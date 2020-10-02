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Новости Борьба с коронавирусом
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Счетная палата подтвердила: из ковид-фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, - Марина Порошенко

Счетная палата подтвердила: из ковид-фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, - Марина Порошенко

В то время когда в течение 8 месяцев "Европейская Солидарность", благотворительные фонды и волонтеры борются за безопасность жизни и здоровья украинцев в связи с эпидемией коронавируса, власть использует средства ковид-фонда не по назначению.

 Об этом заявила лидер списка "ЕС" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко.

По ее словам, Счетная палата пришла к неутешительному выводу: власть тратит средства из фонда коронавируса на что угодно, но не на борьбу с эпидемией. "За это время они не приобрели даже ни одного аппарата ИВЛ", - отмечает Марина Порошенко.

За это же время только Фонд Порошенко отремонтировал и приобрел более 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц, 130000 защитных костюмов и 10000 антивирусных очков для медиков, более 40000 ИФА-тестов. "Это тот вклад, который помог украинцам  выстоять в начале эпидемии", - отмечает Марина Порошенко.

"К сожалению, сегодня мы наблюдаем ежедневные рекорды по количеству инфицированных граждан и все больше врачей снова обращаются к нам с просьбой о помощи. И мы будем это делать", - говорит Марина Порошенко. - Я уверена, что жизнь и здоровье граждан Украины не должны зависеть от абсолютно непрофессиональных действий правительства. И если центральная власть не способна защитить людей - мы будем защищать их на местном уровне ", - подчеркнула Марина Порошенко.

Автор: 

Порошенко Марина (100) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+19
в нормальной стране - скандал!
в ЗЕльоной - "А что, так можно ?"
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02.10.2020 13:11 Ответить
+18
Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 610
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02.10.2020 13:17 Ответить
+18
Правильно. Краще за оренду особняка венедіктової заплатити.
Розікрали тварі все.
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02.10.2020 13:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Опять ты пытаешься объяснять очевидные вещи на том форуме, где их все понимают лучше тебя.
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02.10.2020 13:10 Ответить
где их все понимают / все -преувеличение.
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02.10.2020 13:29 Ответить
Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 783
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02.10.2020 13:24 Ответить
Ти розказуй це тим 73,22%, хто 21.04.2019 обрав їх.
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02.10.2020 13:40 Ответить
в нормальной стране - скандал!
в ЗЕльоной - "А что, так можно ?"
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02.10.2020 13:11 Ответить
ну например, самый большой в мире самолет привез из Китая защитные средства, закуплоенные, как говорил Зеленский за деньги украинцев и.....даже показательно встречал и разгружал... подпрыгивая... и по итогу эти все защитные средства были Эпицентра или олигарха и депутаны Гереги. Вдумайтесь! И это в такое непростое время...
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02.10.2020 13:22 Ответить
Слишком много дегенератов ,выбравших и поддерживающих иуд , бандитов , мегаворюг
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02.10.2020 13:30 Ответить
Рахункова палата підтвердила: з ковід-фонду не закуплено жодного апарату ШВЛ, - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 610
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02.10.2020 13:17 Ответить
сводный бюджет Украины в январе-августе этого года выполнен с дефицитом 15,116 миллиарда гривен против 35,367 миллиарда гривен профицита за аналогичный период 2019 года.Источник: https://censor.net/ru/n3222300

зебилы истерят что "бОрыга воровал".. Видать воровал из своего кармана и докладывал в бюджет Украины))
или зеленский и Ко воруют на порядок больше чем при Порохе - раз разворовали профицит и ушли в дефицит бюджета...
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02.10.2020 13:24 Ответить
Так это тот пресловутый кинець эпохи бидности
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02.10.2020 16:44 Ответить
так давно ясна логика зесрани -зачем "от сердца отрывать" если Порошенко купит
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02.10.2020 13:18 Ответить
Правильно. Краще за оренду особняка венедіктової заплатити.
Розікрали тварі все.
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02.10.2020 13:20 Ответить
В суд подай, что твой реформировал!
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02.10.2020 13:22 Ответить
на тебя что ли, за то что ты зебил?
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02.10.2020 13:27 Ответить
Хуже
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02.10.2020 13:32 Ответить
Зеленский:
- Ой, да купите уже им пару этих ИВЛ. Пусть подавятся ими. Достали уже...
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02.10.2020 13:36 Ответить
А зачем безмозглым, которые сходи на выборы по-приколу, аппараты ивл, когда есть свежие видосики от бубочки?!
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02.10.2020 14:00 Ответить
Как сказал клоун повезут вас на кладбище по хорошей дороге но за ваши деньги
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02.10.2020 14:04 Ответить
 
 