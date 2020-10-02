Законопроект о столице до выборов не примем, но хотим внести изменения, чтобы он заработал после, - "слуга народа" Верещук

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что законопроект о столице не примут до местных выборов из-за роста больных коронавирусом в парламенте.

Об этом Верещук сказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ после пресс-конференции по этому законопроекту.

По ее словам, законопроект хотели принять в октябре, но из-за коронавируса заседание Рады решили отменить.

"Мы сегодня должны констатировать, что мы не успели до выборов, но обещаем это сделать после выборов и дальше продолжать эту работу, потому что этот закон - это и есть борьба за Киев и киевлян", - сказала Верещук.

Она отметила, что к законопроекту есть 900 поправок и принять его на внеочередном заседании не удастся.

"Законопроект сейчас выписан так, что в случае если он заработает до начала принятия присяги, то тогда он начинает действовать сейчас. Если нет, то на следующий срок. Но мы хотим, воспользовавшись изменениями в регламент (которые мы же и проголосовали) внести изменения в этот законопроект и попробовать написать, чтобы закон вступил в силу после его принятия. То есть поставить тот дедлайн, который поможет даже после выборов принять этот закон и который будет действовать уже на срок 9 созыва", - сказала Верещук.

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Как сообщалось, Верховная Рада одобрила законопроект № 2143-3 "О внесении изменений в закон Украины о столице — городе герое Киеве" в первом чтении 244 голосами. Он предусматривает разделение полномочий и должностей Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова вводит районные государственные администрации в столице.