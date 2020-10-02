Счетная палата подтвердила: из ковид-фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, - Марина Порошенко

В то время когда в течение 8 месяцев "Европейская Солидарность", благотворительные фонды и волонтеры борются за безопасность жизни и здоровья украинцев в связи с эпидемией коронавируса, власть использует средства ковид-фонда не по назначению.

Об этом заявила лидер списка "ЕС" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко.

По ее словам, Счетная палата пришла к неутешительному выводу: власть тратит средства из фонда коронавируса на что угодно, но не на борьбу с эпидемией. "За это время они не приобрели даже ни одного аппарата ИВЛ", - отмечает Марина Порошенко.

За это же время только Фонд Порошенко отремонтировал и приобрел более 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, 130000 защитных костюмов и 10000 антивирусных очков для медиков, более 40000 ИФА-тестов. "Это тот вклад, который помог украинцам выстоять в начале эпидемии", - отмечает Марина Порошенко.

"К сожалению, сегодня мы наблюдаем ежедневные рекорды по количеству инфицированных граждан и все больше врачей снова обращаются к нам с просьбой о помощи. И мы будем это делать", - говорит Марина Порошенко. - Я уверена, что жизнь и здоровье граждан Украины не должны зависеть от абсолютно непрофессиональных действий правительства. И если центральная власть не способна защитить людей - мы будем защищать их на местном уровне ", - подчеркнула Марина Порошенко.