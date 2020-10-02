ФГИ экстренно уволил врио главы правления ОГХК Дэвиса из-за коррупционных схем: "Вместе с правоохранителями будем выяснять все обстоятельства"

Фонд государственного имущества экстренно уволил в.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса из-за коррупционных схем с обвиняемым в коррупции экс-менеджментом ОГХК, а также из-за вымывания средств предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает Цензор.НЕТ.

"ФГИ, в управлении которого находится АО "Объединенная горно-химическая компания", на основании полученных фактов о нарушениях врио главы правления ОГХК Питером Дэвисом условий трудового контракта, изложенных, в том числе, во многих обращениях народных депутатов Украины, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК о возможном причинении вреда имущественным интересам государства, издал приказ о его увольнении", - указал Фонд в пресс-релизе в пятницу.

Уточняется, что в сентябре текущего года Дэвис принял единоличное решение возобновить продажу продукции ВГМК компаниям, которые подконтрольны предыдущему менеджменту ОГХК, отстраненному в начале 2020 года из-за неэффективного управления и коррупции. Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, являющимся опытными и добросовестными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, вплоть до выгрузки загруженных контейнеров. Указанные участники рынка обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов США.

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Кроме того, отмечается, что возражения членов правления ОГХК против решения Дэвиса о продаже продукции компаниям, подконтрольным экс-менеджменту ОГХК, приняты не были. В свою очередь, контрагенты, покупающие продукцию ОГХК через добросовестных участников рынка, потребовали от Дэвиса немедленно возобновить поставки во избежание остановки их заводов в Европе и Турции, однако обратной реакции не последовало.

Помимо этого, несмотря на утвержденное штатное расписание, в руководство ВГМК были включены лица из состава предыдущего менеджмента. При этом заместитель директора по реализации готовой продукции комбината, назначенный новым правлением ОГХК, фактически был отстранен от процесса продаж, а на руководителя отдела сбыта оказывалось давление из-за попытки препятствовать выгрузке контейнеров, которые были предназначены для компаний, являющихся добросовестными участниками рынка.

В пресс-релизе констатируется: за последние две недели Дэвис лично согласовал более 10 контрактов и дополнений к соглашениям с подконтрольными экс-менеджменту ОГХК компаниями. Кроме того, в последних 10 дней он подписал ряд приказов на отгрузку продукции в пользу подобных компаний.

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"Дэвис фактически заблокировал деятельность правления ОГХК, похитив печать компании, прибегнув к единоличным действиям, которые привели к вымыванию финансовых ресурсов с ОГХК. Одним из последних распоряжений Дэвиса была инструкция о продаже $1 млн, которые были зарезервированы на счетах ОГХК для выплаты зарплат, с последующим распоряжением осуществить платежи в пользу аффилированных с бывшим менеджментом ОГХК компаний", - говорится в пресс-релизе.

Учитывая сложившуюся на ОГХК ситуацию, ФГИ принял решение освободить Дэвиса от занимаемой должности. Выяснением всех обстоятельств его деятельности будут заниматься правоохранительные органы во взаимодействии с Фондом.

"Мы приняли экстренное решение об увольнении Дэвиса с занимаемой должности. Ситуация, сложившаяся в последние недели на ОГХК, создала риски для титановой отрасли Украины и поставила под сомнение возможность осуществления приватизации ОГХК, что и стало причиной для соответствующего решения ФГИ. Вместе с правоохранителями мы будем выяснять все обстоятельства деятельности Дэвиса в течение последних недель, которые сопровождались коррупционными схемами. В то же время ФГИ проведет комплекс мер, направленных на поддержание операционной эффективности деятельности ОГХК и нивелирования угроз срыва подготовки к приватизации", - сказал заместитель председателя ФГИ Денис Кудин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

При этом подчеркивается, что, несмотря на все попытки сорвать приватизацию ОГХК, ФГИ обеспечит ее подготовку для привлечения компетентного инвестора через прозрачный приватизационный аукцион. Но для этого необходимо как можно скорее снять законодательный запрет на проведение аукционов по большой приватизации, резюмирует пресс-служба.

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Как сообщалось, Кабинет Министров Украины 22 июля 2020 года согласовал назначение врио главы правления ОГХК Питера Дэвиса. Дэвис, по данным ФГИ, имеет 29-летний опыт управленческой работы в крупных международных корпорациях, включая Cable&Wireless Plc (Великобритания), Glencore AG (Швейцария), Central European Media Enterprises (США). Он стал первым замглавы правления ОГХК, согласно приказу Фонда от 19 марта 2020 года.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Согласно новой программе сотрудничества Украины с МВФ, ФГИ должен объявить аукцион по приватизации ОГХК до конца 2020 года.