 199 співробітників, з початку пандемії інфікувалися 6147 осіб, померло 16, - МВС - Цензор.НЕТ 2368
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02.10.2020 12:10 Ответить
За добу на COVID-19 виявлено у 199 співробітників, з початку пандемії інфікувалися 6147 осіб, померло 16, - МВС - Цензор.НЕТ 9851
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02.10.2020 12:10 Ответить
 
 