Счетная палата подтвердила: из ковид-фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, - Марина Порошенко
В то время когда в течение 8 месяцев "Европейская Солидарность", благотворительные фонды и волонтеры борются за безопасность жизни и здоровья украинцев в связи с эпидемией коронавируса, власть использует средства ковид-фонда не по назначению.
Об этом заявила лидер списка "ЕС" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко.
По ее словам, Счетная палата пришла к неутешительному выводу: власть тратит средства из фонда коронавируса на что угодно, но не на борьбу с эпидемией. "За это время они не приобрели даже ни одного аппарата ИВЛ", - отмечает Марина Порошенко.
За это же время только Фонд Порошенко отремонтировал и приобрел более 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, 130000 защитных костюмов и 10000 антивирусных очков для медиков, более 40000 ИФА-тестов. "Это тот вклад, который помог украинцам выстоять в начале эпидемии", - отмечает Марина Порошенко.
"К сожалению, сегодня мы наблюдаем ежедневные рекорды по количеству инфицированных граждан и все больше врачей снова обращаются к нам с просьбой о помощи. И мы будем это делать", - говорит Марина Порошенко. - Я уверена, что жизнь и здоровье граждан Украины не должны зависеть от абсолютно непрофессиональных действий правительства. И если центральная власть не способна защитить людей - мы будем защищать их на местном уровне ", - подчеркнула Марина Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в ЗЕльоной - "А что, так можно ?"
зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
Розікрали тварі все.
- Ой, да купите уже им пару этих ИВЛ. Пусть подавятся ими. Достали уже...