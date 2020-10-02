РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14598 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
897 13

Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Безгин

Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о проведении выборов во время карантина, -

Верховная Рада должна до 20 октября провести еще одно внеочередное заседание - для принятия закона об особенностях проведения выборов во время карантина.

Такое мнение высказал председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа") во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID -19" 2 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается совершенствования обеспечения, в частности законодательного, проведения выборов в период пандемии, наверное, уже все знают, что законопроект №4117 не проголосован из-за изменений в календарный план Верховной Рады, и вряд ли проголосован будет. И после того, как в среду, собственно, произошли изменения календарного плана, он не рассматривался даже на комитете... Есть заседание, которое состоится 20 числа (октября. - Ред.) и будет посвящено вопросам бюджета, я думаю, что следует проводить дискуссии по поводу еще одного внеочередного, чтобы оно состоялось раньше", - отметил Безгин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "СН" в Николаеве выдвинула в депутаты Клецова, выступавшего на "Новороссия ТВ" в поддержку наемников РФ

При этом он уточнил, что этот законопроект №4117 депутаты включили в повестку дня сессии, после чего документ должен рассматриваться профильным комитетом, а дальше - на пленарном заседании ВР в четверг, 1 октября.

В то же время Безгин выразил надежду, что "несмотря на большое количество больных в Верховной Раде, которое растет каждый день", все же удастся провести необходимое внеочередное заседание.

Как сообщалось, 29 сентября Верховная Рада не поддержала предложение включить в повестку дня заседания законопроект №4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период карантина. Однако, уже 30 сентября нардепы включили данный законопроект в повестку дня сессии. 

Принятие этого законопроекта предусматривало определение особенностей организации, подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19.

Вместе с тем 30 сентября парламентарии приняли решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6-9 октября и предусмотреть на этот период работу народных депутатов в комитетах. Причина - вспышка заболеваемости парламентариев и работников Аппарата ВР коронавирусной болезнью.

Автор: 

ВР (29279) карантин (16729) местные выборы (2752) внеочередное заседание (262) Виталий Безгин (42) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Да прям. В магазинах меньше людей?
Чтобы не пустить во власть рыгов и новорыгов нужно идти.
показать весь комментарий
02.10.2020 12:07 Ответить
+1
Законопроект "Об особенностях проведения выборов во время карантина"..
Какие особенности ?. Дезинфекция, дезинфекция, маски натянутые правильно, и еще раз дезинфекция. Для этого закон не нужен. Только жесткий контроль полиции. А все особенности которые хотят протянуть законом, скорее всего - фальсификация, фальсификация и еще раз фальсификация. И, судя по тому кто больше всех за этот законопроект радеет, понятно кому это все нужно.
показать весь комментарий
02.10.2020 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо быть дебилом, чтобы в такой ситуации рискуя жопой идти на выборы ...
показать весь комментарий
02.10.2020 12:05 Ответить
Да прям. В магазинах меньше людей?
Чтобы не пустить во власть рыгов и новорыгов нужно идти.
показать весь комментарий
02.10.2020 12:07 Ответить
В магазинах нет кабинок метр на метр куда будут заходить и больные и здоровые ,лично я не пойду ,бережёного Бог бережёт ...
показать весь комментарий
02.10.2020 12:12 Ответить
Можете не идти, я не уговариваю вас лично.
В лифтах больше места?
показать весь комментарий
02.10.2020 12:16 Ответить
Примерно столько-же ,но через лифт за 100 лет не пройдёт столько разного народа, как в кабинке за час .
показать весь комментарий
02.10.2020 12:27 Ответить
Маска и своя ручка, можно перчатки. Достаточно.
показать весь комментарий
02.10.2020 12:32 Ответить
Нет,совершенно недостаточно ,а обувь которой вы пойдёте домой ,а верхняя одежда которой вы ту кабинку оботрёте ,если бы было достаточно то врачи в ковидных больничках ни ходили бы в костюмах спец защиты ...
показать весь комментарий
02.10.2020 12:41 Ответить
С такими мыслями вообще нельзя из дома выходить ...
показать весь комментарий
02.10.2020 12:50 Ответить
Конечно не стоит ,но приходится.
показать весь комментарий
02.10.2020 13:46 Ответить
рискуя жопой\\\\\

?

Вы россиянин?
кроме этого "органа" нету более чем рисковать то?
показать весь комментарий
02.10.2020 12:31 Ответить
Ну это образное выражение мы же ни на выпускном вечере в Институте Благородных Девиц ,чтобы вести интеллигентные ,высоко интеллектуальные беседы о вреде посещения общественных мест в условиях нарастающей пандемии и опасности заразиться самому ,прийти домой и заразить своих близких лаконичней надо быть ,Краткость сестра таланта
показать весь комментарий
02.10.2020 12:38 Ответить
Законопроект "Об особенностях проведения выборов во время карантина"..
Какие особенности ?. Дезинфекция, дезинфекция, маски натянутые правильно, и еще раз дезинфекция. Для этого закон не нужен. Только жесткий контроль полиции. А все особенности которые хотят протянуть законом, скорее всего - фальсификация, фальсификация и еще раз фальсификация. И, судя по тому кто больше всех за этот законопроект радеет, понятно кому это все нужно.
показать весь комментарий
02.10.2020 12:19 Ответить
Ура!
Вперед!
Вирус взад!

Помолимся Яхве шоб насланный вирус ушел взад!!!1
показать весь комментарий
02.10.2020 12:32 Ответить
 
 