На сегодняшний день в Киеве COVID-19 болеют 365 школьников и 205 педагогов, на карантин закрыты четыре школы, - Кличко
На сегодня в Киеве закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Ситуация в школах и детских садах пока остается контролируемой. На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина. Также уменьшилось количество классов, находящихся на самоизоляции из-за болезни учеников", - сообщил Кличко.
По его словам, на дистанционном обучении сегодня в целом 275 классов в 116 школах. Всего больных COVID-19 школьников в Киеве - 365. Также болеют 205 педагогов.
"В детских садах из-за выявленных случаев вируса, временно закрыты 40 групп. Два садика в Деснянском районе закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах - более 55 процентов", - сказал Кличко.
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А в школи треба терміново встановлювати лазерні апарати "Геліос" для профілактичної лазерної терапії школярів та вчителів; а захворівших лікувати лазерною терапією, причому - амбулаторно. Два-три сеанси - і хворий одужує.
ЧОМУ НЕ ЗАДІЯНА Й ДОСІ ЛАЗЕРНА ТЕРПАПІЯ???