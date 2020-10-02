Наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, боевых потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, на этот раз на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Противник дважды открывал огонь в районе Авдеевки, применяя гранатометы различных систем.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

"Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

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