Рада может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о проведении выборов во время карантина, - "слуга народа" Безгин

Верховная Рада должна до 20 октября провести еще одно внеочередное заседание - для принятия закона об особенностях проведения выборов во время карантина.

Такое мнение высказал председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа") во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID -19" 2 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается совершенствования обеспечения, в частности законодательного, проведения выборов в период пандемии, наверное, уже все знают, что законопроект №4117 не проголосован из-за изменений в календарный план Верховной Рады, и вряд ли проголосован будет. И после того, как в среду, собственно, произошли изменения календарного плана, он не рассматривался даже на комитете... Есть заседание, которое состоится 20 числа (октября. - Ред.) и будет посвящено вопросам бюджета, я думаю, что следует проводить дискуссии по поводу еще одного внеочередного, чтобы оно состоялось раньше", - отметил Безгин.

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При этом он уточнил, что этот законопроект №4117 депутаты включили в повестку дня сессии, после чего документ должен рассматриваться профильным комитетом, а дальше - на пленарном заседании ВР в четверг, 1 октября.

В то же время Безгин выразил надежду, что "несмотря на большое количество больных в Верховной Раде, которое растет каждый день", все же удастся провести необходимое внеочередное заседание.

Как сообщалось, 29 сентября Верховная Рада не поддержала предложение включить в повестку дня заседания законопроект №4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период карантина. Однако, уже 30 сентября нардепы включили данный законопроект в повестку дня сессии.

Принятие этого законопроекта предусматривало определение особенностей организации, подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19.

Вместе с тем 30 сентября парламентарии приняли решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6-9 октября и предусмотреть на этот период работу народных депутатов в комитетах. Причина - вспышка заболеваемости парламентариев и работников Аппарата ВР коронавирусной болезнью.