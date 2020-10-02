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Законопроект о столице до выборов не примем, но хотим внести изменения, чтобы он заработал после, - "слуга народа" Верещук

Законопроект о столице до выборов не примем, но хотим внести изменения, чтобы он заработал после, -

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что законопроект о столице не примут до местных выборов из-за роста больных коронавирусом в парламенте.

Об этом Верещук сказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ после пресс-конференции по этому законопроекту.

По ее словам, законопроект хотели принять в октябре, но из-за коронавируса заседание Рады решили отменить.

"Мы сегодня должны констатировать, что мы не успели до выборов, но обещаем это сделать после выборов и дальше продолжать эту работу, потому что этот закон - это и есть борьба за Киев и киевлян", - сказала Верещук.

Она отметила, что к законопроекту есть 900 поправок и принять его на внеочередном заседании не удастся.

"Законопроект сейчас выписан так, что в случае если он заработает до начала принятия присяги, то тогда он начинает действовать сейчас. Если нет, то на следующий срок. Но мы хотим, воспользовавшись изменениями в регламент (которые мы же и проголосовали) внести изменения в этот законопроект и попробовать написать, чтобы закон вступил в силу после его принятия. То есть поставить тот дедлайн, который поможет даже после выборов принять этот закон и который будет действовать уже на срок 9 созыва", - сказала Верещук.

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Как сообщалось, Верховная Рада одобрила законопроект № 2143-3 "О внесении изменений в закон Украины о столице — городе герое Киеве" в первом чтении 244 голосами. Он предусматривает разделение полномочий и должностей Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова вводит районные государственные администрации в столице.

ВР (29279) законопроект (3231) Киев (25668) Слуга народа (2636) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+11
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8812
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02.10.2020 13:21 Ответить
+9
Ира Поппинс, досвиданья!
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02.10.2020 12:58 Ответить
+9
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3365
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02.10.2020 13:24 Ответить
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Ира Поппинс, досвиданья!
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02.10.2020 12:58 Ответить
Законопроект о столице до выборов не примем, но хотим внести изменения, чтобы он заработал после, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 9786
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02.10.2020 13:01 Ответить

- За вам лэтыт жолто-зэлоный глюк
- За мну ?!
- За вам.
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02.10.2020 13:05 Ответить
Если судить по видео, то да
https://twitter.com/i/status/1309141358507167746
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02.10.2020 13:06 Ответить
перевожу на нормальный язык:
"Закон о столице" - примут под КОНКРЕТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ выборов!
Если победит (подтасуют) Мери Поппинс - дадут кучу прав.
В другом случае - отрежут все права по самые яя.
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02.10.2020 13:14 Ответить
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8812
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02.10.2020 13:21 Ответить
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 3365
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02.10.2020 13:24 Ответить
нью мери жопинс, пардон попинс- это нечто. рабочая сосна, баба да .

вот что характерно, всякое говно лезет во власть. а нормальные адекватные люди почему то туда не стремятся.
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02.10.2020 13:28 Ответить
Згинь, нечиста.
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02.10.2020 13:32 Ответить
Идите вЫ .... в лес - ближе к "соснам" ...
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02.10.2020 13:49 Ответить
Эти "зеленожопые" имеют хотя бы какое-то микронное чувство собственного достоинства чтобы не переставать "зашквариваться" раз уж осутствует чувство стыда и совести.
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02.10.2020 13:59 Ответить
Законопроєкт про столицю до виборів не ухвалимо, але хочемо внести зміни, щоб він запрацював після, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 654
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02.10.2020 14:46 Ответить
 
 