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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, боевых потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, боевых потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, на этот раз на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Противник дважды открывал огонь в районе Авдеевки, применяя гранатометы различных систем.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

"Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

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Минобороны (9421) обстрел (27807) Донбасс (26957) Авдеевка (2444)


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Наемники РФ дважды открывали огонь из гранатометов в районе Авдеевки, боевых потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2285
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02.10.2020 13:41 Ответить
"Перемирие" ЗЕбильное какое то. Как и вся деятельность власти идиотов
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02.10.2020 13:53 Ответить
"Наши мужественные воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки"во первых мужественно выполнять задачи это когда куски трупов орков валяются и освобождена от их територия,во вторых реагировать на изменения обстановки когда в ответ на наши ранения или смерти от подрыва,наши утилизируют их в большем масштабе,только вот ничего из двух пунктов не выполнено
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02.10.2020 14:12 Ответить
Ну какие еще могут теперича выполнять задачи воины ВСУ. как не прятаться от огня орков, убоясь достойно ответить, в свете распоряжений трусливого главковерха и подыгривающего ему генералитета..
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02.10.2020 19:53 Ответить
 
 