В Украину вылетели федеральные агенты США, которые будут расследовать смерть сотрудницы посольства Соединенных штатов, - СМИ. ВИДЕО
В Офисе Президента обещают содействовать расследованию смерти сотрудницы посольства Соединенных штатов.
Как сообщается в сюжете ТСН, в Украину уже вылетели федеральные агенты США, которые вместе с нашими правоохранителями будут расследовать смерть американки. У женщины остались четверо детей и муж. По информации ТСН, он - военный пресс аташе, передает Цензор.НЕТ.
Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, охраняют полицейские. В среду ее нашли без сознания недалеко от железнодорожной станции. Женщину отвезли в больницу, но там она умерла.
Американка была в спортивной форме и с наушниками, поэтому по одной из версий - во время пробежки вдоль путей ее мог зацепить поезд. По другой - по голове ее мог ударить высокий мужчина 30-40 лет. По крайней мере так его описали свидетели - сейчас его поиски продолжаются.
СМИ позже сообщили, что сотрудницу посольства США, вероятнее всего, мог сбить проезжающий мимо поезд, который она не заметила, потому что была в наушниках.
В то же время бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не верит, что это был несчастный случай и говорит, что вскрытие не проводят, поскольку ждут федеральных детективов, которые летят из Америки.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице. По данным Нацполиции, к избиению женщины может быть причастен мужчина 30-40 лет на вид, ростом 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Национальная полиция расследует смерть сотрудницы посольства как умышленное убийство. Трагическая гибель работника иностранного дипучреждения случается за все годы независимости в Украине во второй раз. В 2005 году застрелили работника посольства одной из западных стран, убийцу дипломата тогда оперативно нашли.
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мог метеорит упасть.
мог осколок метеорита, который не упал.
мог осколок, который упал.
мог Вася Пудкин плюнуть на голобя и тот перепутал цель для мести.
что за дурацкие "версии" то? как будто специально - высрать тупые версии шоб аж оттудова приехали охреневать агенты.(там за такое доплата же.... как 20 лет пенсии тут то)
С чего бы это. Мы успешно расследовали громкие убийства ... не помню какие.
Аваков, отправь следаков в дурдом на экспертизу к проктологу по изменению походки - попробуй сохранить остатки лица...
Погибшая в Киеве гражданка США - сотрудница американского посольства Санвер Никаело - оказалась супругой военного пресс-атташе. Без мамы остались четверо детей.
"В то же время бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не верит, что это был несчастный случай и говорит, что вскрытие не проводят, поскольку ждут федеральных детективов, которые летят из Америки."
Источник: https://censor.net/ru/n3222518
и, понятно, зекомандА уже наперёд сожалеет об отсутствии петросяно-задорновского чувства йумора ниже пояса у притомных людей-профессионалов..
а что делать и как отчитаться опекуну Вошьдя дЕрмаку за кремлёвское бабло и их же содействие вводит новые, но давно прокисшие лица зебилов, в ступор..
А военным атташе Московии по всему миру следует приготовиться.
Будет "русафобия".