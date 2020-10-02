"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон", - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом глава МВД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной", - говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о заявлении нардепа "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая в эфире "Украина 24" выразила готовность предоставления Украиной военной помощи Азербайджану в случае, если возникнет такая необходимость.

"Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация", - сказала Марченко.

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