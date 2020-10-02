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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявили 447 случаев COVID-19, 10 человек умерли, среди заболевших 28 детей, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 447 случаев COVID-19, 10 человек умерли, среди заболевших 28 детей, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки - плюс 447 человек. 10 случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умер 401 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602", - отметил Кличко.

Среди заболевших 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет и десять девочек от 1 до 17 лет. А также 168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели также 28 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Увеличилось количество тех, кто выздоровели. За минувшие сутки - 312 человек. Всего коронавирус побороли 7 253 жители Киева", - добавил мэр Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 93, Деснянском - 70, а в Подольском - 61 случай.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25668) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Таки да, процесс уже не контролируемый...
Интересен факт - ждать безоплатного теста - 1 неделя! Т.е. подготовка к эпидемии началась больше полугода назад, а четкого понимания - как идентифицировать болезнь, до сих пор нет.
Министр МОЗ - первы кандидат на увольнение - не способны организовать однозначную схему действий при недуге.
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02.10.2020 12:15 Ответить
 
 