Рада должна решить проблему долгов на энергорынке на ближайшей сессии, - глава Украинской ветроэнергетической ассоциации

Парламент должен на ближайшей сессии на законодательном уровне решить проблему многомиллиардной задолженности на энергорынке, поддержав законопроект №4151, который предполагает выпуск ОВГЗ.

Об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков в комментарии Энергореформе. По его словам, законодательством предусмотрена возможность использовать для погашения задолженности перед производителями ВИЭ как привлечение кредитов "Укрэнерго", так и внедрение механизма ОВГЗ, но без реальных механизмов реализации эти нормы не выполняются. Верховная Рада может принять соответствующее решение.

"Будем ожидать, что депутаты все-таки примут этот законопроект (о выпуске ОВГЗ) и тем самым не просто улучшат ситуацию на рынке, но и продемонстрируют правильную государственную позицию", – надеется Конеченков.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день власть едина в решении – долги перед производителями "зеленой" электроэнергии нужно погасить. "Сегодня мы видим, что и правительственные органы, и парламент пришли к выводу, что долги перед "зеленой" генерацией все-таки придется закрывать. В частности, на последних совещаниях в Минэнерго с участием и "ГарПока", и национального регулятора, и "Укрэнерго" отмечался конструктивный диалог по урегулированию финансового состояния игроков рынка", – рассказал Конеченков.

Как сообщалось, депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон" О Государственном бюджете Украины на 2021 год "относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151). Законопроектом предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а она – перед производителями электроэнергии из ВИЭ. Как отметила народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, президентская фракция хочет решить проблему задолженностей на рынке электроэнергии Украины путем выпуска ОВГЗ, что позволит предотвратить повышение тарифов на ток для населения и промышленности.

По словам партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, в случае отсутствия действий от государства для решения проблемы иностранные инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав. Как отмечается, совместный иск еще больше увеличивает шансы инвесторов на победу в международных арбитражах. Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализировать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.