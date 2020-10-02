В Украину вылетели федеральные агенты США, которые будут расследовать смерть сотрудницы посольства Соединенных штатов, - СМИ. ВИДЕО

В Офисе Президента обещают содействовать расследованию смерти сотрудницы посольства Соединенных штатов.

Как сообщается в сюжете ТСН, в Украину уже вылетели федеральные агенты США, которые вместе с нашими правоохранителями будут расследовать смерть американки. У женщины остались четверо детей и муж. По информации ТСН, он - военный пресс аташе, передает Цензор.НЕТ.

Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, охраняют полицейские. В среду ее нашли без сознания недалеко от железнодорожной станции. Женщину отвезли в больницу, но там она умерла.

Американка была в спортивной форме и с наушниками, поэтому по одной из версий - во время пробежки вдоль путей ее мог зацепить поезд. По другой - по голове ее мог ударить высокий мужчина 30-40 лет. По крайней мере так его описали свидетели - сейчас его поиски продолжаются.

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СМИ позже сообщили, что сотрудницу посольства США, вероятнее всего, мог сбить проезжающий мимо поезд, который она не заметила, потому что была в наушниках.

В то же время бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не верит, что это был несчастный случай и говорит, что вскрытие не проводят, поскольку ждут федеральных детективов, которые летят из Америки.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице. По данным Нацполиции, к избиению женщины может быть причастен мужчина 30-40 лет на вид, ростом 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Национальная полиция расследует смерть сотрудницы посольства как умышленное убийство. Трагическая гибель работника иностранного дипучреждения случается за все годы независимости в Украине во второй раз. В 2005 году застрелили работника посольства одной из западных стран, убийцу дипломата тогда оперативно нашли.