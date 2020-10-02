За сутки COVID-19 выявлен у 199 сотрудников, с начала пандемии инфицировались 6147 человек, умерли 16, - МВД
Сегодня, 2 октября, зарегистрировано 199 работников МВД, которые заболели COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины
Больше всего больных в сутки правоохранителей выявлено: в Днепропетровской области (+17), в Сумской области (+14), и в г. Киеве (+36).
Всего за время пандемии COVID-19 инфицировалось 6147 работников системы МВД, выздоровели - 5507, умерли - 16.
В ведомстве напомнили, что для того, чтобы уберечься от коронавирусной болезни необходимо мыть руки с мылом не менее 20 с или обрабатывать их антисептиком, использовать защитную маску, избегать скопления людей, если заболели, оставаться дома и обратититься к врачу.
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Yuriy Smith
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Vyacheslav Nesterov
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