За сутки в Киеве выявили 447 случаев COVID-19, 10 человек умерли, среди заболевших 28 детей, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки - плюс 447 человек. 10 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 401 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602", - отметил Кличко.

Среди заболевших 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет и десять девочек от 1 до 17 лет. А также 168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели также 28 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Увеличилось количество тех, кто выздоровели. За минувшие сутки - 312 человек. Всего коронавирус побороли 7 253 жители Киева", - добавил мэр Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 93, Деснянском - 70, а в Подольском - 61 случай.

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