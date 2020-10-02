На сегодняшний день в Киеве COVID-19 болеют 365 школьников и 205 педагогов, на карантин закрыты четыре школы, - Кличко

На сегодня в Киеве закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Ситуация в школах и детских садах пока остается контролируемой. На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина. Также уменьшилось количество классов, находящихся на самоизоляции из-за болезни учеников", - сообщил Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении сегодня в целом 275 классов в 116 школах. Всего больных COVID-19 школьников в Киеве - 365. Также болеют 205 педагогов.

"В детских садах из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 40 групп. Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах - более 55 процентов", - сказал Кличко.

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