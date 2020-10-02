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Новости Агрессия России против Украины
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"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон", - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом глава МВД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной", - говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о заявлении нардепа "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая в эфире "Украина 24" выразила готовность предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При рассмотрении апелляции в деле Маркива суд назначил дополнительные экспертизы, - Аваков

Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+45
вроде министр внутренних дел, а решает о внешних делах
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02.10.2020 13:29 Ответить
+25
Нелізьте хоч туди з трускавецькими дипломами.
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02.10.2020 13:28 Ответить
+25
вот почему плохо когда ключевые посты в государстве занимают не представители коренного народа страны, тогда и появляются личности, которые начинают в угоду субъективных интересов принимать решения и делать заявления
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02.10.2020 13:28 Ответить
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как по мне, ни зедура ни собаков не должны открывать рта по этому поводу. для этого есть МЗС.
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02.10.2020 14:07 Ответить
Зедура, как раз, и должна "открывать рта". Международные отношения - это и его стезя
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02.10.2020 15:06 Ответить
Уже донейтралитетились, когда орали, что НАТО заберет севастополь, теперь ноют, то Турция создаст тюркский мир и все завоюет. То кто отобрал у Украины Крым, Донбасс, у Грузии абхазию, осетию ? Страна без союзников обречена на поражение. То, что Азербайджан наш стратегический партнер даже не подлежит диисскусиям, а кто их навязывает, тот враг Украины.Никто не требует, чтобы украинские солдаты где-то там воевали, у нас и тут военных проблемм хватает, но если пойдет большая жара, то позиция должны быть озвучена четкая, даладье и чемберлен не дадут соврать.
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02.10.2020 14:09 Ответить
А ОН ЧТО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ !!!???
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02.10.2020 14:10 Ответить
Эрдоган и без сопливые обойдется
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02.10.2020 14:16 Ответить
Если в стране нет адекватного президента, тогда пусть хоть министр внутренних дел решает внешние дела.
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02.10.2020 14:17 Ответить
Министр внутренних дел, пусть и решает внутренние дела.Внешние дела решает секретарь ОП.
Хорошо устроился президент. )
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02.10.2020 14:29 Ответить
"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін", - Аваков - Цензор.НЕТ 6001
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02.10.2020 14:18 Ответить
Армен Авакян занервничал по поводу помощи Азербайджаном
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02.10.2020 14:21 Ответить
Да чем помогать. Мы сами " гол как сокол" живем от транша до транша, от помощи до помощи. В войне не с Арменией .. а с РФерией не те ставки и соотношения сил, внутри пятая колонна почти что правит бал, угроза вообще потери государственности. В стране разруха. У Азербайджана статья бюджета на вооруженные силы больше всего бюджета Армении.. Плюс Турция как подспорье у них там завязки не то что у нас с ними обоими. Да и не наша это война. Нам вот ближе Приднестровье было которое мы профукали с глубокой озабоченностью, а нужно было еще тогда рашу там помочь румынам придушить. И более прогрессивная Грузия в момент агрессии РФ против нее ( вот там нужно было помогать активно) Кроме того и Азербайджан решая свои территориальные проблемы по духу от Раши далеко не ушел, даже сейчас только и твердит что Пашинян выполняет заказ Запада и Сороса.. ( риторика ничего не напоминает) Так что мы за международно признанные границы и на этом все. И мы в этом на стороне Азербайджана тем паче не забыли забрасывание нашего посольства в Ереване борщом., а за "борщ" ответите, это практически наш национальный символ наравне с салом на бытовом уровне.. конечно.. (шутка)
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02.10.2020 14:26 Ответить
як зробити бурчаня коментаторів? вкинути некомпетентний ляп
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02.10.2020 14:29 Ответить
Морда рюкзачная ,а почему нет? Или решил за своих земляков постоять,кати тогда в карабах и в перед.Ты вообще кто к военной помощи?
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02.10.2020 14:33 Ответить
Так он везде сунет свой сопливый - армянский нос. П#здуй к армянам и там качай свои права.
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02.11.2020 19:59 Ответить
сказал министр вдУ!
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02.10.2020 14:36 Ответить
кровь заговорила
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02.10.2020 14:49 Ответить
Формировать внешнюю политику может президент и верховная рада но никак не министр ВНУТРЕННИХ дел.
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02.10.2020 14:51 Ответить
Фактически Украина может продавать оружие любой стране, если она не в списке санкций на продажу оружия. А вот именно помогать оружием нет оснований, ни Армении, ни Азербайджану.
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02.10.2020 14:51 Ответить
А с хрена ли ты, мусорила, че-то решаешь?
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02.10.2020 14:52 Ответить
чим менше посадовців з інтелектом амеби буде звездіти по цій темі, тим краще для всіх.
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02.10.2020 14:54 Ответить
В данном случае рюкзакосабаков абсолютно прав,блин я уже второй день подряд с ним соглашаюсь,да что же такое?!))
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02.10.2020 15:08 Ответить
Вице-президент сказал, значит так и есть. Это вам не какой-то зелёный балабол.
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02.10.2020 15:11 Ответить
По факту Украина с момента независимости, по сей день нормально сотрудничает с Азербайджаном в военной сфере. Да это не афишируется, но это открытая информация. Странно что и депутат и министр не знают об этом.
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02.10.2020 15:31 Ответить
міністр всєго, про пожежі на Луганщині... нє?
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02.10.2020 17:46 Ответить
всё верно написал.
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02.10.2020 18:12 Ответить
а типо кто то просил)
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02.10.2020 18:13 Ответить
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