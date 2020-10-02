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Новости Коронавирус и карантин
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На сегодняшний день в Киеве COVID-19 болеют 365 школьников и 205 педагогов, на карантин закрыты четыре школы, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве COVID-19 болеют 365 школьников и 205 педагогов, на карантин закрыты четыре школы, - Кличко

На сегодня в Киеве закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Ситуация в школах и детских садах пока остается контролируемой. На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина. Также уменьшилось количество классов, находящихся на самоизоляции из-за болезни учеников", - сообщил Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении сегодня в целом 275 классов в 116 школах. Всего больных COVID-19 школьников в Киеве - 365. Также болеют 205 педагогов.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 40 групп. Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах - более 55 процентов", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявили 447 случаев COVID-19, 10 человек умерли, среди заболевших 28 детей, - Кличко

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Ця дурнувата влада концтабору Київ має бути розстріляна (можна в газові камері через повішання) без права помилування; та й суду вона не потребує.
А в школи треба терміново встановлювати лазерні апарати "Геліос" для профілактичної лазерної терапії школярів та вчителів; а захворівших лікувати лазерною терапією, причому - амбулаторно. Два-три сеанси - і хворий одужує.
ЧОМУ НЕ ЗАДІЯНА Й ДОСІ ЛАЗЕРНА ТЕРПАПІЯ???
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02.10.2020 13:00 Ответить
Спасибо" меру за открытые школы (
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03.10.2020 15:33 Ответить
А ему что? Ему по фиг..
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09.12.2020 14:09 Ответить
 
 